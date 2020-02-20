Полтавская битва, Золотая женщина, Бикфордов Шнур // Галопом по Европам #159

В этом выпуске:

- В Китае снова изменили методику подсчета больных – теперь прирост стал меньше;

- На Украине в Полтавской области жители протестуют против размещения прибывших из Китая



соотечественников;

- Россия и Турция обсуждают вариант совместного патрулирования в сирийской провинции Идлиб;

- Мадуро объявил чрезвычайную ситуацию в энергетике;

- Адвокат Ассанжа заявил, что Трамп предлагал основателю Викиликс сделку;

- В Испанской Таррагоне прошла 24-часовая забастовка нефтяников – акцию поддержали 11 тысяч



человек;

- Российским вузам выделят 10 миллиардов рублей на повышение конкурентоспособности;

- Владелица Wildberries – онлайн магазина по продаже ширпотреба – стала богатейшей женщиной



России;

- Холодильники «Саратов» не вписались в рынок – завод прекращает выпуск холодильников и



морозильных камер из-за нерентабельности;

- Шнуров вступил в Партию Роста Титова и может возглавить партийный список на выборах в Госдуму.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ui2sV1Lzb3M