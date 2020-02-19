“СССР-2061″. Подготовка
13:47. 19 февраля 2020 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Авторы конкурса "СССР-2061" объявили о начале подготовки к новому конкурсу.
Сначала пройдет сбор средств на формирование призового фонда, а затем стартует сам конкурс.
О конкурсе.
Друзья! Вы нас часто спрашивали: когда уже новый конкурс?
Так вот, сегодня мы начинаем собирать деньги на новый конкурс иллюстраций. Сколько? Призовой фонд нужен от 100 000 рублей, чтобы участникам было интересно. 40K за первое место, 20K за второе, 10K за третье, плюс 30K на приз зрительских симпатий.
Как соберём — так конкурс и начнётся. Когда? А вот это уже зависит от вас ; )
Перепосты тоже нужны: чем больше народу узнает о конкурсе, тем скорее соберём призовой фонд.
Ах да, тема конкурса будет — «Каникулы». Каникулы в светлом будущем. Как по мне, должно быть круто = )
Реквизиты:
- Яндекс.Деньги: 41001757795468
- Сбербанк: 5336690148895024 (Алексей Васильевич Г.)
https://ru-2061.livejournal.com/125442.html – цинк
Ознакомится с работами прошлых конкурсов (где встречались настоящие бриллианты) можно вот здесь https://vk.com/album-50989004_171261224
Вот эта несколько лет у меня дома в виде плаката висела.
Собственно, главная прелесть подобных конкурсов, это появление действительно достойных графических работ, которые живут потом еще долгие годы после конкурса.
Перепост приветствуется!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5649242.html