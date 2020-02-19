«Святые девяностые». Часть 6. 1996. «Мы все участники регаты...»



Сторонники кандидата в президенты Геннадия Зюганова в ожидании своего лидера



Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Кирове



Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Кирове



Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Кирове



Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Екатеринбурге



Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Екатеринбурге



Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Екатеринбурге



Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Екатеринбурге



Геннадий Зюганов во время встречи с бывшим диссидентом Александром Зиновьевым, участвующим в избирательной кампании кандидата



Геннадий Зюганов показывает спортивную подготовку к роли главы государства



Геннадий Зюганов празднует в Москве свой день рождения



Геннадий Зюганов празднует в Москве свой день рождения



Без подписи



Без подписи



Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов беседует с монахом в Лавре



Александр Лебедь 11 января на очередном съезде Конгресса русских общин инициативной группой делегатов выдвинут кандидатом в президенты России



Александр Лебедь во время предвыборной кампании в Екатеринбурге



Генерал-лейтенант в отставке Александр Лебедь только что получил удостоверение кандидата в президенты от Центральной избирательной комиссии



Александр Лебедь с супругой Инной здороваются с ветеранами Великой Отечественной войны на Театральной площади во время празднования Дня Победы



Александр Лебедь раздает автографы на Театральной площади во время празднования Дня Победы



Александр Лебедь и Григорий Явлинский во время митинга на Пушкинской площади



Александр Лебедь с супругой на праздновании годовщины Москвы



Александр Лебедь с супругой в Туле



Александр Лебедь на пресс-конференции в Москве 18 июня поддержал Б. Н. Ельцина, получив в ходе этой предвыборной договорённости пост секретаря Совета безопасности РФ «с особыми полномочиями»



Источник: https://humus.livejournal.com/7085455.html