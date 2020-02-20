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Власть большевиков – “инородцев”. Александр Пыжиков

20:48. 20 февраля 2020 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Цикл "Россия. Настоящая история". Часть 11

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в одиннадцатом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, развеивает миф о большевиках-”инородцах”.

Почему именно творчество советских писателей 20-30-ых годов XX века является подлинным свидетельством эпохи?

Кем, по мнению пролетарских творцов, был типичный представитель большевистской партии?

В силу каких причин советские люди воспринимали СССР как подлинно народное государство?

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Корни сталинского большевизма. Узловой нерв русской истории, Пыжиков Александр Владимирович

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Александр Пыжиков

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/vlast-bolshevikov-inorodtsev-aleksandr-pyzhikov--2

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