Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 февраля 2020

Одессит Игорь Димитриев, историк по образованию, арабист, политтехнолог и тележурналист, неоднократно бывавший в горячих точках, комментирует происходящее сейчас в российско-турецких отношениях и то, как ведёт себя Реджеп Эрдоган.

«Любые спорные пограничные земли Турция попытается поглотить. Это принцип и движущая сила турецкой государственности с сельджукских времён.

Я уже упоминал термин „удж“ — приблизительно соответствует русскому „край“. Пограничная спорная территория, куда сельджуки и османы направляли самые отмороженные группы среднеазиатских туркменов, прибывших в Малую Азию. Постоянными набегами они опустошали прилегающие христианские земли, притом султан формально не нес за это ответственности и мог сохранять дипломатические отношения с императором.

Рейды мусульманских гази проникали далеко вглубь Византийской империи, подрывали ее экономическую основу и моральный дух населения. Греки либо покидали поселки, либо переходили в ислам. Часть населения скрывалась в городах, но их уже брала регулярная армия сельджуков, а потом османов (собственно, османы — это первоначально правители одного из уджей).

Так турки заняли за два века практически всю Малую Азию: постоянные набеги и рейды, потом занимают территорию, расселяют там новых туркменов, подавляют оставшееся местное население, и опять набеги и рейды уже на новые византийские провинции.

Современная Турция тоже бережливо относится к земле: не упускает возможности отжать ее у соседей — бывший сирийский Хатай, Северный Кипр, российский Карс* — все пригодится.



Карс называют самым русским городом Турции

Как, по-вашему, Турция может уступить северную Сирию? Например, Африн, который ей практически подарили, Идлиб, так называемую полосу безопасности на севере. Там уже турецкая инфраструктура: связь, дороги, магазины.

И там с самого начала были расселены сирийские „гази“, совершавшие набеги беспилотниками до Хмеймима. А султан сохраняет дипломатические отношения со всеми и типа не несёт ответственности. Но Афринский удж, Идлибский удж и удж Буферная зона когда-нибудь войдут в состав Турецкой республики.

Сегодня Эрдоган стремится вывести Турцию на те границы, которые определены клятвой Misak-I Milli, данной депутатами последнего парламента Османской империи в январе 1920 года. Кстати, ровно сто лет назад.

Национальные границы, определенные клятвой, включают в себя, кроме нынешней Турции, балканскую Фракию, Северную Сирию, Северный Ирак, Кипр, часть Армении и Грузии. Если Эрдогану это удастся, то он обретёт недосягаемо великий авторитет. Собиратель земель турецких!

Эрдоган эту клятву упоминал в своих выступлениях, и если ее принять за тайный план, то многие странные действия турецкого лидера станут понятнее».

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* город не раз переходил из рук в руки в ходе русско-турецкой войны, а в 1918 году по Брестскому миру окончательно отошёл Турции вместе с округами Ардаган и Батум. В 1953 году СССР окончательно отказался от территориальных претензий к Турции, в том числе и на Карс.