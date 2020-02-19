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«Святые девяностые». Часть 6. 1996. «Мы все участники регаты…»

10:29. 19 февраля 2020 46 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Сторонники кандидата в президенты Геннадия Зюганова в ожидании своего лидера


Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Кирове


Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Кирове


Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Кирове


Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Екатеринбурге


Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Екатеринбурге


Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Екатеринбурге


Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Екатеринбурге


Геннадий Зюганов во время встречи с бывшим диссидентом Александром Зиновьевым, участвующим в избирательной кампании кандидата


Геннадий Зюганов показывает спортивную подготовку к роли главы государства


Геннадий Зюганов празднует в Москве свой день рождения


Геннадий Зюганов празднует в Москве свой день рождения


Без подписи

Без подписи

Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов беседует с монахом в Лавре


Александр Лебедь 11 января на очередном съезде Конгресса русских общин инициативной группой делегатов выдвинут кандидатом в президенты России


Александр Лебедь во время предвыборной кампании в Екатеринбурге


Генерал-лейтенант в отставке Александр Лебедь только что получил удостоверение кандидата в президенты от Центральной избирательной комиссии


Александр Лебедь с супругой Инной здороваются с ветеранами Великой Отечественной войны на Театральной площади во время празднования Дня Победы


Александр Лебедь раздает автографы на Театральной площади во время празднования Дня Победы


Александр Лебедь и Григорий Явлинский во время митинга на Пушкинской площади


Александр Лебедь с супругой на праздновании годовщины Москвы


Александр Лебедь с супругой в Туле


Александр Лебедь на пресс-конференции в Москве 18 июня поддержал Б. Н. Ельцина, получив в ходе этой предвыборной договорённости пост секретаря Совета безопасности РФ «с особыми полномочиями»

Источник: https://humus.livejournal.com/7085455.html

Метки: история, Россия, фото

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