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Сурков ушел, Эрдоган врежет, Дума перед толчком // Галопом по Европам #158

22:48. 19 февраля 2020 102 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Форбс сообщает, что Госдеп оказывает давление на Зеленского с целью заблокировать продажу контрольного пакета компании Мотор-сич Китаю;
- Антимонопольный комитет получил запрос на покупку Первого инвестиционного банка Украины компанией VS Energy;
- ВВП Японии в четвертом квартале прошлого года сократился на 6.3 процента;
- На фоне растущих биржевых котировок и падающего производства корпорации продолжают программу массовых увольнений;
- Китайцам нельзя в Россию. Голикова пояснила причину — с конца января увеличилось количество въезжающих в страну граждан КНР;
- Аналитики из агентства Dun&Bradstreet изучили, в какой степени мировой бизнес страдает от коронавируса;
- Мюнхенская конференция по безопасности вновь продемонстрировала раскол в североатлантическом содружестве;
- Трамп поддержал Эрдогана по телефону и выразил надежду, что Турция умиротворит Идлиб, а Россия перестанет поддерживать Асада;
- Сечин сообщил о рекордном росте чистой прибыли Роснефти;
- Росатом может принять атомный ледокол “Арктика” с неисправным гребным электродвигателем;
- В Госдуме спорят, как повысить сознательность депутатов — они часто отсутствуют в зале.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yJGSIGJaTHM

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