Масоны под маской астронавтов
17:56. 21 февраля 2020 97 просмотров 2 коммент. Опубликовал: Ликвидатор
Даже на Луне американцы проводили масонский ритуал, да и аппарат Кьюриосити копает марсианский грунт вовсе не из-за научных интересов...
Даже на Луне американцы проводили масонский ритуал, да и аппарат Кьюриосити копает марсианский грунт вовсе не из-за научных интересов...
На этот счёт есть прикольная байка – америкосы сделали на побережье китая ядрёную свалку китайцы узнали но раздраконить народ не могут, китайцы не понимают что значит ядрёное, тогда их газеты пишут что пиндосы сделали ядрёную свалку и дополнительно бросили туда дохлую собаку, китайцы зашлись в гневе. Тут аналогично, не были пиндосы на луне и марсе, или были, не важно, но если делали масонский ритуал да хоть в сортире, тогда всё конец, дохлая собака.
Похоже, что не были. Без космического туалета людям туда лететь низзя. Бочка мочи и 3 кг ***** в памперсы не помещаются.