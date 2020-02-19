Сводки от ополчения Новороссии 19 февраля 2020
- 11:25 Делегации ЛНР и ДНР почтили память погибших в ходе Дебальцевско-Чернухинской операции.
- 10:52 Делегации ЛНР и ДНР почтили память погибших в ходе Дебальцевско Чернухинской операции.
- 10:50 Лидеры ДНР и Южной Осетии почтили память погибших воинов интернационалистов.
- 10:40 Азаров: 5 лет окружения в Дебальцево. Кто будет отвечать?.
- 09:51 СК завел новые дела после обстрелов в Донбассе.
- 09:04 Захарченко, Моторола, Гиви и Мамай награждены посмертно (ФОТО).
- 07:02 Я живу на Донбассе, — мужик ответил «ВСУшнику» (ВИДЕО).
Делегации ЛНР и ДНР почтили память погибших в ходе Дебальцевско-Чернухинской операции
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Делегации ЛНР и ДНР почтили память погибших в ходе Дебальцевско Чернухинской операции
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Лидеры ДНР и Южной Осетии почтили память погибших воинов интернационалистов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Азаров: 5 лет окружения в Дебальцево. Кто будет отвечать?
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
СК завел новые дела после обстрелов в Донбассе
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Захарченко, Моторола, Гиви и Мамай награждены посмертно (ФОТО)
Глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе торжественного собрания в Луганской академической филармонии, посвященного пятилетию освобождения Дебальцево, посмертно наградил медалями первого главу ДНР Александра Захарченко и выдающихся комбатов Донецкой Народной Республики Арсена Павлова (Моторолу), Михаила Толстых (Гиви) и Олега Мамиева (Мамая) медалями «За участие в Чернухино-Дебальцевской операции» посмертно.
Медали переданы семьям погибших через начальника управления Народной милиции ДНР генерал-майора Дениса Синенкова.
Напомним, пять лет назад в эти дни Захарченко получил ранение, участвуя в освобождении Дебальцево.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Я живу на Донбассе, — мужик ответил «ВСУшнику» (ВИДЕО)
В Сети появилось видео разговора украинского оккупанта с жителем Донбасса. Беседа имела место в общественном транспорте на оккупированной Киевом части ДНР.
По всей видимости, в адрес «ВСУшника» прозвучало что-то, что заставило его включить камеру на смартфоне и подойти ближе.
Юный украинский оккупант убеждает мужчину, годящегося ему в отцы, что никакого отношения к неонацистам не имеет и что его родиной является Украина, повторяя раз за разом, что приносил этой родине присягу. Очень жаль, что никто из этого троллейбуса не сказал юнцу, что присягу приносят народу страны, а не родине и не властям.
«А вы где живёте?» — спрашивает юнец, перепробовав все остальные аргументы, ожидая ответ «на Украине».
«Я живу на Донбассе», — спокойно и с достоинством отвечает мужчина.
И в этой короткой троллейбусной перепалке вновь обнажается то, что пытаются скрыть под прохудившимся саваном единоукраинства: Донбасс, Крым и Западная Украина всегда, при любой власти были эдакими островками сепаратизма, регионами, где локальный патриотизм значительно превосходил общегосударственный. Как и то, что оставшийся под контролем Киева Донбасс за эти шесть лет усиленной украинизации так украинским и не стал.
Точная дата съёмки неизвестна.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su