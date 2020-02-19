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Сводки от ополчения Новороссии 19 февраля 2020

11:25. 19 февраля 2020 5 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Делегации ЛНР и ДНР почтили память погибших в ходе Дебальцевско-Чернухинской операции

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Делегации ЛНР и ДНР почтили память погибших в ходе Дебальцевско Чернухинской операции


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Лидеры ДНР и Южной Осетии почтили память погибших воинов интернационалистов


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Азаров: 5 лет окружения в Дебальцево. Кто будет отвечать?


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СК завел новые дела после обстрелов в Донбассе

Фото: РИА Новости
Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после обстрелов украинскими военнослужащими поселков Донбасса, при которых пострадали двое местных жителей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, передает РИА Новости.
В результате артобстрела по поселку Голубовское города Кировска Луганской Народной Республики 18 февраля были повреждены 14 домов и домовладений. Тремя днями ранее прицельным огнем из стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, по улице Красная Звезда в поселке шахты Трудовской города Донецка были ранены двое граждан.
“Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления… “жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации”, – сказала Петренко.

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Захарченко, Моторола, Гиви и Мамай награждены посмертно (ФОТО)

Захарченко, Моторола, Гиви и Мамай награждены посмертно (ФОТО) | Русская весна

Глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе торжественного собрания в Луганской академической филармонии, посвященного пятилетию освобождения Дебальцево, посмертно наградил медалями первого главу ДНР Александра Захарченко и выдающихся комбатов Донецкой Народной Республики Арсена Павлова (Моторолу), Михаила Толстых (Гиви) и Олега Мамиева (Мамая) медалями «За участие в Чернухино-Дебальцевской операции» посмертно.

Медали переданы семьям погибших через начальника управления Народной милиции ДНР генерал-майора Дениса Синенкова.

Напомним, пять лет назад в эти дни Захарченко получил ранение, участвуя в освобождении Дебальцево.

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Я живу на Донбассе, — мужик ответил «ВСУшнику» (ВИДЕО)

Я живу на Донбассе, — мужик ответил «ВСУшнику» (ВИДЕО) | Русская весна

В Сети появилось видео разговора украинского оккупанта с жителем Донбасса. Беседа имела место в общественном транспорте на оккупированной Киевом части ДНР.

По всей видимости, в адрес «ВСУшника» прозвучало что-то, что заставило его включить камеру на смартфоне и подойти ближе.

Юный украинский оккупант убеждает мужчину, годящегося ему в отцы, что никакого отношения к неонацистам не имеет и что его родиной является Украина, повторяя раз за разом, что приносил этой родине присягу. Очень жаль, что никто из этого троллейбуса не сказал юнцу, что присягу приносят народу страны, а не родине и не властям.

«А вы где живёте?» — спрашивает юнец, перепробовав все остальные аргументы, ожидая ответ «на Украине».

«Я живу на Донбассе», — спокойно и с достоинством отвечает мужчина.

И в этой короткой троллейбусной перепалке вновь обнажается то, что пытаются скрыть под прохудившимся саваном единоукраинства: Донбасс, Крым и Западная Украина всегда, при любой власти были эдакими островками сепаратизма, регионами, где локальный патриотизм значительно превосходил общегосударственный. Как и то, что оставшийся под контролем Киева Донбасс за эти шесть лет усиленной украинизации так украинским и не стал.

Точная дата съёмки неизвестна. 

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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