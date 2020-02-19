Триглав – Святая гора.

Ризван Ибрагимов.

Согласно энциклопедическим данным, Триглав в мифологии балтийских славян считается триглавым божеством. Средневековые западноевропейские авторы (Эббон, Герборд и др.) полагали, что три головы символизировали власть Триглава над тремя царствами - небом, землёй и преисподней. У Эббона он назван высшим богом. Идол имел на глазах повязку из золота, так как боялся солнечного света.







Три́главом называется гора в Словении, высочайшая вершина страны, бывшей Югославии и Юлийских Альп, но к контексту нашего исследования она отношения не имеет.







Изложенные сведения кажутся крайне скудными и малоинформативными, однако, если знать приемы, посредством которых мифологизирована подлинная история мира, их вполне достаточно для понимания реального значения Триглава. Но об этом скажу в конце статьи, когда завеса тайны с этого «божества» будет сброшена. Официальная версия указывает на явную связь Триглава с горами и с богами. Это мы будем иметь в виду, а для поиска того объекта, который древние народы обозначали Триглавом, воспользуемся универсальной отмычкой исторических тайн, коей является чеченский язык.



Нравится нам или нет, но только с его помощью можно расшифровать древние символы, которые благодаря интернету стали доступны для всеобщего обозрения. Оказалось, что они являются элементами или, если хотите, словарным содержанием древнего рисуночного письма, которым до нас, ныне живущих, наши предки доносят правду о прошлом. Возможность чтения этого письма на чеченском языке означает, что в свое время он был международным и не очень сильно отличался от современного. Факт для многих удивительный до невозможного, но тому есть доказательства. В частности. Е. Сатановский, утверждает, буквально следующее:



«Безусловно, из тех людей, которые и сегодня живут на территории Российской Федерации, включающей гигантское количество земель от Тихого океана до морей Атлантического, от Северного Ледовитого до границ Центральной Азии самые, пожалуй, старые автохтонные насельники всего, что есть – это вайнахи. Не специально в качестве комплимента Евкурову и Кадырову, а потому что, действительно исходя из того, что археологи нам говорят, вот в этом высокогорном уголке Кавказа они населяли раньше всех, даже там чукчей на Чукотке нашей…».



Сатановского поддержал известный лингвист Старостин, обнаруживший следы нахского языка на обширных территориях от Китая до Европы. Есть и другие свидетельства известных ученых.



Итак, что же означает Триглав с точки зрения чеченского языка? Разберемся сначала со второй частью слова, с головами. На чеченский язык слово «голова» переводится как «корта». Наряду с обозначением верхней части человеческого тела, оно используется в значении «горная вершина». Несколько примеров из горной топонимии:



- Эртан корта – гора в Веденском районе Чеченской Республики;

- Суьйр корта – гора в Октябрьском районе г. Грозного;

- Несар корта – вершина, к которой по преданию причалил ковчег Ноаха.



Таким образом, термин «Триглав» может быть представлен в форме «Три горы».



Почему слово «гора» заменено на «глава»? Это связано с основным принципом, на котором основано идеографическое письмо. Те или иные термины в нем передаются рисунками предметов, обозначаемых созвучными словами. В данном случае, это чеченское слово «корта». Нарисовали голову, но вложили в нее значение «гора». Нарисовали три головы – обозначили три горные вершины.

Аналогичный прием применен авторами Триглава и к первой части термина – «Три». На чеченском языке это числительное звучит как «кхо». Созвучным с ним является изрядно подзабытое слово «къо» - святость. В итоге получается «Къо корта» - «Святая гора».



Очевидно, что выражение «Святая гора» могло быть передано изображением трех горных вершин, что и имело место в реальности. Вот она, здесь на рисунках.







Конечно, приведенный герб Саянского района вряд ли являются древним, но несомненно то, что при его разработке использовались древние мотивы.



