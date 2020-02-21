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Ссудный процент – основная причина инфляции

08:37. 21 февраля 2020 33 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

До сих пор у очень многих людей вызывает непонимание причин инфляции. Главной причиной этого явления является ростовщичество.

Ростовщичество никак не может признаваться в справедливом обществе как предпринимательская деятельность. Если Вы одолжили кому-либо 100 рублей, а назад получили 101 рубль, то этот один рубль – краденый.

В результате деятельности ростовщиков все ресурсы общества перетекают в руки маленькой кучки паразитов. Через некоторое время все деньги страны просто перекочуют в банки, и чтобы не обрушить всё, правительства вынуждены печатать новые деньги, которые опять переходят к ростовщикам. Из-за этого произходит постоянный рост цен.

Ростовщикам же на это наплевать: имея огромные денежные ресурсы, они могут позволить себе приобретать любые товары и услуги.

Пока большинство людей не осознает опасность социальных паразитов, ни на какое развитие общества рассчитывать не приходится.

О преступности ростовщичества однозначно указано в Коране:

„Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот, кого сатана поверг своим прикосновением. Это – потому, что они говорили: «Воистину, торговля подобна лихоимству». Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство.

Если кто-нибудь из них после того, как к нему явится предостережение от Аллаха, прекратит, то ему будет прощено то, что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха. А кто вернется к этому, те станут обитателями Огня, в котором они пребудут вечно."

Аль-Бакара (Корова), 275-й аят.

Об этом же и А.С. Пушкин:


И дале мы пошли — и страх обнял меня.

Бесенок, под себя поджав свое копыто,

Крутил ростовщика у адского огня.

Горячий капал жир в копченое корыто,

И лопал на огне печеный ростовщик.

А я: «Поведай мне: в сей казни что сокрыто?»

Виргилий мне: «Мой сын, сей казни смысл велик:

Одно стяжание имев всегда в предмете,

Жир должников своих сосал сей злой старик

И их безжалостно крутил на вашем свете».

Тут грешник жареный протяжно возопил:

«О, если б я теперь тонул в холодной Лете!

О, если б зимний дождь мне кожу остудил!

Сто на сто я терплю: процент неимоверный!»

Тут звучно лопнул он — я взоры потупил.

Тогда услышал я (о диво!) запах скверный,

Как будто тухлое разбилось яицо,

Иль карантинный страж курил жаровней серной.

Я, нос себе зажав, отворотил лицо.

Но мудрый вождь тащил меня все дале, дале —

И, камень приподняв за медное кольцо,

Сошли мы вниз — и я узрел себя в подвале.





И совсем наглядный пример в советском фильме "Республика ЩКИД"




Рус


***


Источник.
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4893441.html

Метки: общество, пушкин, Ростовщичество, рубль, ссудный процент

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