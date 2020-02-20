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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 февраля 2020

11:36. 20 февраля 2020 803 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Инцидент в Сирии: российский бронеавтомобиль “Тигр” против американского броневика

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии

Видео, на который попал инцидент между российскими и американскими военными, появилось в сети. Судя по подписи к ролику, инцидент произошёл около города Камышлы на северо-востоке Сирии. Дата случившегося неизвестна.

На кадрах видно, как российский «Тигр» попытался обогнать в колонне американский бронеавтомобиль. Но ему был заблокирован проезд. В результате российский броневик был вынужден съехать в поле.

Пока что в Минобороны РФ никак не отреагировали на инцидент. В Центральном командовании США (CENTCOM) отказались комментировать случившееся. Официальный представитель ведомства лишь отметил, что американские военные продолжают «тесное сотрудничество» с россиянами «по линии предотвращения конфликтов», сообщает РИА Новости.

Ася Гельман

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Военные США пошли на таран российского патруля в Сирии (ВИДЕО)

Военные США пошли на таран российского патруля в Сирии (ВИДЕО) | Русская весна

Американский бронеавтомобиль MRAP Oshkosh M-ATV попытался столкнуть с дороги «Тигр» военной полиции Вооружённых сил РФ.

Российский военный патруль двигался по провинции Хасека, где встретился на дороге с армейской колонной Соединённых Штатов.

«Тигр» начал обгонять американские бронемашины по обочине, и последний военный вездеход США решил не пропускать наших бойцов и начал подрезать, угрожая столкновением и выталкивая машину с дороги в поле.

Сообщается, что инцидент произошёл недалеко от курдского города Камышлы.

В составе российской колонны также были БТРы и «Тайфун-К», а у американцев MRAP MaxxPro (MRAP — англ. mine resistant ambush protected  — защищённый от подрыва и атак из засад, миностойкий засадозащищённый).

«Действия американцев снова подвергают опасности не только российских военных, но и гражданское население. MRAP пытался вытолкнуть на обочину “Тигр”, заведомо видя, что там находится человек. На видео видно, как он (человек) за секунду выскакивает буквально из-под носа нашего бронеавтомобиля», — пишут авторы Telegram-канала REVERSE SIDE OF THE MEDAL.

«Сейчас ночью Пентагон наверняка выступит с заявлением, что наоборот — спасали пешехода. Мол, пьяные русские Ваньки неслись по обочине и верно задавили бы бедолагу, если б не бравые американские блюстители закона и порядка», — дополняют авторы Telegram-канала Daily War.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

“Борьба” за дорогу



Очередная толкотня наших с американцами в Рожаве чуть было не закончилась печально. "Тигр" пытался объехать американцев, те виляли по дороге, мешая нашим их объехать, а когда "Тигр" пошел на обгон по обочине, американцы начали его блокировать корпусом. В результате чуть было не задавили кого-то из местных.



 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 2339 2127
    Хан_Уман 20 февраля 2020 в 12:08

    Может лично мне интересно…
    А сколько процентов населения Сирии переехало в толерантную, и заметьте, заранее к этому подготовленную, толерантнутую Европу?
    Они мужики!
    Вризывного возраста!
    Напрашивается вывод….
    Вывод, бизнес!
    А остальное, движение для электората…
    По делам вы узнаете их….

    Ответить
    1
  • 9462 7374
    Павел 20 февраля 2020 в 13:50

    На военных сайтах открыто пишут, как их “защитники родины” при первых выстрелах разбегаются, а нашим парням приходится держать удар. Такая вот война на дальних рубежах.
    Похоже, что весь их героизм состоит в мочиться на убитых да отрезать головы пленным.

    Ответить
    1
    • 123 89
      АндрейПавел 20 февраля 2020 в 15:32

      Посмотри военные репортажи “Annanews”, там наши корреспонденты сопровождают “Силы Тигра”, которые ведут основное наступление в провинции Идлиб. И всё сам увидишь как воюют сирийцы. И среди них, кроме корреспондентов, русских нету.
      К тому же в САА воюют разные подразделения, и не все и не всегда разбегаются при первых выстрелах.
      И где ты видел что они мочаться на убитых и отрезают головы пленным?

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