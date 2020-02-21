“Поднебесная сотня”. От майдана к средневековью
13:42. 21 февраля 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
"Поднебесная сотня". От майдана к средневековью
Все началось с того, что в патриотическом Тернополе отказались принять самолет с украинцами, которые долгие недели ожидали эвакуации из охваченного эпидемией Уханя. Против этого выступили в местном облсовете, где все последние тридцать лет заправляют партии правого и ультраправого толка. Депутаты официально потребовали «остановить геноцид украинского народа», а неравнодушные тернопольчане заблокировали дороги, по которым должны были повезти попавших в беду сограждан.
Возмущенные тернопольские активисты установили блокпост возле санатория «Медоборы», куда планировали поместить на карантин 98 «китайских» украинцев – настоящую «Поднебесную сотню». И всю ночь пели под дождем псалмы Богородице, чтобы она отвела прочь «зараженный» самолет. К месту событий подъехали журналисты, которые записали видео этого истерического молебна. И если бы его участники не держали в руках гаджеты, можно было подумать, что все происходит во времена не самого позднего Средневековья. Не хватало лишь подходящей ведьмы для показательного жертвоприношения, аутодафе или суда Линча.
Тем временем в соседнем Львове заблокировали шинами госпиталь, куда, по слухам, должны были привезти их соотечественники – причем, в этой акции активно участвовали местные медики, произносившие слова клятвы Гиппократа. Социальные сети «Украинского Пьемонта» разрывались от возмущенных призывов увезти приехавших из Китая куда-то на восток, а местные патриотические политики прямым текстом обвиняли власти в вирусной диверсии против галичан, проголосовавших на выборах за бывшего президента Петра Порошенко.
Одновременно с этим проходила срочная сессия обуховского районного совета, специально посвященная вопросу коронавируса. Депутаты этого киевского пригорода категорически воспротивились предложениям разместить эвакуированных в местном санатории «Пролисок», выражая решимость грудью остановить «Поднебесную сотню». А Украина следила за причудливым маршрутом самолета с эвакуантами, который описывал круги над Днепропетровской областью – свидетельствуя о растерянности руководства страны, которое просто не знало, как действовать в сложившейся ситуации.
После неприлично продолжительной паузы скандальный борт дозаправился в Киеве и улетел в сторону Харькова. Вскоре стало известно – прибывших из Китая граждан решили разместить на Полтавщине, в небольшом городе Новые Санжары – где немедленно вспыхнули уличные протесты. Обезумевшие люди подожгли все те же неизбежные шины, заблокировав лечебное учреждение, откуда сразу уволилась большая часть персонала. А затем вступили в стычки с полицией, которая немедленно подтянула к месту событий БТРы, сразу же вызывая у наблюдателей ассоциации с событиями в АТО.
Все это действительно напоминало события шестилетней давности – заблокированные агрессивной толпой дороги, обстановка психоза и истерии, панические слухи, недоверие и ненависть к подозрительным «чужакам». Именно таким было на практике погромное «достоинство» Евромайдана, и сегодня, в очередной юбилей его торжества, все это бумерангом вернулось в разные регионы страны – продемонстрировав, насколько эфемерным является на деле ее разрекламированное единство.
«В этой истории есть все про наш реальный, а не напыщенный патриотизм. Про соборность и единство. Про одну страну. Про гнилейших людей и про отсутствующее государство. Короче, все то, что мы тщательно прятали все эти годы под толстым слоем провинциальной шароварщины, конкурсов патриотической песни и пляски и выкрашенных в желто-голубой заборчиков. Государство, как всегда, долго делало вид, что ничего не происходит. Занималось своими крысиными делами, пока все это не набухло до гигантских размеров, убедительно доказав, что оно ничего не гарантирует, не контролирует и вообще не знает, что такое противоэпидемические протоколы. Оно всегда молчит, когда кризис. Оно никак не реагирует на проявления убийственного мракобесия. Надо бы перестать делать вид, что у нас есть дееспособное государство. И перестать петь эти отмороженные лживые песни о единстве, гарцуя на потенциальных тушках изгоев. Нас уже нет – как государства, сообщества, страны. Так, некая географическая территория, которая сама не знает, чего хочет и готова безжалостно рвать собственную плоть. Хотя, нет – давайте лучше проведём ещё больше Дней соборности и Дней вышиванок», – пишет об этом журналист Михаил Подоляк.
Некоторые оправдывают происходящее нарастающей паникой вокруг эпидемии, которую еще с января старательно разгоняли постсоветские СМИ. Но страх – не оправдание подлости, а поведение в атмосфере давления и массовой истерии всегда являлось самым точным тестом на человеческое сострадание и элементарную адекватность.
Я знаю это на личном опыте – в 1986 году, после аварии на ЧАЭС, моя бабушка случайно познакомилась на киевском вокзале с незнакомой женщиной, которая сама предложила приютить у себя в Новом Буге всю нашу семью – кроме отца, который работал на ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Отношение к тем, кто уезжал подальше от Киева, было тогда только доброжелательным. Простые, не очень зажиточные люди делились всем, что имели, и не обращали внимания на неизбежные в таких ситуациях слухи о «заразности» чернобыльской радиации.
Увы, эти коллективистские социальные связи разрушены за тридцать лет рыночной реставрации, а слово «солидарность» подозрительно попахивает для украинцев официально запрещенным «совком». Каждый сам за себя, и соотечественники мгновенно становятся для патриотов врагами, против которых можно бороться любым путем – вплоть до баррикад на дорогах. Сначала это были жители Донбасса, «совки» и «вата», теперь – эвакуированные из Китая, а уже завтра мишенью агрессии может оказаться практически каждый – если обезумевшая от страха толпа по каким-то причинам запишет его в категорию опасных для нее чужаков.
