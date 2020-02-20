На вид всё красиво
Особо странно – про двойное гражданство министров и им подобных. Это кто же их до сих пор таких назначал – уж не мы ли с вами? А главные промыватели мозгов – «борцы за суверенитет» с телеканалов? Равно и руководители госбанков, госкорпораций, прочих «нацдостояний» – им останется всё, что и ныне: и многомиллионные зарплаты в месяц за наш счёт, и двойное гражданство, и недвижимость в странах НАТО?
Любите ли конфеты с гвоздями?
А поправки в Конституцию: солидарная пенсия, но вместе с правом президента и зависимого от него Совета Федерации снимать судей? МРОТ не меньше прожиточного минимума, но с ограничением нашего доступа к правосудию? Даже судей Конституционного суда станет почти вдвое меньше. Двойному гражданству во власти путь якобы закроют, но в одном пакете с «Госсоветом», про который примут закон потом, а сейчас – голосовать за кота в мешке. Вместе: и про мёд, и про дёготь в той же бочке.
Кстати: солидарная пенсия, даже индексируемая, – пустышка, фантик от конфеты. Всерьёз, это если записать, что средняя пенсия не менее 40 процентов от средней зарплаты – норма Международной организации труда и… небогатой Белоруссии. А я бы добавил: чтобы самая большая пенсия за госсчёт – не более 8 минимальных пенсий по стране (а не нынешние почти сто).
И минимальная зарплата должна быть не менее одной десятой или пятнадцатой от самой высокой зарплаты госслужащего (президента). И хватит сказок о «суперменеджерах» госбанков и госкорпораций на нашей шее: их вознаграждение должно быть не выше зарплаты в правительстве, которое их назначает.
Особо странно – про двойное гражданство министров и им подобных. Это кто же их до сих пор таких назначал – уж не мы ли с вами? А главные промыватели мозгов – «борцы за суверенитет» с телеканалов? Равно и руководители госбанков, госкорпораций, прочих «нацдостояний» – им останется всё, что и ныне: и многомиллионные зарплаты в месяц за наш счёт, и двойное гражданство, и недвижимость в странах НАТО?
Как можно было это поддержать, пусть и «в первом чтении»? Или можно всё исправить «поправками к поправкам»?
Сейчас символическое что угодно запишут: про Великую Победу, про Бога, про государствообразующую роль русского народа… Но только не про свою ответственность за то, до чего довели страну.
Что важнее: запись, что наш народ государствообразующий? Или требование, что квота на ввоз иностранной рабочей силы более 5 процентов, и тем более на предоставление гражданства, требует референдума на соответствующей территории?
Скажете, запись о «государствообразующем» – подразумевает? Власти не согласятся – кто рассудит? Тут ясно, зачем они ослабляют Конституционный суд: членов советов директоров госбанков и госкорпораций – не пересчитать, но судей КС – сократить до 11, а будут судить не по команде – и этих уберут.
Вот так. И двух лет не прошло, как часть народа подкупили мультиками про чудо-вооружения. И нет пока тех вооружений. Но есть пенсионное ограбление каждого почти на миллион. Больницы закрыли, врачей поувольняли, скорая не доезжает, в госпитализации отказывают. В мультиках об этом не предупреждали.
Так можно ли им доверять что-то править в госмеханизме? Кстати, прошлые поправки, когда они себе сроки увеличивали (Думе – с четырёх до пяти, а президенту – с четырёх до шести лет), провели без шоу с народным голосованием. Теперь заговорили о «плебисците». Это о чём?
Будете смеяться, но Наполеон статус императора получил как раз на «плебисците»…
Но печальна судьба не Наполеона, а французов. Они не сами от него освободились, а были избавлены внешними силами.
Нам такой вариант не подходит. Давайте лучше без наполеонов.
Источник: https://lgz.ru/article/-6-6724-12-02-2020/na-vid-vsye-krasivo/
Чё за хрень Серый? Где конкретика? Чё за унылое нытьё? Ты уже пиши где склады с оружием чтоб люди знали куда бежать.
