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Идти за мужчиной

21:07. 21 февраля 2020 126 просмотров Один комментарий Опубликовал:
"Согласно порядку любви между мужчиной и женщиной, женщина следует за мужчиной. Это значит, что она идет за ним в его семью, в его местность, в его круг, в его язык, в его культуру и соглашается на то, чтобы и дети следовали за отцом".
(Берт Хеллингер).

Идти за мужчиной – это очень тонкое искусство, которому девочка может научиться только у мамы. А если мама никогда не слушала своего мужа, и все решения принимала сама? Придется учиться заново, и сразу скажу: — Ой, как это непросто!

МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ НЕ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЙ, ОБРЕЧЕН. Ведь его мужественность и мужская самореализация возможна только при его способности принимать решения. Но женщина, которая захватывает власть, разрушает эту способность и мужскую волю.

НА САМОМ ДЕЛЕ, это всего лишь разговоры о том, что настоящие мужчины перевелись.
ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ ТАК ГОВОРИТ, НА САМОМ ДЕЛЕ УДОБНО ЖИТЬ С ИНФАНТИЛЬНЫМ МУЖЧИНОЙ, КОТОРОГО МОЖНО ЛЕГКО ДЕРЖАТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ. Имея этот контроль, женщина наивно предполагает, что держит все в своих руках и может предсказать развитие событий.


НО СОБЫТИЯ МОГУТ РАЗВИВАТЬСЯ ПО НЕСКОЛЬКИМ СЦЕНАРИЯМ:

1. Мужчина первым не выдержит и уйдет к другой женщине или просто от вас.

2. Он начнет пить. Как сказал Берт Хеллингер, известный немецкий психолог-расстановщик, что в России мужчины пьют, потому что их не уважают женщины.

3. Он станет полностью вашим ребенком. И вы будете ему в 60-70 лет указывать куда сесть, куда встать. Понаблюдайте за такими вечными мамочками и их сыночками. Картина очень безрадостная. Она – учительница, он – седой ученик.

4. Вы сами уйдете, и останетесь одна, зачем вам беспомощный мужчина, если вы сможете все сделать сами? Такой женщине мужчина не нужен. Она – «два в одном».

Вам какой путь больше нравится? Мне тоже никакой.

ДЛЯ НАСТОЯЩЕЙ ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ ДРУГОЙ ПУТЬ, тоже НАСТОЯЩИЙ.

"Женщина принимает в жизни одно решение: с каким мужчиной ей идти по жизни. Это ее последнее решение, остальные решения принимает мужчина".

Женщина должна выбрать мужчину, за которым она пойдет туда, куда он ее поведет.
Возможно, он живет в другом городе, в другой стране.
Не женщина решает, где они будут жить, а мужчина.

Часто женщина тянет мужчину в свою семью, к себе домой, в свою семейную систему. Все вы знаете, что эти истории ничем хорошим не заканчиваются.
Это нужно для себя уяснить: женщина следует за мужчиной, а не наоборот!

ДЛЯ ЭТОГО ЖЕНЩИНЕ НУЖНО:

  • развивать в себе способность доверять мужу,

  • дать возможность мужчине проявлять авторитет,

  • дать время на поиск решения,

  • полагаться и верить, что он справится и не сопротивляться этим решениям, даже, если они кажутся ей неверными.

  • Учиться уважению к мужчинам.


Это архиважные качества, которые женщина должна в себе культивировать, если она хочет быть счастливой.

Сколько бы вам ни было лет и сколько бы уже ни прожили в браке, никогда не поздно все изменить. Ведь любая женщина в глубине души мечтает, чтобы ОН взял за руку и повел ее вперед, чтобы ОН взял на себя всю ответственность и все решения.

НО, ЧТОБЫ ЭТО ПРОИЗОШЛО, ЕМУ НАДО ЭТО РАЗРЕШИТЬ!

Мы сами делаем выбор быть счастливыми или самостоятельными и независимыми.
А вы что выбираете?"

Олег Штарк

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9794020.html

Метки: женщина, мужчина, отношения, психология

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