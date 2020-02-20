ТОП-25 заброшенных городов России
Количество заброшенных городов, сел и деревень на территории бывшего СССР не поддается точному исчислению. Политические, экономические и геологические трансформации нашего государства за последние 100 лет создали целый сонм объектов, ныне оставленных за бортом современной действительности.
Заброшенные города в России образовали новый пласт апокалиптической культуры, которая возникла на рубеже тысячелетий на волнах набирающей популярность тематики Конца Света, календаря Майя, предсказаний Ванги и высокобюджетных голливудских блокбастеров. Сейчас заброшенные города активно используются для создания декораций к извечному страху человека перед Апокалипсисом. Сюда приезжают музыканты, фотографы, “киношники”, писатели, сталкеры и прочий люд в стремлении сыскать вдохновение и напиться “мертвой водицы” из ручья чего-то незримого и бесконечно таинственного.
Альтернативный и экстремальный виды туризма также набирают обороты. Стандартные достопримечательности, изнуряющие обилием информации о себе, привлекают все меньше и меньше путешественников. Современный турист медленно превращается в исследователя, гоняющегося за неким метафизическим “нестандартом”. Бескрайние возможности делиться своими “находками” через интернет только способствуют желанию выделиться, уникализироваться и обособиться от прочей “толпы”.
Сегодня нам бы тоже хотелось обратиться к тематике заброшенных городов. Темы для России и стран бывшего СССР поистине неисчерпаемой, к тому же чрезвычайно захватывающей и интригующей. Давайте на несколько минут отвлечемся от страха перед этими молчаливыми “призраками” и неспешно пройдемся по их тихим, безлюдным улочкам.
1. Хальмер-Ю (республика Коми)
Заброшенные города России: Хальмер-Ю.
Посёлок шахтеров. Ликвидирован в перестройку в связи с закрытием угольных шахт.
Сейчас территория используется как военный полигон, позывной «Пембой». 17 августа 2005 года в ходе учений стратегической авиации бомбардировщик Ту-160, на борту которого находился Владимир Владимирович Путин, произвёл запуск трёх ракет по бывшему дому культуры заброшенного посёлка.
2. Старая Губаха (Пермский край)
Заброшенные города России: Старая Губаха.
Заброшенный шахтерский посёлок у истощившейся угольной шахты. Высокая степень разрушения зданий.
3. Промышленный (республика Коми)
Заброшенные города России: Промышленный.
Шахтёрский посёлок. В 1998 году взрыв на местной шахте унес жизни 27 горняков. Тела 19 из них так и не были найдены.Шахта закрылась, посёлок опустел.
4. Юбилейный (Пермский край)
Заброшенные города России: Юбилейный.
5. Иультин (Чукотский АО)
Заброшенные города России: Иультин.
6. Колендо (Сахалинская область)
Заброшенные города России: Колендо.
7. Нижнеянск (Якутия)
Заброшенные города России: Нижнеянск.
8. Финвал (Камчатский край)
Заброшенные города России: Финвал.
9. Алыкель (Таймырский АО)
Заброшенные города России: Алыкель.
10. Нефтегорск (Сахалинская область)
Заброшенные города России: Нефтегорск.
11. Курша-2 (Рязанская область)
Заброшенные города России: Курша-2.
12. Молога (Ярославская область)
Заброшенные города России: Молога.
13. Чаронда (Вологодская область)
Заброшенные города России: Чаронда.
14. Амдерма (Ямало-Ненецкий АО)
Заброшенные города России: Амдерма.
15. Корзуново (Мурманская область)
Заброшенные города России: Корзуново.
Город лётчиков и артиллеристов. Здесь в 1950-х годах служил Юрий Гагарин.
16. Кадыкчан (Магаданская область)
Заброшенные города России: Кадыкчан.
Город-призрак, жители которого добывали уголь для Аркагалинской ГРЭС.
17. Припять (Украина)
Заброшенные города на территории бывшего СССР: Припять.
18. Чернобыль-2 (Украина)
Заброшенные города на территории бывшего СССР: Чернобыль-2.
Заброшенный город, а ранее здесь жили военные, обслуживающие советскую загоризонтную радиолокационную станцию «Дуга» для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.
19. Острогляды (Беларусь)
Заброшенные города на территории бывшего СССР: Острогляды.