В хохляндии добегались. В менталитете проблема. От внешнего врага, я возьмусь за оружие. А за власть (любую), пока народ поклоняется авраамическим религиям, оружие в руки не возьму. Пока народ не вернётся к своим корням, ни какие идеи не скинут этот гнёт.
От осинки не родятся апельсинки.
К каким интересно корням и причем здесь религия,она кстати большевикам не помешала.Можете оценить насколько враги внешние хуже врагов внутренних,судя по всему вы считаете что бороться нужно только с внешними врагами.но враг он и есть враг без разницы какой внешний или внутренний.
Ну и где эти большевики? А вот их помёт перекрасился и сейчас у власти.
А религия – это мозги.
Религиозные догмы это гибель мозгов.
Вот поэтому население и есть стадо мычащее.
Не имею возражений,такова реальность.
ув. Владимир !
Вы ,русские ,умные люди ,не спорю !
Только обратите внимание на внешнего врага, , когда переобуется, сменит имя на ЛЕОНИД-ЛЕЙБА КУЧМАН, КРАВЧУК-БЛУМ,Дмитрий-Давид МЕНДЕЛ-щайн ,ЯЦЕНЮК-РАБАЙ ,Тимошенко-Капителман, Етинзон-Кличко -через порту проскочил , и хоп- внутренний враг !
А их на РУСИ- ПРУД ПРУДИ: Алишеры , Ротенбурги, Гозмани, Потанин, Дерикошка Дерипасков-Алюминщайн, , ,
На оружие ,братя !
Читайте ХОХОЛ !!
Умных в каждом народе полно, а вот образованных иметь не каждому народу дано.
Образованный будет применять оружие, когда его роду будет грозить опасность и не имеет значение от внешнего или внутреннего.
Глупости,практика РФии опровергает ваши высказывания,вымирание в демократически-либеральной РФии идет ускоренными темпами и кто тут взялся за оружие,приведите примеры “образованных” восставших.
” а вот образованных иметь не каждому народу дано”
Дорогой Владимир,
я научил ,что образованный собрал знания куча, но как их изпользовать ?
Если он егоист – одним путем
если от филантроп- другим путем
Если он популист, как ети товарищи из “Справедливая Россия” – третьим путем !
“Россия не Аляска — нефтедолларами никто делиться с народом не будет !”
Госдума предупреждает:
о деньгах «крутых пацанов» даже не мечтайте
https://svpressa.ru/society/article/257742/
Вообще, МОНТЕН 300 лет назад писал в ” ОПИТИ” , что образованный ,даже если научил 5 иностр. языков,не стоит больше ,чем крестьянина, выкормил 2 свини ,и кормит людей на базаре ,продавая им дешевое мясо !
Соображать на секунду, и образованность- не очень связанные , , но не спорю, только разсуждаю ,дорогие русские мои !
И там, и там- олигархи. Вы еще не всех назвали.
ТАК ТОЧНО , ув. РУСА ,
Я знаю с 2015г, что на РУСИ есть кажется в Саратове завод о танковых двигателей, ,
вот ,они продавали ВАЛЦМАНУ-ПОТРОШЕНКО И СБУ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ УКРО-ТАНКОВ , ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ СЕБЕ?
Чтобы убивать русских людей , ваши братя !
А другой жид из Донбасса, выглядит как Квазимодо, продавал Украине уголь поездами , кажется ВЕРНЕС ЕГО ЗВАЛИ , , НО точно не помню ,КАЛОПОМОЙСКИ -ЖИД , является бос ТВ- КАНАЛОВ ВПЛОТЬ ДО Румынии и Венгрии, и тоже какой-то важный таракан в одного еврейского ЕВРО-комитета ,они около 200 по всей Гейропе , , , зато и кричат как недорезанные свини , , о холокосте , антисемитизъм и т.д.
Больной етнос, да простит меня Господ наш !