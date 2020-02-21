Как мужчине и женщине наладить отношения. Елена Андреева и Сергей Демин

Отношения мужчина и женщина.



Елена Андреева и Сергей Демин



Тему построения гармоничных отношений между мужчиной и женщиной в этой передаче затронул наставник «Казачьего Спаса» – Сергей Дёмин.

Что нужно делать, чтобы научиться понимать и слышать друг друга, как мужчине и женщине проявлять свои лучшие качества и выполнять своё предназначение?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4-fqYemhgYs