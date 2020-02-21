Независимая Студия 20.02.2020

Общество будущего. Кто придёт на смену поколению потребителей?

Общество, где смысл только в еде и удовольствиях «проедает и пожирает» само себя. Если не принимать мер, произойдёт вырождение человека. Кто придет на смену: искусственный разум, новые цивилизации или человек будущего? В «Большом разговоре» участвовали публицист Анатолий Александрович Вассерман, общественный деятель Андрей Владимирович Бабушкин и генерал-майор ФСБ запаса Геннадий Николаевич Тендетник.

Анатолий Александрович, как вы думаете, должно смениться общество потребления? Кто вообще может сменить поколение потребителей? Общество будущего, что это за общество?

Понятно, что общество потребления должно кончится просто потому, что потребление как самоцель бессмысленно. Когда ты просто жрёшь, как не в себя, это кончается либо тем, что жиреть начинает не только живот, но и кора и древесина головного мозга. Смысла в этом нету. Мне в этом плане легче как атеисту. Я знаю, что после меня останется только то, что будут обо мне помнить. Поэтому забочусь о том, чтобы помнили хорошее. А что хорошего запомнят о человеке, который только то и делал, что жрал и освобождал место для жранья? Соответственно общество где все такие, довольно быстро вырождается.

Во-первых, знаменитая американская поговорка: не хуже, чем у Джонсов. Довольно быстро вырождается в то, что сами же американцы называют “крысиные бега”. То есть погоня за успехом или хотя бы за иллюзией успеха. Отнимающая все силы, дико выматывающая и в то же время не дающая ощущения удовольствия. И на мой взгляд, общество увлекающиеся только потреблением обречено на вымирание.

Есть такой замечательный эксперимент, я не помню точно как он назывался. Что-то вроде “Рай 25” или “Утопия 25”. В общем некто создал для мышей идеальные с мышиной точки зрения условия. Изобилие еды, делать вообще ничего не надо. И собственно 25 это потому-что двадцать пятое поколение помещённых в такие условия оказалось последним. Вымерли все. Просто буквально бесились с жиру. Так что общество потребления должно закончится. Более того, были сходные эксперименты и на людях. Скажем, когда Римская империя благодаря захвату обширных владений смогла обеспечить жителям самого города материальное благополучие без необходимости работать. Это тоже за несколько поколений привело к полному вырождению. Но кончилось тем, что Рим захватили люди со значительно меньшей культурой, со значительно меньшей военной выучкой. Просто потому-что римляне не видели смысла этому сопротивляться. Были и другие эксперименты. Просто Рим несомненно самый известный…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/nezavisimaya-studiya-20-02-2020/