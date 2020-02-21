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Как наладить взаимодействие в семье, на работе

14:47. 21 февраля 2020 33 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Как наладить взаимодействие в семье, на работе, с друзьями…
Алексей Орлов.

4 апреля 2020 года в городе Москва состоится семинар «Как управлять своей судьбой. Предназначение и смысл жизни». Практическое применение знаний.
Запись на семинар: +7 985 914-94-34 Ольга.

Вопросы к семинару:
- Можно ли управлять судьбой? Если можно, то что главное в управлении? Кто управляет судьбой? Что значит управлять? Существует ли судьба и рок? В чём их отличия? Что такое Смерть? – https://youtu.be/S2wz1kHJZfI

- Можно ли изменить дату своей смерти и избавиться от Кармы? Что такое карма или кто такая Карма? – https://youtu.be/dQZ5y5e326A

- Как наладить взаимодействие в семье, на работе… – https://youtu.be/w3lMmjxXznA

- Что такое виртуальные (возможные) пространства. Как с ними работать? Кто может управлять виртуальными пространствами?

- Можно ли увеличить длительность жизни человека?

- С какого времени определяется предназначение человека?
- Как помочь себе узнать свое предназначение.

Запись на семинар: +7 985 914-94-34 Ольга.

Желаем ДОБРА!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w3lMmjxXznA

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