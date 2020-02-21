Ссудный процент – основная причина инфляции
До сих пор у очень многих людей вызывает непонимание причин инфляции. Главной причиной этого явления является ростовщичество.
Ростовщичество никак не может признаваться в справедливом обществе как предпринимательская деятельность. Если Вы одолжили кому-либо 100 рублей, а назад получили 101 рубль, то этот один рубль – краденый.
В результате деятельности ростовщиков все ресурсы общества перетекают в руки маленькой кучки паразитов. Через некоторое время все деньги страны просто перекочуют в банки, и чтобы не обрушить всё, правительства вынуждены печатать новые деньги, которые опять переходят к ростовщикам. Из-за этого произходит постоянный рост цен.
Ростовщикам же на это наплевать: имея огромные денежные ресурсы, они могут позволить себе приобретать любые товары и услуги.
Пока большинство людей не осознает опасность социальных паразитов, ни на какое развитие общества рассчитывать не приходится.
О преступности ростовщичества однозначно указано в Коране:
„Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот, кого сатана поверг своим прикосновением. Это – потому, что они говорили: «Воистину, торговля подобна лихоимству». Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство.
Если кто-нибудь из них после того, как к нему явится предостережение от Аллаха, прекратит, то ему будет прощено то, что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха. А кто вернется к этому, те станут обитателями Огня, в котором они пребудут вечно."
Аль-Бакара (Корова), 275-й аят.
Об этом же и А.С. Пушкин:
И дале мы пошли — и страх обнял меня.
Бесенок, под себя поджав свое копыто,
Крутил ростовщика у адского огня.
Горячий капал жир в копченое корыто,
И лопал на огне печеный ростовщик.
А я: «Поведай мне: в сей казни что сокрыто?»
Виргилий мне: «Мой сын, сей казни смысл велик:
Одно стяжание имев всегда в предмете,
Жир должников своих сосал сей злой старик
И их безжалостно крутил на вашем свете».
Тут грешник жареный протяжно возопил:
«О, если б я теперь тонул в холодной Лете!
О, если б зимний дождь мне кожу остудил!
Сто на сто я терплю: процент неимоверный!»
Тут звучно лопнул он — я взоры потупил.
Тогда услышал я (о диво!) запах скверный,
Как будто тухлое разбилось яицо,
Иль карантинный страж курил жаровней серной.
Я, нос себе зажав, отворотил лицо.
Но мудрый вождь тащил меня все дале, дале —
И, камень приподняв за медное кольцо,
Сошли мы вниз — и я узрел себя в подвале.
И совсем наглядный пример в советском фильме "Республика ЩКИД"
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