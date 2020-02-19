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Зачем нам нужен Си Цзинпин? Николай Вавилов

22:47. 19 февраля 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Телеграм-канал Николая Вавилова: https://t.me/shuohuaxia
Почему, именно победа властной группировки “товарища Си” во внутриполитическом противостоянии, будет наиболее благоприятным исходом для нашей страны? Чем чреват приход к власти клана “комсомольцев”? Сможет ли Российская Федерация устоять под давлением с двух геостратегических направлений, если даже для могучего СССР это стало непосильной задачей. О том, почему и насколько важна для России ситуация с развитием эпидемии коронавируса и как она может повлиять на реализацию возможной экономической и политической дестабилизацией Китая рассказывает китаевед, автор книги “Некоронованные короли Красного Китая. Кланы и политические группировки КНР” Николай Вавилов.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8q-g_M9_yL0

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