Село-призрак было расселено после Чернобыльской катастрофы.
20. Агдам (Азербайджан)
Заброшенные города на территории бывшего СССР: Агдам.
Родина знаменитого портвейна была разрушена во время армяно-азербайджанской войны.
21. Ткварчели (Абхазия)
Заброшенные города на территории бывшего СССР: Ткварчели.
Крупный промышленный центр Абхазии стал жертвой перестроечных конфликтов. Понемногу восстанавливается.
22. Асу-Булак (Казахстан)
Заброшенные города на территории бывшего СССР: Асу-Булак.
23. Жанатас (Казахстан)
Заброшенные города на территории бывшего СССР: Жанатас.
24. Чаган (Семипалатинск-4) (Казахстан)
Заброшенные города на территории бывшего СССР: Чаган (Семипалатинск-4).
Город был заброшен после вывода советских войск из Казахстана.
25. Ирбене (Латвия)
Заброшенные города на территории бывшего СССР: Ирбене.
В ныне заброшенном городе находился Вентспилсский международный радиоастрономический центр, основанный в 1971 году .
Продолжение следует…
Источник: https://www.kramola.info/vesti/vlast/top-25-zabroshennyh-gorodov-rossii
Болгарчик вернулся опять в Колективе , ,
был арестован на 3 дня от тов. БРАХМАПУТРА , , но я выучил свой урок, ,
не буду ругаться в обманьщиками напрямую , , а более Енелигентно !
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Братя русские !
Такие богатства , , грандиозная потеря русскими деньгами , ,как будь-то 2 раз построили , и забыли про него !
Мамочки ,такое не могут себе позволить даже старые КОЛОНИАЛ- ГИЕНЫ как Ганглия , Голланд-НИДЕРЛАНДОФ ,Бельгия , Франция
мороз охватывает мое сердце , когда смотрю на заброшенные дома- СКОЛЬКО ЗДЕСЬ УГРОБЕННЫЕ МЕЧТЫ РУССКИМ ЛЮДЯМ, , МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ВЕДЬ ОНИ МЕЧТАЛИ , ЛЮБИЛИ , СТРОИЛИ – - – -
А СЕННЯ ВЫ ДАЖЕ ОТДАЛИ СВОИ БОГАТСТВА КУЧКУ ВОРОВ, , , которые с безстыжами улыбками говорят по СМИ
,о их МИЛЛИОН в КАРМАНЕ -каждый божи день, о своих длиннехеньких ЯХТАХ ,построенными на лишениях людские ?
ДОКОЛЕ ,Господи, Отец ??
ПОСЫЛАЮ 2 РАЗ, А ТО УПУСТИЛ 1 слово- СССР !
Братя русские !
Такие богатства , , грандиозная потеря русскими деньгами , ,как будь-то 2 раз построили СССР , и забыли про него !
Мамочки ,такое не могут себе позволить даже старые КОЛОНИАЛ- ГИЕНЫ как Ганглия , Голланд-НИДЕРЛАНДОФ ,Бельгия , Франция
мороз охватывает мое сердце , когда смотрю на заброшенные дома- СКОЛЬКО ЗДЕСЬ УГРОБЕННЫЕ МЕЧТЫ РУССКИМ ЛЮДЯМ, , МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ВЕДЬ ОНИ МЕЧТАЛИ , ЛЮБИЛИ , СТРОИЛИ – – – -
А СЕННЯ ВЫ ДАЖЕ ОТДАЛИ СВОИ БОГАТСТВА КУЧКУ ВОРОВ, , , которые с безстыжами улыбками говорят по СМИ
,о их МИЛЛИОН в КАРМАНЕ -каждый божи день, о своих длиннехеньких ЯХТАХ ,построенными на лишениях людские ?
ДОКОЛЕ ,Господи, Отец ??
“17 августа 2005 года в ходе учений стратегической авиации бомбардировщик Ту-160, на борту которого находился Владимир Владимирович Путин, произвёл запуск трёх ракет по бывшему дому культуры заброшенного посёлка.”
Символично. Доставляет. Культура у нас всегда под прицелом.
Чернобыль-2 – нет такого города и не было! Для обслуживания Дуги достаточно ВЧ. И всё!
Это называется “демократия шагает по планете”…
Эти города были обречены ещё в момент постройки, временное жилье что тут сказать.