Сочетание «кхо/къо», соответствующее русскому «три/святость» сыграло злую шутку с христианами. По всей вероятности, неверное прочтение выражения «Къо Са» - Святой Дух трансформировало его в «Святая Троица». Такой казус имеет место быть с чеченским выражением «Дела ц1е къо ю» - Имя Бога свято. Перепутав «къо» - святость с «кхо» - три, его стали воспринимать в нелепой форме: «У Бога три имени». Согласно исламской традиции Бог имеет сто имен.



Три горы встречаются не только на древних рисунках. Они запечатлены в довольно-таки грандиозных сооружениях. Речь о египетских пирамидах. На этом моменте редко акцентируют внимание, но, они представляют собой две пирамидальные триады.



Что такое пирамида? Это та же гора. Очевидно, что древние правители Египта построили их в качестве памятника Святой горе, откуда были родом сами. Ведь, несмотря на многочисленные исследования и массу выдвинутых версий, практического назначения этих пирамид установить не удалось.







Символ Триглав передается не только человеческими головами. Известны статуэтки с головами львов. Объяснение тому снова дает чеченский язык. Дело в том, что слово «гора» на чеченском языке звучит как «лам», а лев – «лом». Выражение «на горе» имеет вид «лома т1аьхь». Поэтому было совершенно логично передать образ горной вершины через львиную голову, а гору – через изображение льва, скульптуры которых встречаются по всему миру. Соответственно, три льва обозначают понятие «Къо лам» - Святая гора.







Корона наверху информирует о том, что это не только Святая гора, но и Царь-гора. На это же указывает царь-птица орел в количестве трех особей, разместившихся на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Впрочем, обитает трехглавый орел не только там, но и по всему миру. В частности, обнаружился в Вильнюсе . В качестве насеста выбирает, как правило, самые высокие места. Царь, как-никак.







Три льва, которыми передается значение «Святая гора» встречаются повсеместно на гербах городов и европейских монархов. В частности, это древние гербы Таллина, Дании. Две триады львов имеются на гербе Великобритании.







Обращаем внимание на корону поверх львов. Она символизирует не только верховенство Святой горы, но и указывает на то, что та является обиталищем Верховного Правителя.

Синонимом слова «гора» является термин «кур». Три горы – это три кура. Отсюда и русская фамилия Троекуров. Она абсолютно синонимична фамилии Святогоров. Святогор-богатырь является былинным героем русского народного эпоса, отображавшим образ Святых гор.

Таким образом, даже в русском языке сохранились доказательства того, что тремя горами или тремя головами обозначалось выражение «Святая гора». Теперь нашей задачей является идентификация искомой Святой горы. Задача, на первый взгляд, представляется довольно сложной, но внимательный глаз должен был в представленных рисунках заметить массу подсказок, позволяющих решить ее без особых затруднений. Триглав связывают не только с горами, но и с богами. У разных народов – это разные боги. К примеру, в Индии это Шива, Вишну, Брахма. Здесь прямой намек на то, что речь идет о горе, где обитали боги.







Синий цвет львов на гербах Таллина и Дании указывает на связь искомой горы с небом. Эта связь нова для нас, но не была секретом для древних народов. Исследователь Афанасьев в трехтомнике «Поэтические воззрения славян на природу» пишет, что народная фантазия и в языке и в мифе породнила такие разнородные понятия как «небо» и «гора». Он приводит ряд преданий разных народов, где небо называется горою и представляется священным храмом; там живут светлые боги. Иными словами, предания говорят о существовании Святой горы, где живут светлые боги. Очевидно, что названием этой горы было «Небо», или «Ан» применительно к чеченскому языку. В своей работе «Небо и Земля» я привел массу доказательств того, что этой горой является Главный Кавказский хребет. Именно его в древности именовали «Ан», именно он известен в качестве обиталища богов. Во избежание обвинения в язычестве, устами Игоря Тищенко напомню, кого называли богами в древности:



«Значение слова Бог, у наших предков было совсем не таким, каким оно является сейчас. Богами были люди, ушедшие в своём развитии намного дальше, чем подавляющее большинство людей. Для обычного человека их способности казались невероятными, тем не менее, боги тоже были людьми, и возможности каждого бога имели свой предел».



