Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 февраля 2020
- 11:15 Хулуси Акар о войнах в Сирии и Ливии.
- 09:26 Клятва, которой сто лет: почему Турция сегодня показывает клыки в Идлибе.
- 00:09 Кому принадлежит сирийская трасса М5? – репортаж Олега Блохина с места событий.
- Вчера 23:14 Тактика на службе турецкой стратегии.
Хулуси Акар о войнах в Сирии и Ливии
Вчера вечером министр обороны Турции Хулуси Акар дал большое интервью CNN Турция, где рассказал о текущей позиции Турции по поводу войн в Ливии и Сирии. Ниже, выжимка из его заявлений. Можно расценивать как сборник тезисов официального турецкого нарратива.
О Ливии.
Министр обороны Турции Хулуси Акар вчера в эфире канала CNN Türk сделал ряд заявлений (https://youtu.be/Wp4hB1Ukhr4) по Ливии.
▪️ Фаиз Сарадж обратился за помощью к президенту Эрдогану, написав письмо. Затем шли обсуждения, и в результате было ратифицировано ходатайство об отправке турецких войск в Ливию.
▪️ Сейчас в Ливии турецкие солдаты, офицеры и унтер-офицеры обучают и консультируют ливийских коллег.
▪️ Некоторые страны Ближнего Востока и Европы оказывают значительную поддержку Халифе Хафтару.
▪️ Акар напомнил о том, что Хафтар не подписал соглашение о прекращении огня в начале января, назвав такое поведение “неадекватным”.
▪️ Турция помогает достигнуть режим прекращения огня, остановить обстрелы, положить конец кровопролитию и начать политическое урегулирование в Ливии.
▪️ Ливия принадлежит ливийцам. Миссия Турции – внести свой вклад в исполнение желаний и планов ливийцев.
▪️ Акар выразил недовольство решением ЕС по усилению эмбарго на поставки оружия в Ливию, заявив, что этот ход направлен против Турции. Акар сомневается, что у ЕС есть полномочия принимать такие решения. Акар призвал ЕС переключить свое внимание на тех, кто отправляет вооружение ЛНА.
▪️ Турция поддерживает инициативы ООН.
(с) Голос Ливии
* * *
О Сирии.
- В соответствии с астанинским соглашением Турция может отправить в Сирию свои войска ради достижения режима прекращения огня. Турция ждет, что Россия будет использовать свое влияние на Асада. Также все стороны обязаны следовать сочинским соглашениям – они являются основой урегулирования конфликта.
- У Турции нет намерений вступать в открытый конфликт с Россией. Постоянно проходят переговоры между двумя сторонами. Турция надеется, что сирийский кризис разрешится совместными усилиями.
- Атаки "режима Асада" не только способствуют радикальным настроениям в регионе, но и увеличивают волну беженцев. Турция не может принять еще больше беженцев. Последствия гуманитарного кризиса отразятся на Америке и Европе.
- Если САА не отступит от наблюдательных пунктов Турции до конца февраля, то у Турции есть запасные планы. Будут задействованы планы A, B, C. Президент уже дал необходимые указания.
- Турция выступает за формирование нового правительства, создание новой конституции и проведение демократических выборов в Сирии.
- В случае нападения на турецких военных будет дан незамедлительный ответ.
- Для разрешения сирийского кризиса не хватает реальных действий западных коллег. Лишь Меркель финансово помогает беженцам.
- Акар еще раз подчеркнул, что Турция – член НАТО.
- Для Турции есть угроза «на воздухе». Турция не исключает возможность приобретения ЗРК «Patriot».
- Сейчас идет процесс обучения для работы с С-400. Весной будет установка С-400.
- Трамп не хотел продавать «Patriot» Турции, Турция приняла предложение от России о покупке С-400. Это решение было осознанным. Турция – суверенное государство и действует в своих интересах. Переговоры по «Patriot» до сих пор продолжаются.
