«Святые девяностые». Часть 6. 1996. «Мы все участники регаты…»
Сторонники кандидата в президенты Геннадия Зюганова в ожидании своего лидера
Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Кирове
Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Кирове
Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Кирове
Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Екатеринбурге
Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Екатеринбурге
Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Екатеринбурге
Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Екатеринбурге
Геннадий Зюганов во время встречи с бывшим диссидентом Александром Зиновьевым, участвующим в избирательной кампании кандидата
Геннадий Зюганов показывает спортивную подготовку к роли главы государства
Геннадий Зюганов празднует в Москве свой день рождения
Геннадий Зюганов празднует в Москве свой день рождения
Без подписи
Без подписи
Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов беседует с монахом в Лавре
Александр Лебедь 11 января на очередном съезде Конгресса русских общин инициативной группой делегатов выдвинут кандидатом в президенты России
Александр Лебедь во время предвыборной кампании в Екатеринбурге
Генерал-лейтенант в отставке Александр Лебедь только что получил удостоверение кандидата в президенты от Центральной избирательной комиссии
Александр Лебедь с супругой Инной здороваются с ветеранами Великой Отечественной войны на Театральной площади во время празднования Дня Победы
Александр Лебедь раздает автографы на Театральной площади во время празднования Дня Победы
Александр Лебедь и Григорий Явлинский во время митинга на Пушкинской площади
Александр Лебедь с супругой на праздновании годовщины Москвы
Александр Лебедь с супругой в Туле
Александр Лебедь на пресс-конференции в Москве 18 июня поддержал Б. Н. Ельцина, получив в ходе этой предвыборной договорённости пост секретаря Совета безопасности РФ «с особыми полномочиями»
Дела давно минувших дней, Преданья старины глубокой.