Обратившись в очередной раз к чеченскому языку, мы узнаем, что «бог/бож» имеет значение «предводитель, вождь». Этот очень важный момент необходимо знать, чтобы понять причину всемирной распространенности символики горы Небо, или Главного Кавказского хребта, в привычном для нас варианте.



Подтвердим наши выводы шумерскими текстами. В поэме «Энки и мировой порядок» Святую гору (Ан) также связывают и с небом и с голубым цветом:



Отважного Уту, быка, что неуязвим, что гордо являет силу,

Отца великого города, места, где солнце восходит,

Великого герольда священного Ана,

Судью, что выносит решенье богов,

Что носит бороду цвета ляпис-лазури,

Что нисходит со священных небес, […] небес…



Обратив внимание на выражение «места, где восходит солнце», мы поймем причину того, что три горы на гербах городов изображаются на фоне солнца. Со времен шумеров Святая гора именовалась Горой Рассвета, или по чеченски: 1уьре Са Лам (Урсалам, Иерусалим). Она же именуется «Священный Ан (Небо)».







В легенде «Лахар и Ашнан» обиталищем богов называется Священный холм Дуку:

Ануннаки Священного Холма [Дуку]

Вкушают и не наполняются.

Молоко загонов священных — эту сладость —

Ануннаки Священного Холма [Дуку]

Выпивают и не наполняются.



Согласно легенде, Лахар и Ашнан спускают с Дуку скот и зерно для людей живущих внизу. Иными словами, речь о том, что после Потопа боги с Главного Кавказского хребта помогли людям, оставшимся в живых в разных частях планеты, возродить земледелие и животноводство.



Коль скоро упомянули Потоп, есть резон обратить внимание на предания доколумбового Чили. В них утверждается, что индейцы спаслись на высокой трех вершинной горе, которую называют спасительной горой. Легенды приписывают ей способность плавать. В свете нашего исследования становится понятно, чем была эта трех вершинная гора. Очевидно, в основе легенды лежит реальная Святая гора Ан, которая не столько обладала способностью плавать, сколько не ушла под воду во время Потопа и стала спасительной для пассажиров ковчега.



По данным шумерологов, свое государство, в центре которого находился храм божества-покровителя, шумеры называли «Калам», что переводится как «наша страна». Однако обратившись к чеченскому языку, мы вернем это название в исходную форму «Къо Лам», и переведем как «Святая гора». Убрав пробел, получим слово «къолам» - карандаш. В аналогичном значении, «тростниковое перо», оно присутствует в Коране.



Очевидно, что выражения «Святая гора» и «Священных холм» совершенно идентичны. Судя по переводам шумерских текстов, Священный холм имел название Дуку. Но Дуку – это чеченское слово со значением «горный хребет». Таким образом, у нас достаточно оснований утверждать, что Священный горный хребет шумеров и Главный Кавказский хребет – это одна и та же горная система, зафиксированная в геральдике по всему миру.



Между тем, есть картины, которые прямо указывают на то, что именно Главному Кавказскому хребту принадлежит символ Триглав. Обратим внимание на этот рисунок. По бокам от Триглава стоят трехлепестковые вазы, имитирующие три горы. В руках Триглав держит полумесяц, являющийся символом Главного Кавказского хребта, как системы гор, «лежащих» на рогах Небесного Быка. Ведь полумесяц – это два связанных между собой рога.



Наверху расположена голова, символизирующая гору (корта). Под ней два ангельских крыла. С одной стороны, крылья символизируют рога, на которых лежит гора. С другой, они указывают, что гора является обиталищем Ангелов. В данном случае, речь об ангелах земных. Ана Гел – посыльные Ана (Неба), так можно понимать слово «Ангел».