- Турция выполнила все условия для того, чтобы ей предоставили F-35. Если США не предоставят F-35, Турция будет искать другие решения.
- Главное яблоко раздора в отношениях Турции и США – поддержка США YPG.
- В буферной зоне, согласно операции «Источник мира», открылись мечети, церкви, школы. Россия тоже содействовала уменьшению атак в зоне. 200 тысяч сирийцев вернулись в свои родные края.
(с) Вестник Дамаска
К его тезисам я еще вернусь к будущих материалах по Сирии и Ливии, когда будет сопоставляться вопрос той позиции, которую она официально заяляет и те действия, которые она осуществляет на практике.
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Клятва, которой сто лет: почему Турция сегодня показывает клыки в Идлибе
Одессит Игорь Димитриев, историк по образованию, арабист, политтехнолог и тележурналист, неоднократно бывавший в горячих точках, комментирует происходящее сейчас в российско-турецких отношениях и то, как ведёт себя Реджеп Эрдоган.
«Любые спорные пограничные земли Турция попытается поглотить. Это принцип и движущая сила турецкой государственности с сельджукских времён.
Я уже упоминал термин „удж“ — приблизительно соответствует русскому „край“. Пограничная спорная территория, куда сельджуки и османы направляли самые отмороженные группы среднеазиатских туркменов, прибывших в Малую Азию. Постоянными набегами они опустошали прилегающие христианские земли, притом султан формально не нес за это ответственности и мог сохранять дипломатические отношения с императором.
Рейды мусульманских гази проникали далеко вглубь Византийской империи, подрывали ее экономическую основу и моральный дух населения. Греки либо покидали поселки, либо переходили в ислам. Часть населения скрывалась в городах, но их уже брала регулярная армия сельджуков, а потом османов (собственно, османы — это первоначально правители одного из уджей).
Так турки заняли за два века практически всю Малую Азию: постоянные набеги и рейды, потом занимают территорию, расселяют там новых туркменов, подавляют оставшееся местное население, и опять набеги и рейды уже на новые византийские провинции.
Современная Турция тоже бережливо относится к земле: не упускает возможности отжать ее у соседей — бывший сирийский Хатай, Северный Кипр, российский Карс* — все пригодится.
Карс называют самым русским городом Турции
Как, по-вашему, Турция может уступить северную Сирию? Например, Африн, который ей практически подарили, Идлиб, так называемую полосу безопасности на севере. Там уже турецкая инфраструктура: связь, дороги, магазины.
И там с самого начала были расселены сирийские „гази“, совершавшие набеги беспилотниками до Хмеймима. А султан сохраняет дипломатические отношения со всеми и типа не несёт ответственности. Но Афринский удж, Идлибский удж и удж Буферная зона когда-нибудь войдут в состав Турецкой республики.
Сегодня Эрдоган стремится вывести Турцию на те границы, которые определены клятвой Misak-I Milli, данной депутатами последнего парламента Османской империи в январе 1920 года. Кстати, ровно сто лет назад.
Национальные границы, определенные клятвой, включают в себя, кроме нынешней Турции, балканскую Фракию, Северную Сирию, Северный Ирак, Кипр, часть Армении и Грузии. Если Эрдогану это удастся, то он обретёт недосягаемо великий авторитет. Собиратель земель турецких!
Эрдоган эту клятву упоминал в своих выступлениях, и если ее принять за тайный план, то многие странные действия турецкого лидера станут понятнее».
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* город не раз переходил из рук в руки в ходе русско-турецкой войны, а в 1918 году по Брестскому миру окончательно отошёл Турции вместе с округами Ардаган и Батум. В 1953 году СССР окончательно отказался от территориальных претензий к Турции, в том числе и на Карс.
