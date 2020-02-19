Главная » Творчество

“СССР-2061″. Подготовка

13:47. 19 февраля 2020 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Авторы конкурса "СССР-2061" объявили о начале подготовки к новому конкурсу.
Сначала пройдет сбор средств на формирование призового фонда, а затем стартует сам конкурс.

О конкурсе.



Друзья! Вы нас часто спрашивали: когда уже новый конкурс?
Так вот, сегодня мы начинаем собирать деньги на новый конкурс иллюстраций. Сколько? Призовой фонд нужен от 100 000 рублей, чтобы участникам было интересно. 40K за первое место, 20K за второе, 10K за третье, плюс 30K на приз зрительских симпатий.
Как соберём — так конкурс и начнётся. Когда? А вот это уже зависит от вас ; )
Перепосты тоже нужны: чем больше народу узнает о конкурсе, тем скорее соберём призовой фонд.
Ах да, тема конкурса будет — «Каникулы». Каникулы в светлом будущем. Как по мне, должно быть круто = )

Реквизиты:

- Яндекс.Деньги: 41001757795468
- Сбербанк: 5336690148895024 (Алексей Васильевич Г.)

https://ru-2061.livejournal.com/125442.html – цинк

Ознакомится с работами прошлых конкурсов (где встречались настоящие бриллианты) можно вот здесь https://vk.com/album-50989004_171261224


Вот эта несколько лет у меня дома в виде плаката висела.
Собственно, главная прелесть подобных конкурсов, это появление действительно достойных графических работ, которые живут потом еще долгие годы после конкурса.

Перепост приветствуется!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5649242.html

Метки: конкурсы, ссср, ссср-2061, творчество, фантастика

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
1941 г. Подготовка Японии к нападению на СССР.
... приготовления к войне против СССР. Стремясь замаскировать подготовку своих войск к нападению... победу. До нападения фашистов на СССР подготовка японцев к вторжению на наш..., однако тайно следует продолжать вооруженную подготовку против СССР, при этом мы будем...
Обширный список ссылок на школьные учебники СССР
... - мощнейшее средство воздействия. В СССР времени Сталина были хорошие школьные... Баранский. — 1933 г.Экономическая география СССР — учебник для 8 класса. — ... ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКАНачальная военная подготовка. — 1940 г.Начальная военная подготовка. — 1971 г....
"Кадры решают все!" Образование и наука в СССР
...? В советские годы кадровая подготовка будущих специалистов кардинально отличалась от...в подготовке местных научных кадров. Более 2 тыс. работников АН СССР ...распад Советского Союза, определение уровня подготовки тринадцатилетних учащихся (восьмого класса) ...
Профессиональное и специальное образования в СССР
...СССР». Этим указом учреждались: ремесленные училища с 2-летним курсом для подготовки...Народных Комиссаров СССР от 2 октября 1940 г. для руководства подготовкой и...средств соизмеримое с затратами на подготовку специалистов промышленности. Фальсификаторы нашей ...
«Кантокуэн» на пути к Байкалу: план блицкрига Японии против СССР
... направленных на форсирование подготовки к проведению наступательных ...иным, как подготовкой к нападению на СССР, является ... завершить военную подготовку к нападению на СССР, были приняты ...Маньчжурии в подготовке к войне против СССР японцы накапливали...
Наследование власти в СССР холуями англосаксов
... до начала систематической работы по подготовке кадрового корпуса изменников Родины, или...в штаб по подготовке окончательного свержения социалистического строя в СССР.КГБ при... для Андропова, наряду с подготовкой кадрового корпуса для будущёго госпереворота...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)