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Медкарты, деньги, два ствола. Taganay о компьютерных играх // По-живому

18:41. 20 февраля 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Разговор с Даниилом Ковалёвым, врачем и автором youtube-канала “Taganay”.

Подписывайтесь на канал Даниила:
https://www.youtube.com/user/Alvaset

Содержание беседы:
0:46 О происхождении названия канала Taganay и его развитие
02:22 Что такое комп. игры сегодня и место России в игровом мире?
08:04 Как сюжетные игры формируют реальность и историю?
12:56 Антироссийская игра Call of duty
15:30 Может ли Россия ответить на антироссийскую пропаганду в играх?
17:35 Насколько глубоко игры проникли в массовую культуру?
20:10 Игровая индустрия наднациональна?
21:33 Игры делают убийство тривиальным процессом, перенося его в реальность?
24:21 Про проблему игромании
25:58 О киберспорте как спорте
28:12 Что такое страйкбол и как к нему приходят?
32:16 Есть ли польза от страйкбола?
34:00 Чем реальная стрельба отличается от игровой?
36:29 О легализации оружия
39:14 Про реконструкторов
40:15 Что послужило мотивом для начала создания обзоров на игры?
46:35 Про Челябинс к сегодня
47:54 Про медицину, зпп, туберкузел и т.д.
53:07 Как совмещать и работу и увлечения?
55:54 О дальнейших планах и координации с блоггерами похожей тематики
01:00:01 Кого больше?




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#поживому #КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XbOVrDGn9fY

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