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Кому принадлежит сирийская трасса М5? – репортаж Олега Блохина с места событий
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Тактика на службе турецкой стратегии
Тактика на службе турецкой стратегии
То, что происходит в Идлибе между Россией и Турцией, вызывает к жизни определенные шахматные аналогии. В шахматной партии частенько бывает так, что одна из сторон проигрывает стратегическое сражение и понимает, что при естественной и "логичной" игре партия неизбежно придет к логичному концу, даже если это потребует еще нескольких десятков ходов. Главное – понимание общей тенденции. Поэтому типичным приемом является попытка замутить воду путем не обязательно корректных, но неожиданных действий, которые направлены на то, чтобы противник отошел от проведения своей стратегии и перешел к отражению явных и мнимых угроз, где повышается вероятность ошибочных действий. По сути, это попытка переломить тактическими средствами неблагоприятную стратегическую ситуацию.
Ситуация в Идлибе долгое время формировалась балансом сделок между Россией и Турцией (и в меньшей степени Ираном). Точкой бифуркации были Сочинские соглашения 2018 года, когда Россия и Иран по сути признали право Турции контролировать ситуацию в Идлибе до конца войны, вплоть до формирования Конституционного комитета и выборов президента (при этом Турция была согласна иметь дело и с Асадом, если он выиграет эти выборы). Чтобы зафиксировать эту ситуацию, у Турции было 1,5 года, когда от нее требовалось 3 вещи: разделить боевиков на агнцев и козлищ, разблокировать трассы Хама-Алеппо и Латакия-Алеппо (при этом территория вокруг трасс оставалась под контролем боевиков), обеспечить реальную работу зоны безопасности совместно с российскими военными.
Ничего из этого Турция не сделала (не важно, не смогла или не захотела – важен результат). Покуда Асад зачищал другие территории Сирии, ситуация в Идлибе принципиально не менялась. Попытка доехать до конца войны на этом багаже провалилась. Спустя год после Сочи был срезан Эль-Латаминский выступ, у боевиков отобрали часть сельского Идлиба. Эрдоган не понял намека – у него была какая-то тактика и он ее придерживался.
Асад постоянно требовал у России дать отмашку на наступление и в конечном итоге он ее получил, начав просто в лоб отбирать у Эрдогана его "идлибскую прелесть". Возникла ситуация, когда к переговорам о поствоенной Сирии Турция могла подойти уже без Идлиба, что в долгосрочной перспективе ослабляло переговорные позиции Турции и ее возможности влияния на формирование поствоенной Сирии. Анкара начала жаловаться Москве и указывать на то, что Асад окружает ее обсервационные пункты и нарушает Сочинскую сделку. В Москве резонно указали, что Турция за 1,5 года не сделала ничего для выполнения основных пунктов Сочинской сделки, а раз так, Асад находится в своем праве. И покуда Эрдоган накручивал риторику в прессе, Асад при поддержке России и Ирана отобрал у Эрдогана часть переговорного актива, тем самым изменив потенциальный баланс переговоров о послевоенной Сирии. Ибо чем меньше территория, которую не контролирует Асад на конец войны, тем менее он будет склонен идти на какие-либо уступки. Как это выглядит, можно оценить на примере переговоров Асада с курдами Рожавы, которым Асад отказал в существенных уступках по вопросам автономии.
К февралю стратегический проигрыш Турции стал очевиден (фронт боевиков развалился, города начали освобождать десятками), и в силу позиции России и Ирана логичные ходы в рамках турецкой стратегии по Идлибу закончились. Если бы Турция продолжала действовать так, как она действовала до этого, Асад просто бы окружил все турецкие обсервационные пункты и в течение нескольких месяцев вышел бы на границу с Турцией на всем протяжении рубежей провинции Идлиб.
