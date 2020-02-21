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Масоны под маской астронавтов

17:56. 21 февраля 2020 97 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Даже на Луне американцы проводили масонский ритуал, да и аппарат Кьюриосити копает марсианский грунт вовсе не из-за научных интересов...

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_sPb3Nc9Nf8

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 1695 1209
    Игорь 21 февраля 2020 в 18:18

    На этот счёт есть прикольная байка – америкосы сделали на побережье китая ядрёную свалку китайцы узнали но раздраконить народ не могут, китайцы не понимают что значит ядрёное, тогда их газеты пишут что пиндосы сделали ядрёную свалку и дополнительно бросили туда дохлую собаку, китайцы зашлись в гневе. Тут аналогично, не были пиндосы на луне и марсе, или были, не важно, но если делали масонский ритуал да хоть в сортире, тогда всё конец, дохлая собака.

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    1
  • 25 9
    Серый 21 февраля 2020 в 18:39

    Похоже, что не были. Без космического туалета людям туда лететь низзя. Бочка мочи и 3 кг ***** в памперсы не помещаются.

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