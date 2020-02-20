Медкарты, деньги, два ствола. Taganay о компьютерных играх // По-живому

Разговор с Даниилом Ковалёвым, врачем и автором youtube-канала “Taganay”.



Подписывайтесь на канал Даниила:

https://www.youtube.com/user/Alvaset



Содержание беседы:

0:46 О происхождении названия канала Taganay и его развитие

02:22 Что такое комп. игры сегодня и место России в игровом мире?

08:04 Как сюжетные игры формируют реальность и историю?

12:56 Антироссийская игра Call of duty

15:30 Может ли Россия ответить на антироссийскую пропаганду в играх?

17:35 Насколько глубоко игры проникли в массовую культуру?

20:10 Игровая индустрия наднациональна?

21:33 Игры делают убийство тривиальным процессом, перенося его в реальность?

24:21 Про проблему игромании

25:58 О киберспорте как спорте

28:12 Что такое страйкбол и как к нему приходят?

32:16 Есть ли польза от страйкбола?

34:00 Чем реальная стрельба отличается от игровой?

36:29 О легализации оружия

39:14 Про реконструкторов

40:15 Что послужило мотивом для начала создания обзоров на игры?

46:35 Про Челябинс к сегодня

47:54 Про медицину, зпп, туберкузел и т.д.

53:07 Как совмещать и работу и увлечения?

55:54 О дальнейших планах и координации с блоггерами похожей тематики

01:00:01 Кого больше?









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#поживому #КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XbOVrDGn9fY