Поэтому в ход пошла тактика и попытка замутить воду путем угроз, снабжения боевиков ББМ и ПЗРК, попыток надавить на Кремль и заигрываний с США с сопутствующей риторикой в прессе. Турция сигнализирует, что ее не устраивает то, как развивается ситуация в Идлибе и пытается вынудить Россию отвлечься от проведения стратегического плана по очистке Идлиба и заставить реагировать на турецкие угрозы и шантаж. На текущем этапе Россия проигнорировала турецкие угрозы, заявив, что Турция виновата сама в том, что происходит, и что Асад вправе продолжать наступление, по сути придерживаясь той линии поведения, которая обеспечила последние оперативные и стратегические успехи. Таким образом мячик снова перекинули Эрдогану. Так как на стратегическом уровне политика Турции в Идлибе зашла в тупик, Эрдоган повышает градус риторики и аккуратно повышает ставки, нападая на Асада. Но как показывает ответная реакция, эта тактика Турции будет оплачена трупами турецких солдат, но она также не приводит к изменению позиции России.
Отсюда и "странная" позиция Анкары – у нас нет проблем с Россией и мы не хотим портить отношения с Россией, у нас проблемы только с Асадом. Но все прекрасно знают, что за Асадом стоят Россия и Иран и они не прекратят его поддержку, так как Асад цементирует позиции России и Ирана в Сирии. Турция сигнализирует, что хочет договориться с Россией, но ее на данном этапе не устраивает предложение Москвы, которая резонно полагает, что Эрдоган действует с позиции слабости, поэтому и нет смысла кардинально менять стратегию или же давать Эрдогану больше того, что он реально может получить. По сути, Эрдогана остался один на один с серьезными проблемами, где с одной стороны есть риск столкновения с Россией и Ираном при испорченных отношениях с США, Израилем и Германией, а с другой стороны – снижающийся рейтинг внутри Турции, усиление оппозиции и угроза потери лица в Сирии. При этом Турция сейчас ведет по сути 4 отдельных военных кампании – в Ливии, в Идлибе, в Рожаве и в Ираке. В целом, это классика военно-политического авантюризма. Эрдоган взял на себя повышенные обязательства и сталкивается с тем, что ему трудно отбиваться от претензий Асада, поддерживаемых Россией, давления Хафтара на Сарраджа в Ливии, санкционного давления и политики угроз со стороны США. Поэтому мы и сталкиваемся с ситуацией, когда прямые военные угрозы Эрдогана встречают контругрозы, а в случае с Сирией и огонь на поражение по турецким военным.
Поэтому Эрдоган идет по заданной траектории, чередуя угрозы и провокации с попытками вынудить Москву к уступкам в стиле "Держите меня семеро, сейчас нападу! Давайте граница пройдет вот здесь, а не вот здесь". Проблема всей этой ситуации в том, что, если Москва не уступает, Эрдоган, следуя по этой траектории, продолжит загонять сам себя в угол, где у него будет простой выбор между войной и позором. При этом потенциал эскалации может усугубляться возможностью вмешательства других стран, которые объективно заинтересованы в разрушении ситуативного российско-турецко-иранского партнерства в Сирии. В первую очередь это США и Израиль. И в этом случае могут возникнуть те самые "негативные сценарии", когда на смену стратегии и тактике приходит "игра в Чапаева" и соперники опрокидывают игровое поле, швыряясь друг в друга фигурами.
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
https://asd.news/articles/v-mire/taktika-na-sluzhbe-turetskoy-strategii/ – цинк
Министр обороны Хулуси Акар: У нас нет ни намерений, ни целей сталкиваться с Россией в Сирии. Мы делаем и будем делать всё возможное чтобы избежать это. Наша цель сделать так чтобы режим следовал соглашению о прекращении огня и прекратил атаки, убийства. Это поможет предотвратить рост радикализма и миграции. Акар дал довольно сдержанное интервью турецкому телеканалу CNN Türk. И хорошо, что в такие мину эскалации говорит именно этот человек, а не президент Турции. Во-первых, потому что люди привыкли, и от Эрдогана всегда ждут громких слов, и он себя не особо сдерживает. В результате получается, что эскалация растёт. (с) Повестка дня Турции
Отслеживать текучку вокруг кризиса в Идлибе можно здесь https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь)
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Эрдоган и его неоосманы сами загоняют себя в тупик.
Есть уже информация, что курды и Дамаск об”единяются против
турецких интервентов.