«Я думаю, что в честь такого важного в истории нашей страны события, как декоммунизация, нужно установить памятник. Огромную стелу. На одной стороне власть, отправляющая людей на первомайские гуляния Киевом после Чернобыльской катастрофы. И тысячи пожарных, медиков, военных со всей страны, едущих в Чернобыль ликвидировать последствия аварии. На другой стороне стелы львовские медики, заваливающие шинами вход в местную больницу, чтобы не допустить туда эвакуированных из Китая украинцев. И жители Новых Санжар, бьющиеся с полицией за тоже самое. Прекрасный будет памятник, красивый и честный, уверяю вас. Я бы даже название для него предложил. «Наедине с самими собой» – написал об этом депутат Верховной Рады Максим Бужанский.
Это был тест на цивилизованность, экзамен на человечность – и Украина провалила его досрочно, когда на территории государства, по счастью, все еще нет ни единого заболевшего человека. При этом, важно напомнить – одной из причин охватившей обывателей паники является полная беспомощность госчиновников, которые неделями не могли увезти домой застрявших в Ухане граждан, и не проводили никакой разъяснительной работы, чтобы довести до населения свои планы относительно организации карантина. Некомпетентные и непрозрачные действия власти во многом спровоцировали эту неприглядную историю, которая засвидетельствовала архаизацию, глубокую разобщенность и атомизованность украинского общества. А также его хроническое недоверие к правящей элите, все навыки которой свелись к умению продавать активы страны, отпуская их в руки иностранных фондов и олигархов.
Слово «паника» происходит от имени козлоногого Пана – эллинского божества пастухов. Они приписывали звукам его невидимой флейты поведение козьих табунов, которые, почуяв опасность, всем стадом бросались в огонь или в пропасть. После Марафонской битвы, когда персидские воины хаотично бежали с поля жестокого боя, это слово укоренилось в языках и литературе античного мира, где уже знали об общественной природе панических явлений, и умели использовать их в своих целях. По иронии судьбы, жертвой этого впоследствии стал и сам пастушеский бог. Согласно Плутарху и Рабле, некий голос велел кормчему корабля возвестить на острове Палодес фразу: «Умер великий Пан!», – что вызвало смятение в Риме и разошлось в народной среде как предзнаменование конца старого языческого мира.
Известный психолог Акоп Назаретян указывает на социально-психологические факторы формирования массовой паники, выделяя среди них «общую напряженность в обществе, вызванную происшедшими или ожидаемыми природными, экономическими, политическими бедствиями», а также «отсутствие ясной и высокозначимой общей цели, эффективных, пользующихся общим доверием лидеров».
«Тревога спровоцирована не только перспективой завоза «чумных» в зону проживания «чистых». Одна из ее причин – тотальное недоверие к власти, а в более широком контексте – к государству. Истерика связана с тем, что никто не верит в способность власти, а в более широком контексте – государства – «обеспечить безопасность». Напомню данные опроса Гэллапа весной прошлого года: государственным институтам доверяют в Украине 9% респондентов» – справедливо указывает на это известный историк Георгий Касьянов.
Все понимают, что произойдет в Украине, если вирус начнет распространяться на ее территории – ведь разрушенное «реформами» Супрун здравоохранение не смогло справиться даже с обыкновенной корью, а полуразложившиеся государственные структуры вряд ли смогут организовать сколько-нибудь эффективную борьбу с опасной болезнью. Как раз сейчас в Украине готовятся провести массовую акцию против уничтожения медицины, ликвидации лечебных учреждений, массового сокращения медиков, которые получают по-настоящему нищенские зарплаты.
В ходе майдановских реформ торжественно похоронили «совковую» санитарно-эпидемиологическую службу, а власти не в состоянии решить самые элементарные хозяйственные задачи, вроде своевременного ремонта теплосетей и мостов. Страшно представить, что будет со страной в случае настоящего бедствия с масштабами все той же аварии на ЧАЭС. А между тем, постепенная деградация государства – коллапс экономики, производства, науки, культуры, управленческих структур и элементарных общественных связей, которые подменила собой погромная мобилизация националистов – постоянно увеличивает для Украины такие риски.
В этой позорной ситуации больше всего жалко эвакуантов, которым пришлось пережить унижение и страх в салоне «подвисшего» над страной самолета. Они уже на земле, и наверняка знают, что одна из патриотических волонтерок публично посоветовала сбить этот борт ракетой, или отправить его куда-то в Москву. Соотечественники кидают в их автобусы камни, жгут на их пути шины, костры и обещают поджечь ночью их санаторий. На месте этих людей я бы потребовал везти себя в любую другую страну, где есть элементарное достоинство, социальная ответственность, человечность и безопасность.
Неудивительно, что украинка Анастасия Зинченко вообще отказалась лететь из Уханя – потому что ей запретили взять на родину маленькую собачку. Девушка не бросила своего питомца. И этот поступок ярко выделяется на фоне озверения украинцев, которые дружно отказались от людей «Поднебесной сотни» – прилетевших домой в годовщину Евромайдана и попавших прямо в Средневековье.
Андрей Манчук
http://liva.com.ua/podnebesnaya-sotnya.-ot-majdana-k-srednevekovyu.html – цинк
Плюс еще на тему.
"Не в тот самолет попала ракета: Марина лобок как символ украинской идеи" – https://asd.news/articles/ukraina/ne-v-tot-samolet-popala-raketa/
"Камни из Кремлевской стены" – https://asd.news/articles/ukraina/kamni-iz-kremlevskoy-steny/
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5654724.html