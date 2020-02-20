Проблема немецких паспортов
11:15. 20 февраля 2020 176 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Стрелком в Ханау оказался некий Тобиас Р., который очень не любил мусульман.
Это собственно его и сподвигло пойти расстреливать людей в местных кальянных. Как итог – 11 убитых, включая самого Тобиаса Р. 9 (по другим данным 10) убил стрелок (из них 5 граждан турецкого происхождения, а также 2-3 курда + он сам был убит у себя дома + в его квартире был обнаружен еще один труп.
В доме убитого стрелка была найдена записка следующего содержания: «Некоторые народы должны быть уничтожены, а немецкие паспорта им не должны предоставляться». Явно не избиратель Ангелы Меркель.
Также за 4 дня для расстрела, он залил в сеть видео с различными угрозами https://twitter.com/RashfordMagic/status/1230401040979234817 (про видео Тобиаса Р. сообщило издание Bild)
В целом, выглядит как некий аналог расстрела мусульман в новозеландском Крайстчерче и очередной акт ультраправого терроризма.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5651411.html
То ли еще будет.