Наверху по бокам восседают два льва. Они тоже символизируют два рога, на которых лежат горы Кавказа. Здесь использована следующая формула: Лев = Лом = Лам = Гора = Кур = Рог.



Поверх всего изображена арка, символизирующая небосвод, который указывает на название горы – Небо (Ан). Согласно преданиям славян, на конце мира, где небо сходится с землею, можно прямо с земли взобраться на выпуклую поверхность небесного свода. Очевидно, что выпуклой поверхностью небесного свода в данном случае могла быть только гора с названием Небо.



Не менее выразителен и однозначен этот рисунок. Туловище Триглава имеет очертания горы. Находится она на острове, окруженном водой. Так художник передал мысль о незатоплении горы во время Потопа. Справа светит Солнце, указывая на то, что это Гора Рассвета. Луна слева характеризует ее как Гору Заката. Оба названия горы приведены в шумерском тексте «Маган». Звезды вокруг полумесяца – это боги, населяющие гору.







Те же самые мотивы зафиксированы в простеньком рисунке , отображающем, как утверждается, космологические представления шумеров. Налицо соответствие.







Исследователи утверждают, что Ан – это главный бог шумеров, их глава. Как видно из нашего исследования, они несколько ошибаются. Ан – не главный бог, а гора, на которой находилась его резиденция. Это Главный Кавказский хребет, обозначаемый в рисуночном письме Триглавом. Главного бога называли Ану , что в исходном варианте имело вид Ана 1у – небесный страж, а его люди известны под термином Анунаки (Ана 1у Нах). В переводе с чеченского языка это означает – Люди, небесные стражи.



Небо – это название кавказских гор, следовательно, Анунаки – это стражи (охранники) с Кавказа, то есть, его автохтонные обитатели. Что они должны были охранять? Охранять им Аллах поручил человечество. Ноах, Ибраим, Муса, Дауд, Сулейман, Иса, Муохьмад, да благословит их всех Аллах и приветствует, были попечителями человечества, его спасителями и цивилизаторами. Таковыми они стали со своими народами в результате Завета, заключенного Творцом изначально с Ноахом, а затем возобновлявшимся с каждым из великих пророков:



«(Вспомни), как испытал Господь Ибрахима повелениями и как тот выполнил их. Тогда Господь ска¬зал: "Воистину, Я сделаю тебя предводителем" - Ибрахим спросил: "А мое потомство?" Аллах ответил: "Мой Завет не распространяется на нечестив¬цев".(Коран, 2:124).

(Вспомни, Мухаммад), как Мы взяли с пророков завет - и с тебя, и с Нуха, и Ибрахима, и Мусы, и Исы, сына Марйам, и взяли с них суровый завет. (Коран, 33:7)



Пророки и их асхабы не были божествами в привычном для нас понимании, но каждый из них был богом в нахском значении этого термина - вождем, предводителем народов. По всему миру рассылались со Святой Земли управленцы для подшефных территорий в качестве предводителей их народов. Прямо об этом свидетельствует Библия:



«И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам». (Матф.18:10-20)



Термины «небо» и «земля» мы сегодня воспринимаем исключительно в их астрономическом значении. Не так было еще в Средние века. Небом тогда также называли Главный Кавказский хребет, Землей – прилегающие к нему территории вплоть до Волги и Дона на востоке и Средиземного моря на западе. В своей совокупности Небо и Земля составляли известную нам Шумерию (Шема Аре). Вся остальная территория в мифах народов называется подземным миром. Это результат неверного понимания выражения «идти под гору». А что находится под горой? Там находится подземный мир. Так и мифологизировали подлинную историю древнего мира, превратив ее в предания и бабушкины сказки. Но предки наши знали законы развития общества и потому позаботились о сохранении для нас самых важных исторических знаний. В качестве одного из инструментов для этого они использовали рисуночное письмо.



