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Полтавская битва, Золотая женщина, Бикфордов Шнур // Галопом по Европам #159

20:45. 20 февраля 2020 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В Китае снова изменили методику подсчета больных – теперь прирост стал меньше;
- На Украине в Полтавской области жители протестуют против размещения прибывших из Китая

соотечественников;
- Россия и Турция обсуждают вариант совместного патрулирования в сирийской провинции Идлиб;
- Мадуро объявил чрезвычайную ситуацию в энергетике;
- Адвокат Ассанжа заявил, что Трамп предлагал основателю Викиликс сделку;
- В Испанской Таррагоне прошла 24-часовая забастовка нефтяников – акцию поддержали 11 тысяч

человек;
- Российским вузам выделят 10 миллиардов рублей на повышение конкурентоспособности;
- Владелица Wildberries – онлайн магазина по продаже ширпотреба – стала богатейшей женщиной

России;
- Холодильники «Саратов» не вписались в рынок – завод прекращает выпуск холодильников и

морозильных камер из-за нерентабельности;
- Шнуров вступил в Партию Роста Титова и может возглавить партийный список на выборах в Госдуму.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ui2sV1Lzb3M

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