Трещина, расколовшая Америку, прошла не только через партии, но и через семьи.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы Дональд Трамп не был переизбран, используя все методы, в том числе грязные»

Группа влиятельных республиканцев в США, образовавших политический комитет под названием Lincoln Project, объявила о начале атаки «на Трампа и трампизм».

Lincoln Project – это Суперкомитет политической активности (Super PAC), или организация, не связанная напрямую с кандидатом. Таким организациям закон позволяет собирать и тратить неограниченные суммы на поддержку того или иного кандидата или на атаки против его соперников. В данном случае организаторы Super PAC Lincoln Project намерены «сделать Дональда Трампа президентом на один срок».

Среди учредителей Lincoln Project значатся: бывший политический директор Республиканской партии Майк Мадрид; известный республиканский стратег, автор книг Everything Trump Touches Dies и Running Against the Devil: A Plot to Save America from Trump Рик Уилсон (он провёл множество политических кампаний, среди которых поддержка Руди Джулиани на выборах мэра Нью-Йорка в 1998 году и 10 лет спустя кампания против Обамы; сейчас он твёрдо намерен положить конец политической карьере Трампа); советник сенатора Джона МакКейна Стив Шмидт; советник бывшего губернатора Огайо Джона Кейсика Джон Уивер; независимый политический консультант Рон Стеслоу; бывший председатель отделения Республиканской партии в Нью-Гэмпшире Дженнифер Хорн; адвокат Джордж Конуэй, супруга которого, Келлиэнн Конуэй, является… старшим советником и главным стратегом Дональда Трампа.

Эти «несгибаемые республиканцы» (GOP Stalwarts) называют 45-го президента США «угрозой для конституции» и готовят «блицкампанию», нацеленную на избирателей в разных штатах и округах. Мадрид считает, что Трамп нарушил все «консервативные принципы» и стал «сибирской язвой» для Республиканской партии. Они полны решимости даже отдать победу на президентских выборах 2020 года демократам, лишь бы не допустить победы Трампа. «Дональд Трамп – прямая и явная угроза для нашей страны. Если нужно избрать демократа, чтобы положить конец этой опасности, пусть так и будет», – сказала в интервью InsideSources Дженнифер Хорн.

Майк Мадрид нацеливает Lincoln Project на три группы: избирателей-евангелистов, выпускников колледжей и белых женщин в городских пригородах.

Что касается евангельских христиан, то в 2016 году они поддержали Трампа. Решение вести среди них антитрамповскую кампанию говорит о намерении учредителей Lincoln Project лишить Трампа 3-4 процентов голосов на выборах-2020, что, по их оценкам, должно помешать ему выиграть. Рон Стеслоу признает, что белые евангелисты по-прежнему являются крупнейшими спонсорами Трампа, но обращает внимание на то, что их поддержка 45-го президента США постепенно падает.

В январе Lincoln Project разместил в сетях своё первое видео «MAGA Church», в котором подчеркивается «лицемерие тех, кто поддерживает или игнорирует аморальные действия президента Дональда Трампа». В этом ролике члены влиятельного евангелического консультативного совета Трампа Паула Уайт, Роберт Джеффресс, Франклин Грэм, Мишель Бахманн и Джерри Фалвелл-младший представлены лжепророками. Против Трампа выступил и главный редактор журнала Christianity Today Марк Галли.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы Дональд Трамп не был переизбран, используя все методы, в том числе грязные», – заявил Рик Уилсон.

Многих в Америке удивило участие в Lincoln Project адвоката Джорджа Конуэя, супруга которого, Келлиэнн Конуэй, является главным стратегом Дональда Трампа.

О миссис Конуэй говорят, что она отличается волевым характером и не теряется даже в самых затруднительных ситуациях. Когда её однажды уличили во лжи, она не растерялась и заявила, что это не ложь, а «альтернативные факты». И многим в Америке кажется странным, что эта «железная леди», мать четверых детей не смогла справиться с собственным мужем, с которым они жили душа в душу, пока Дональд Трамп не вступил в должность.

Джордж Конуэй стал троллить Трампа в «Твиттере» сразу после инаугурации. Трамп ответил ему «взаимностью», назвав супруга своей главной советницы «дубинноголовым лузером и мужем из ада!» (stone cold LOSER & husband from hell!).

Джордж Конуэй говорит, что он выступал за приглашение в состав Lincoln Project Анонима – неизвестного сотрудника Белого дома, опубликовавшего книгу с предупреждениями о том, какими опасностями обернётся переизбрание Трампа.

Поскольку о других разногласиях, кроме радикально различного отношения к Трампу, в семье Конуэй не слышно, приходится признать, что трещина, расколовшая Америку на два лагеря, прошла не только через партии Осла и Слона, но и через семьи.

Бывший главный стратег Трампа Стивен Бэннон, во многом обеспечивший победу Трампа в 2016 году, отметил, что, если Lincoln Project достигнет даже небольшого успеха в ключевых штатах и колледжах, это может оказаться фатальным для Трампа. Lincoln Project – «ключ к победе над Дональдом Трампом», говорит Бэннон.

Пока не очень ясно, за счет чего «несгибаемые республиканцы» рассчитывают перетянуть на свою сторону часть избирателей. По словам Джона Уивера, предварительный план заключается в борьбе с Трампом в Мичигане, Пенсильвании, Висконсине, а также в Аризоне, Северной Каролине, Колорадо, Мэне, Канзасе и Кентукки.

Однако Трамп не собирается быть пассивной жертвой. Стивен Бэннон в интервью Associated Press сказал, что президент будет ещё более агрессивно, чем в прошлой кампании, «склоняться к популизму и национализму». Бэннон предупредил демократов: «Это будет нечто эпохальное. Вы получите Трампа в полном объеме и на максимальной скорости».

Первой демонстрацией «Трампа в полном объёме» стал выход в Америке фильма Майкла Капуто The Ukraine Hoax: Impeachment, Biden Cash, Mass Murder. Противники Трампа, по которым бьёт этот фильм (Байден, Клинтон, Нуланд, Обама и другие) отреагировали адекватно силе удара: фильм заблокирован в Интернете.