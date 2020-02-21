(Берт Хеллингер).



развивать в себе способность доверять мужу,



дать возможность мужчине проявлять авторитет,



дать время на поиск решения,



полагаться и верить, что он справится и не сопротивляться этим решениям, даже, если они кажутся ей неверными.



Учиться уважению к мужчинам.



Олег Штарк

Идти за мужчиной – это очень тонкое искусство, которому девочка может научиться только у мамы. А если мама никогда не слушала своего мужа, и все решения принимала сама? Придется учиться заново, и сразу скажу: — Ой, как это непросто!МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ НЕ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЙ, ОБРЕЧЕН. Ведь его мужественность и мужская самореализация возможна только при его способности принимать решения. Но женщина, которая захватывает власть, разрушает эту способность и мужскую волю.НА САМОМ ДЕЛЕ, это всего лишь разговоры о том, что настоящие мужчины перевелись.ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ ТАК ГОВОРИТ, НА САМОМ ДЕЛЕ УДОБНО ЖИТЬ С ИНФАНТИЛЬНЫМ МУЖЧИНОЙ, КОТОРОГО МОЖНО ЛЕГКО ДЕРЖАТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ. Имея этот контроль, женщина наивно предполагает, что держит все в своих руках и может предсказать развитие событий.1. Мужчина первым не выдержит и уйдет к другой женщине или просто от вас.2. Он начнет пить. Как сказал Берт Хеллингер, известный немецкий психолог-расстановщик, что в России мужчины пьют, потому что их не уважают женщины.3. Он станет полностью вашим ребенком. И вы будете ему в 60-70 лет указывать куда сесть, куда встать. Понаблюдайте за такими вечными мамочками и их сыночками. Картина очень безрадостная. Она – учительница, он – седой ученик.4. Вы сами уйдете, и останетесь одна, зачем вам беспомощный мужчина, если вы сможете все сделать сами? Такой женщине мужчина не нужен. Она – «два в одном».Вам какой путь больше нравится? Мне тоже никакой."Женщина принимает в жизни одно решение: с каким мужчиной ей идти по жизни. Это ее последнее решение, остальные решения принимает мужчина".Женщина должна выбрать мужчину, за которым она пойдет туда, куда он ее поведет.Возможно, он живет в другом городе, в другой стране.Не женщина решает, где они будут жить, а мужчина.Часто женщина тянет мужчину в свою семью, к себе домой, в свою семейную систему. Все вы знаете, что эти истории ничем хорошим не заканчиваются.Это нужно для себя уяснить: женщина следует за мужчиной, а не наоборот!ДЛЯ ЭТОГО ЖЕНЩИНЕ НУЖНО:Это архиважные качества, которые женщина должна в себе культивировать, если она хочет быть счастливой.Сколько бы вам ни было лет и сколько бы уже ни прожили в браке, никогда не поздно все изменить. Ведь любая женщина в глубине души мечтает, чтобы ОН взял за руку и повел ее вперед, чтобы ОН взял на себя всю ответственность и все решения.Мы сами делаем выбор быть счастливыми или самостоятельными и независимыми.А вы что выбираете?"

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9794020.html