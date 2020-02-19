Сурков ушел, Эрдоган врежет, Дума перед толчком // Галопом по Европам #158

В этом выпуске:

- Форбс сообщает, что Госдеп оказывает давление на Зеленского с целью заблокировать продажу контрольного пакета компании Мотор-сич Китаю;

- Антимонопольный комитет получил запрос на покупку Первого инвестиционного банка Украины компанией VS Energy;

- ВВП Японии в четвертом квартале прошлого года сократился на 6.3 процента;

- На фоне растущих биржевых котировок и падающего производства корпорации продолжают программу массовых увольнений;

- Китайцам нельзя в Россию. Голикова пояснила причину — с конца января увеличилось количество въезжающих в страну граждан КНР;

- Аналитики из агентства Dun&Bradstreet изучили, в какой степени мировой бизнес страдает от коронавируса;

- Мюнхенская конференция по безопасности вновь продемонстрировала раскол в североатлантическом содружестве;

- Трамп поддержал Эрдогана по телефону и выразил надежду, что Турция умиротворит Идлиб, а Россия перестанет поддерживать Асада;

- Сечин сообщил о рекордном росте чистой прибыли Роснефти;

- Росатом может принять атомный ледокол “Арктика” с неисправным гребным электродвигателем;

- В Госдуме спорят, как повысить сознательность депутатов — они часто отсутствуют в зале.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yJGSIGJaTHM