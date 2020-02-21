Ссудный процент – основная причина инфляции

До сих пор у очень многих людей вызывает непонимание причин инфляции. Главной причиной этого явления является ростовщичество.



Ростовщичество никак не может признаваться в справедливом обществе как предпринимательская деятельность. Если Вы одолжили кому-либо 100 рублей, а назад получили 101 рубль, то этот один рубль – краденый.

В результате деятельности ростовщиков все ресурсы общества перетекают в руки маленькой кучки паразитов. Через некоторое время все деньги страны просто перекочуют в банки, и чтобы не обрушить всё, правительства вынуждены печатать новые деньги, которые опять переходят к ростовщикам. Из-за этого произходит постоянный рост цен.



Ростовщикам же на это наплевать: имея огромные денежные ресурсы, они могут позволить себе приобретать любые товары и услуги.

Пока большинство людей не осознает опасность социальных паразитов, ни на какое развитие общества рассчитывать не приходится.

О преступности ростовщичества однозначно указано в Коране:

„Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот, кого сатана поверг своим прикосновением. Это – потому, что они говорили: «Воистину, торговля подобна лихоимству». Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство.



Если кто-нибудь из них после того, как к нему явится предостережение от Аллаха, прекратит, то ему будет прощено то, что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха. А кто вернется к этому, те станут обитателями Огня, в котором они пребудут вечно."

Аль-Бакара (Корова), 275-й аят.

Об этом же и А.С. Пушкин: