Главная » Наука, Новые технологии

Шпион или Робин Гуд от науки?

10:24. 19 февраля 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Dagens Nyheter Швеция
Андреас Линдберг (Andreas Lindberg)
Шведской газете удалось пообщаться с Александрой Элбакян, основательницей пиратской библиотеки научной литературы Sci-Hub. Сегодня за ней охотятся и американское министерство юстиции, и рассерженные издательства с большими юридическими мускулами. Но свободный доступ к научным исследованиям важен, считает она.

246658698

За этой интернет-пираткой охотятся и американское министерство юстиции, и толпа рассерженных издательств с большими юридическими мускулами.

Но действительно ли она российская шпионка? Или это просто клевета на человека, который борется за свободу исследований?

Dagens Nyheter поговорила с Александрой Элбакян, которая организовала пиратскую библиотеку Sci-Hub.

Информационные базы многих шведских университетов были взломаны в связи с деятельностью пиратской библиотеки Sci-Hub. Этот сайт создала казахстанская активистка и программистка Александра Элбакян, которую называют то Робином Гудом, то Эдвардом Сноуденом научного мира.

Крупные издательства, которые выпускают научные журналы и труды, уже много лет охотятся за ней, обвиняя в нарушении авторских прав, ведь она помогает людям читать их публикации бесплатно и в обход подписки. Нью-Йоркский суд летом 2017 года постановил, что она должна выплатить 15 миллионов долларов компенсации одному из крупнейших в мире научных издательств Elsevier.

Но пока издательство ничего не получило, потому что Элбакян на суде не присутствовала, а никакой собственности или средств, которые можно было бы конфисковать, в США у нее нет.

Место ее жительства не известно, а интервью она дает только через зашифрованный чат. Чтобы подтвердить, что на другом конце чата действительно Александра Элбакян, она отправила короткую видеозапись и, согласно договоренности, оставила сообщение в одном из боковых меню сайта Sci-Hub.

«Я предпочитаю вести непубличный образ жизни, чтобы не дать издательствам шанса напасть на меня. Место, в котором я сейчас нахожусь, само по себе ничего необычного не представляет. Я просто не хочу становиться мишенью атак», — пишет Александра Элбакян.

Она не следит за всеми издательствами, которые подали на нее в суд или пытаются это сделать, но, помимо Elsevier, называет еще несколько крупных компаний, например, ACS и Springer Nature.

Недавно стало известно, что американское министерство юстиции начало расследование ее возможной связи с российской разведкой, но, несмотря на это, она никаких последствий не боится.

«Меня это забавляет. Но боюсь ли я?— задается она вопросом, а затем что-то долго пишет, прежде чем ответить. — Пока нет. Пока ничего существенного не происходило. Sci-Hub — русскоязычный проект, и это кажется подозрительным США. Я не удивлена, что они начали расследование по этому поводу, я этого ждала еще несколько лет назад».

Dagens Nyheter: Есть ли связь между Sci-Hub и российским государством?

Александра Элбакян: Ни о каких прямых связях мне не известно.

— Что вы хотите этим сказать?

— Всегда можно найти косвенные, абстрактные связи между людьми, событиями и организациями. Но напрямую мы не сотрудничаем.

 

На момент написания статьи библиотека Sci-Hub состояла из 79 с лишним миллионов научных текстов. Каждая из этих публикаций представляет собой потенциальное нарушение авторского права. Элбакян об этом знает, но считает, что свободный доступ к исследованиям гораздо важнее, ведь он помогает науке быстрее совершать новые открытия и стимулирует прогресс.

Wiki-award_2016_114

«Тут так же, как у всех, кто работает с чем-то, что считает важным. Надо что-то делать в своей жизни, как-то менять мир», — говорит она.

Один из тех, кто пытался остановить ее, — Эндрю Питтс (Andrew Pitts), основатель британской организации PSI, которая уже много лет охотится на Sci-Hub от имени издательств. Он утверждает, что Sci-Hub использует украденные данные об аккаунтах студентов и исследователей для проникновения в университетские компьютерные системы. По его словам, у него есть доказательства, что Sci-Hub получает эту информацию обманом, при помощи так называемого «фишинга», нацеленного на преподавателей университетов и студентов.

Александра Элбакян не отрицает, что Sci-Hub использует аккаунты третьих лиц, но подчеркивает, что о краже данных речи никогда не идет.

«Возможно, Sci-Hub и собирает информацию об аккаунтах из разных источников, но сам при этом не занимается фишингом или чем-то подобным. Кроме того, данные об аккаунтах — это не физический объект, который можно украсть. Они могут быть известны, но при этом не украдены, словно какая-то вещь», — объясняет она, не вдаваясь, однако, в подробности, как еще это может происходить.

Поскольку издательствам не удалось добраться до Sci-Hub со своими исками, они обратили взоры на интернет-провайдеров. Например, патентный суд Швеции недавно постановил, что Bahnhof, Telia, Com Hem и многие другие провайдеры должны блокировать своим пользователям доступ к Sci-Hub точно так же, как это ранее делалось в отношении файлообменника PirateBay.

Однако Александру Элбакян происходящее не беспокоит. Пользователи все равно могут попасть на сайт, если временно изменят свой IP-адрес. А если доступ перекроют полностью, то все материалы все равно уже загружены на другой схожий сервис, откуда их скопировали во многие библиотеки.

«Так что даже если Sci-Hub закроют, чего, я надеюсь, никогда не случится, материалы все равно останутся в свободном доступе», — говорит Александра Элбакян.

Sci-Hub

Sci-Hub — это сайт для обмена файлами, специализирующийся на научных текстах. В том числе с помощью взлома университетских информационных баз Sci-Hub скачивает научные статьи, доклады и материалы всех ресурсов, на которые подписаны библиотеки университетов. После этого тексты выкладываются в свободном доступе на сайте.

Sci-Hub — ресурс с противоречивой репутацией, ведь авторское право на эти тексты принадлежит научным издательствам, которые зарабатывают деньги на подписках. Нью-Йоркский суд в 2017 году обвинил сайт в нарушении авторского права.

Sci-Hub получает поддержку в виде биткойновых добровольных пожертвований. На сегодняшний день ресурс располагает 79 миллионами документов, ознакомиться с которыми бесплатно может любой желающий.

Александра Элбакян

Возраст: 31

Место рождения: Казахстан

Образование: кандидат технических наук в области информационных технологий, магистр лингвистики

Александра Элбакян — единственный основатель Sci-Hub. Сайт появился в 2011 году, и, по ее словам, с тех пор она поддерживает его работу без чьей-либо помощи.

По-живому. Александра Элбакян

https://youtu.be/IO1zZoPPBh8
 
 

Источник: https://inosmi.ru/science/20200121/246658766.html

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
От ариев к Русичам
... серьёзный спор с официальной исторической наукой в вопросах подходов к изучению...
Последние новости с Украины и Новороссии за 17 сентября 2014
... Мариуполя написать несколько строк. Три или четыре дня назад, когда в...?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)