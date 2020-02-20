Главная » Невероятное в мире

Проблема немецких паспортов

11:15. 20 февраля 2020 176 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Стрелком в Ханау оказался некий Тобиас Р., который очень не любил мусульман.
Это собственно его и сподвигло пойти расстреливать людей в местных кальянных. Как итог – 11 убитых, включая самого Тобиаса Р.  9 (по другим данным 10) убил стрелок (из них 5 граждан турецкого происхождения, а также 2-3 курда + он сам был убит у себя дома + в его квартире был обнаружен еще один труп.
В доме убитого стрелка была найдена записка следующего содержания: «Некоторые народы должны быть уничтожены, а немецкие паспорта им не должны предоставляться». Явно не избиратель Ангелы Меркель.
Также за 4 дня для расстрела, он залил в сеть видео с различными угрозами https://twitter.com/RashfordMagic/status/1230401040979234817 (про видео Тобиаса Р. сообщило издание Bild)
В целом, выглядит как некий аналог расстрела мусульман в новозеландском Крайстчерче и очередной акт ультраправого терроризма.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5651411.html

Метки: Германия, терроризм, ханау

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Срочная новость. Паспорта, о которых кричат и паспорта, о которых помалкивают...
...и предполагала услышать: Сирийский паспорт, о котором, дружным хором... ссылкой на представителя прокуратуры немецкого города Арнсберг Вернера Вольфа...окраине города, если возникнут проблемы в центре. Вам ... смешно звучит, но проблема Минска вдруг стала решаемой...
Обзор одного немецкого СМИ
... России совпадает лишь отчасти. Немецкие СМИ практически полностью находятся под...«с проблемами», количество которых только нарастает, привело и к пробуксовке немецкой бюрократической...млн часов   Нужен новый заграничный паспорт? Для этого немцам необходимо ...
Как русский олигарх напугал американских военных. Без какой гравицапы F-35 может не взлететь?
...Forbes, имеет также и немецкий паспорт. Однако документ о гражданстве...американских производителей в дело. Проблема сейчас в том, что...задачу. Поэтому желание создать проблемы иностранным инвестициям (пусть и ...не из дешёвых. И проблемы США с редкозёмом могут ...
Провокация Перестройки
.... 18-летний молодой человек с немецким паспортом перелетел через границу СССР и... начала гитлеровской агрессии. Воздушный коридор немецкому самолету открыл лично Сталин, а... увели молодого человека… Самой большой проблемой могла оказаться посадка в Москве...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 ноября 2015
... выросли в Германии. Большинство имеет немецкий паспорт или двойное гражданство», — рассказал ...туркоманских селений в означенных зонах. «Проблема туркоманов» в Ираке и Сирии... рынке. Так, мне показали немецкий пулемёт, который моё правительство предоставило...
Ужасающая судьба советских женщин-военнослужащих в немецком плену (18+)
... РККА немцы столкнулись с «неожиданной проблемой». Дело в том, что в...-военнослужащих Красной Армии оказалось в немецком плену, – неизвестно. Пытки, издевательства, насилия... красноармейской форме. При ней был паспорт на имя Михайловой Татьяны Александровны...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)