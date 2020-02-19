Сводки от ополчения Новороссии 19 февраля 2020

В Сети появилось видео разговора украинского оккупанта с жителем Донбасса. Беседа имела место в общественном транспорте на оккупированной Киевом части ДНР.

По всей видимости, в адрес «ВСУшника» прозвучало что-то, что заставило его включить камеру на смартфоне и подойти ближе.

Юный украинский оккупант убеждает мужчину, годящегося ему в отцы, что никакого отношения к неонацистам не имеет и что его родиной является Украина, повторяя раз за разом, что приносил этой родине присягу. Очень жаль, что никто из этого троллейбуса не сказал юнцу, что присягу приносят народу страны, а не родине и не властям.

«А вы где живёте?» — спрашивает юнец, перепробовав все остальные аргументы, ожидая ответ «на Украине».

«Я живу на Донбассе», — спокойно и с достоинством отвечает мужчина.

И в этой короткой троллейбусной перепалке вновь обнажается то, что пытаются скрыть под прохудившимся саваном единоукраинства: Донбасс, Крым и Западная Украина всегда, при любой власти были эдакими островками сепаратизма, регионами, где локальный патриотизм значительно превосходил общегосударственный. Как и то, что оставшийся под контролем Киева Донбасс за эти шесть лет усиленной украинизации так украинским и не стал.

Точная дата съёмки неизвестна.

Читайте также: В бою на Донбассе уничтожен гранатомётчик из бригады Чёрных Запорожцев — подробности (ФОТО)