Шумерские, египетские, ассирийские, индийские и прочие рисунки несут массу достоверной информации, связанной с предназначением народа пророков и их территории, если уметь читать их на языке нахов. Ярким примером тому является Триглав. Вспомним средневековых авторов Эббона, Герборда и др. Они полагали, что три головы символизировали власть Триглава над тремя царствами - небом, землёй и преисподней. Эббон называл его высшим богом. Небо – это Главный Кавказский хребет, Земля – прилегающие к нему территории, а преисподняя – все остальное пространство планеты. Главное божество – это Пророк, он же Халиф, верховный правитель Земли.

Как видим, средневековые авторы прямо указали на значение Триглава, символизирующего Священный холм шумеров Дуку - Главный Кавказский хребет.



Для полноты исследования остается ответить на очень важный вопрос. Как так случилось, что символ Главного Кавказского хребта разошелся по всему миру и оказался запечатленным в геральдике многих административных образований мира и королевских родов?



Вопрос не столь сложен, как может показаться. Ответ на него давно уже дали видные люди своих времен, да и мы обозначили его выше. Каждый Халиф в свои периоды после очередных глобальных катаклизмов рассылал по всему миру людей, для управления территориями, как это делает сегодня федеральный центр. Посланцы были из числа его собственного народа, как наиболее подготовленные для этой цели. В истории они известны под разными названиями, каждое из которых приобретают логический смысл при сопоставлении с чеченским языком:



Архонты – управленцы-попечители, от чеч. "арх"– управлять; Арх Ан Т1е(ра) - управленцы с Ана;

Небесные князья – Эли с Кавказа, Эла – человек из народа Пророка ;

Ангелы-хранители народов – посыльные (порученцы) Кавказа, опекавшие подшефные народы. Ан – Главный Кавказский хребет, Гел – порученец, посыльный:

Арии-предводители – результат разделения и неверного прочтения чеченского слова «божарий» - предводители. Бож – предводитель, арий – суффикс множественного числа.

Боги – предводители, калька с чеченских слов бож/бог – предводитель, вождь, имам.

Короли - Къоре Эли - Святые Эли;



Таким образом, каждый из регионов планеты, каждый из ее народов был связан с Кавказом, как с центром, откуда исходила помощь. Вот почему на всех континентах мы находим символику, предания, легенды, прямо или косвенно указывающие на Кавказ. Озвучивая такой вывод, я совершенно не оригинален. Чтобы не быть обвиненным в плагиате, прямо скажу, что до меня это было озвучено многократно. Я всего лишь иными словами повторил чужие мысли, за их авторами и признаю право первооткрывателей.



По мнению французского энциклопедиста Э. Реклю, "Кавказ всегда рассматривался как регион, давший квинтэссенцию, самый чистый образец белой расы. И всегда отличаются красота, изящество, утонченность белых людей кавказского происхождения. Названия "кавказец", "ариец" или "индоевропеец" являются синонимами. По существу и до настоящего времени многие, в том числе и специалисты, называют Кавказ местом, откуда вышли все белые люди Европы и Азии".



«Кавказ, являясь вратами между Азией и Европой, всегда занимал особое положение в мировой истории. Его называли "осью Мира", и "троном Богов". Белая раса в средние века и ныне в Европе именуется "кавказской". И многие истинные ученые, в том числе и великий Гегель считались с этим. Он подчеркивал, что "Прогресс мировой цивилизации начинается с пути Кавказской расы..." Горцы Кавказа являли собой предысторию всего цивилизованного мира. При этом зачастую подчеркивался "необыкновенный консерватизм кавказских горцев". – Это уже военный врач И. Пантюков, автор исследований по этнографии и антропологии Кавказа.



