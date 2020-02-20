Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 февраля 2020

Инцидент в Сирии: российский бронеавтомобиль “Тигр” против американского броневика

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Опубликовано видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии

Видео, на который попал инцидент между российскими и американскими военными, появилось в сети. Судя по подписи к ролику, инцидент произошёл около города Камышлы на северо-востоке Сирии. Дата случившегося неизвестна.

На кадрах видно, как российский «Тигр» попытался обогнать в колонне американский бронеавтомобиль. Но ему был заблокирован проезд. В результате российский броневик был вынужден съехать в поле.

Пока что в Минобороны РФ никак не отреагировали на инцидент. В Центральном командовании США (CENTCOM) отказались комментировать случившееся. Официальный представитель ведомства лишь отметил, что американские военные продолжают «тесное сотрудничество» с россиянами «по линии предотвращения конфликтов», сообщает РИА Новости.

Ася Гельман

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Военные США пошли на таран российского патруля в Сирии (ВИДЕО)

Американский бронеавтомобиль MRAP Oshkosh M-ATV попытался столкнуть с дороги «Тигр» военной полиции Вооружённых сил РФ. Российский военный патруль двигался по провинции Хасека, где встретился на дороге с армейской колонной Соединённых Штатов. «Тигр» начал обгонять американские бронемашины по обочине, и последний военный вездеход США решил не пропускать наших бойцов и начал подрезать, угрожая столкновением и выталкивая машину с дороги в поле. Сообщается, что инцидент произошёл недалеко от курдского города Камышлы. В составе российской колонны также были БТРы и «Тайфун-К», а у американцев MRAP MaxxPro (MRAP — англ. mine resistant ambush protected — защищённый от подрыва и атак из засад, миностойкий засадозащищённый). «Действия американцев снова подвергают опасности не только российских военных, но и гражданское население. MRAP пытался вытолкнуть на обочину “Тигр”, заведомо видя, что там находится человек. На видео видно, как он (человек) за секунду выскакивает буквально из-под носа нашего бронеавтомобиля», — пишут авторы Telegram-канала REVERSE SIDE OF THE MEDAL. «Сейчас ночью Пентагон наверняка выступит с заявлением, что наоборот — спасали пешехода. Мол, пьяные русские Ваньки неслись по обочине и верно задавили бы бедолагу, если б не бравые американские блюстители закона и порядка», — дополняют авторы Telegram-канала Daily War. Читайте также: ВАЖНО: В Сирии захвачены американские ракеты, начаты поставки оружия для борьбы с авиацией ВКС РФ и ВВС САР (+ФОТО)

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“Борьба” за дорогу

Очередная толкотня наших с американцами в Рожаве чуть было не закончилась печально. "Тигр" пытался объехать американцев, те виляли по дороге, мешая нашим их объехать, а когда "Тигр" пошел на обгон по обочине, американцы начали его блокировать корпусом. В результате чуть было не задавили кого-то из местных.

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