"Всемирная история - история того, что человек совершил в этом мире, есть, по моему разумению, в сущности, история великих людей, здесь на земле. Они, эти великие люди были вождями человечества, образователями, образцами, и в широком смысле, творцами всего того, что вся масса людей стремилась осуществить, чего она хотела достигнуть". И в глубокой древности, как мы увидим далее, именно Кавказ был тем местом, откуда по всему миру пошли, как писал В. Брюсов "Учителя учителей". (Томас Карлейль).



"В горах Большого Кавказа - Мировой горе индоевропейцев сложилось первое в мире общество мудрецов, или, можно сказать, источник знаний, идеологий и многих изобретение первая "ученая и прогрессивная мистерия". (С.Х. Джанайты - осетинский ученый)



"Помазанники главной цивилизации, располагавшейся здесь на берегу Черного моря, создали по всему миру дочерние центры знаний и культуры... Именно кавказские посланники обучили людей земледелию, астрономии, календарю и письменности, математике и искусству, ремеслу и строительству. Во все концы света распространяла, кавказская суперцивилизация свои достижения, посылая своих жрецов, посвященных, которые стали для остальных людей богами, ибо их уровень цивилизации для человечества был поистине божественным. Отсюда с кавказского побережья были направлены экспедиции и на Урал, и в Тибет, и на ближний Восток, одним словом, во все части света" (Вл. Лермонтов).



«Кавказ является одним из очагов мировой цивилизации. Это страна богов, святителей и воинов во все времена истории поражала, поражает и будет поражать всех своей самобытностью. "История Кавказа полна удивительными фактами. Она связана с начальной эпохой человеческой цивилизации" (Джелаль Нури - турецкий ученый) .



Но куда делись эти боги, святители, ангелы-хранители, цивилизаторы человечества, обладавшие уникальными способностями? При самом внимательном изучении не удается найти на Кавказе таких людей. Ответ на вопрос две с лишним тысячи лет назад дал древнегреческий мыслитель Платон в «Мифе об Атлантиде»:



«В продолжение многих поколений, покуда не истощилась унаследованная от Бога природа, правители Атлантиды повиновались законам и жили в дружбе со сродным им божественным началом: они блюли истинный и во всем великий строй мыслей, относились к неизбежным определениям судьбы и друг к другу с разумной терпеливостью, презирая все, кроме добродетели, ни во что не ставили богатство и с легкостью почитали чуть ли не за досадное бремя груды золота и прочих сокровищ.

Они не пьянели от роскоши, не теряли власти над собой и здравого рассудка под воздействием богатства, но, храня трезвость ума, отчетливо видели, что и это все обязано своим возрастанием общему согласию в соединении с добродетелью, но когда становится предметом забот и оказывается в чести, то и само оно идет прахом и вместе с ним гибнет добродетель.



Пока они так рассуждали, а божественная природа сохраняла в них свою силу, все их достояние, нами описанное, возрастало. Но когда унаследованная от Бога доля ослабела, многократно растворяясь в смертной примеси, и возобладал человеческий нрав, тогда они оказались не в состоянии долее выносить свое богатство и утратили благопристойность.



Для того, кто умеет видеть, они являли собой постыдное зрелище, ибо промотали самую прекрасную из своих ценностей; но неспособным усмотреть, в чем состоит истинно счастливая жизнь, они казались прекраснее и счастливее всего как раз тогда, когда в них кипела безудержная жадность и сила».



Иными словами, когда потомки Ноаха-Ибраима, назначенные Творцом своими наместниками на Земле, отходили от соблюдения условий Завета, когда в ущерб духовному, переориентировались на земные блага, когда собственное благополучие ставили выше остального, Бог отворачивался от них. В результате, они теряли присущее им божественное начало и связанные с ним способности, а потому становились неотличимыми от всех остальных людей. С сожалением говорит об этом Аллах в следующих строках Корана:



«И дали Мы народу, считавшемуся слабым, в наследие землю от востока до запада которую Мы благословили. Так исполнилось слово Господа твоего над сынами Исраила за то, что были терпеливы. И Мы разрушили, что Фараон и его народ построили и воздвигли... И Мы разделили их на земле по народам. Среди них есть праведные и неправедные. Мы испытывали их хорошим и плохим; ... Но после них пришли поколения, которые, хотя и наследовали Писание, но стремились к тленным вещам этого мира и говорили при этом: "Нам наверняка простится". А если им будут предложены земные блага, они возьмут и их. (7:137, 168, 169).



Так продолжается циклически. Отошедшие от Истины потомки Ноаха-Ибраима непременно попадают в зависимость от власть предержащих. Когда подходит время, Аллах снова и снова возвращает на Божий путь силами очередного пророка из их же среды. После этого их распределяют по другим народам в качестве предводителей-управленцев. Тогда на планете воцаряется Божественный порядок, отсутствуют угнетенные и угнетатели.

Проходят одно-два тысячелетия, и все возвращается на круги своя. Забыв о своем предназначении, боги ставят во главу угла собственное благополучие и материальный достаток. И тогда их невозможно обнаружить ни на Кавказе, ни в каком-либо ином месте. Не стоит сегодня заниматься их поисками, нет их, временно нет.



Но они возвратятся и не на космическом корабле анунаков с далекой планеты Нибиру. Они вернутся на Кавказ через собственное духовное возрождение. Они вернутся из своего нынешнего удручающего состояния в режим божественной просветленности. Они вернутся для того, чтобы служить людям так, как делали это их предки еще несколько веков назад. Они вернутся, потому что без них у человечества нет надежды. «И останутся они жить на границе Добра и Зла, и будут охранять от Греха мир людей. И напомнят всем о Добре и Зле, если память исчезнет в соблазнах» (Апокриф от Исава).



Для этого потомкам богов, до сих пор живущим на Кавказе, необходимо вспомнить, кем были их предки, и начать равняться на них. А Бог поможет, Он всегда помогает, если люди искренни.

Обратим внимание на эти гербы городов из разных стран. Изображение в центре везде символизирует Главный Кавказский хребет. С Небесным быком мы знакомы по работе «Небо и Земля». На его рогах лежит Мировая гора. Баран с мечом – это Ка (чеч.) и Тур (чеч.). Тур символизирует быка и соответственно его ношу на рогах. Ка указывает на Калам (Къо лам – Святая гора). Башня до небес упоминается в Библии. Шумеры хотели построить ее, чтобы оставить о себе память, прежде, чем рассеяться в качестве архонтов среди других народов:







«И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде, чем рассеемся по лицу всей земли». (Быт.11:4)



Орел с двумя крыльями тоже символизирует Главный Кавказский хребет. И на каждом из гербов присутствуют солнце и полумесяц. Солнце означает, что с Кавказа начинается рассвет цивилизации, поэтому шумеры называли ее Горой Рассвета (1уйре Са Лам – Урсалам - Иерусалим). Полумесяц символизирует ее закат, ибо только там же на Кавказе при закате цивилизации сохраняются остатки того, что называется духовностью. Поэтому шумеры называли ее Горой Заката. Сегодня все человечество, а вместе с ним и боги из потомства Ноаха-Ибраима, находятся в периоде заката цивилизации. Но за любым закатом непременно наступает рассвет. Его наступление обеспечивает помощь Всевышнего. Он вмешивается и помогает, когда без этой помощи человечество уже неспособно возродиться.



Он и раньше помогал, но только тем, кто искреннее в Него верил, кто был честен с самим собой. Остальным просто запечатывал сердца:



«К тому народу после Ноя послов мы слали вновь и вновь,

И ясных знамений сиянье случалось в праведную кровь.

Но ложью истину считая, толпа не приняла Творца,

Так запечатываем камнем несправедливые сердца». (Коран,10:74, пер. Шум.)



Да убережет нас всех Аллах от этой печати, ибо нет большей печали, когда Бог оставляет нас за безверие наше .....

Источник: https://rizvan175.livejournal.com/31051.html