Шпион или Робин Гуд от науки?

Dagens Nyheter Швеция

Андреас Линдберг (Andreas Lindberg)

Шведской газете удалось пообщаться с Александрой Элбакян, основательницей пиратской библиотеки научной литературы Sci-Hub. Сегодня за ней охотятся и американское министерство юстиции, и рассерженные издательства с большими юридическими мускулами. Но свободный доступ к научным исследованиям важен, считает она.

За этой интернет-пираткой охотятся и американское министерство юстиции, и толпа рассерженных издательств с большими юридическими мускулами.

Но действительно ли она российская шпионка? Или это просто клевета на человека, который борется за свободу исследований?

Dagens Nyheter поговорила с Александрой Элбакян, которая организовала пиратскую библиотеку Sci-Hub.

Информационные базы многих шведских университетов были взломаны в связи с деятельностью пиратской библиотеки Sci-Hub. Этот сайт создала казахстанская активистка и программистка Александра Элбакян, которую называют то Робином Гудом, то Эдвардом Сноуденом научного мира.

Крупные издательства, которые выпускают научные журналы и труды, уже много лет охотятся за ней, обвиняя в нарушении авторских прав, ведь она помогает людям читать их публикации бесплатно и в обход подписки. Нью-Йоркский суд летом 2017 года постановил, что она должна выплатить 15 миллионов долларов компенсации одному из крупнейших в мире научных издательств Elsevier.

Но пока издательство ничего не получило, потому что Элбакян на суде не присутствовала, а никакой собственности или средств, которые можно было бы конфисковать, в США у нее нет.

Место ее жительства не известно, а интервью она дает только через зашифрованный чат. Чтобы подтвердить, что на другом конце чата действительно Александра Элбакян, она отправила короткую видеозапись и, согласно договоренности, оставила сообщение в одном из боковых меню сайта Sci-Hub.

«Я предпочитаю вести непубличный образ жизни, чтобы не дать издательствам шанса напасть на меня. Место, в котором я сейчас нахожусь, само по себе ничего необычного не представляет. Я просто не хочу становиться мишенью атак», — пишет Александра Элбакян.

Она не следит за всеми издательствами, которые подали на нее в суд или пытаются это сделать, но, помимо Elsevier, называет еще несколько крупных компаний, например, ACS и Springer Nature.

Недавно стало известно, что американское министерство юстиции начало расследование ее возможной связи с российской разведкой, но, несмотря на это, она никаких последствий не боится.

«Меня это забавляет. Но боюсь ли я?— задается она вопросом, а затем что-то долго пишет, прежде чем ответить. — Пока нет. Пока ничего существенного не происходило. Sci-Hub — русскоязычный проект, и это кажется подозрительным США. Я не удивлена, что они начали расследование по этому поводу, я этого ждала еще несколько лет назад».

Dagens Nyheter: Есть ли связь между Sci-Hub и российским государством?

Александра Элбакян: Ни о каких прямых связях мне не известно.

— Что вы хотите этим сказать?

— Всегда можно найти косвенные, абстрактные связи между людьми, событиями и организациями. Но напрямую мы не сотрудничаем.

На момент написания статьи библиотека Sci-Hub состояла из 79 с лишним миллионов научных текстов. Каждая из этих публикаций представляет собой потенциальное нарушение авторского права. Элбакян об этом знает, но считает, что свободный доступ к исследованиям гораздо важнее, ведь он помогает науке быстрее совершать новые открытия и стимулирует прогресс.

«Тут так же, как у всех, кто работает с чем-то, что считает важным. Надо что-то делать в своей жизни, как-то менять мир», — говорит она.

Один из тех, кто пытался остановить ее, — Эндрю Питтс (Andrew Pitts), основатель британской организации PSI, которая уже много лет охотится на Sci-Hub от имени издательств. Он утверждает, что Sci-Hub использует украденные данные об аккаунтах студентов и исследователей для проникновения в университетские компьютерные системы. По его словам, у него есть доказательства, что Sci-Hub получает эту информацию обманом, при помощи так называемого «фишинга», нацеленного на преподавателей университетов и студентов.

Александра Элбакян не отрицает, что Sci-Hub использует аккаунты третьих лиц, но подчеркивает, что о краже данных речи никогда не идет.

«Возможно, Sci-Hub и собирает информацию об аккаунтах из разных источников, но сам при этом не занимается фишингом или чем-то подобным. Кроме того, данные об аккаунтах — это не физический объект, который можно украсть. Они могут быть известны, но при этом не украдены, словно какая-то вещь», — объясняет она, не вдаваясь, однако, в подробности, как еще это может происходить.

Поскольку издательствам не удалось добраться до Sci-Hub со своими исками, они обратили взоры на интернет-провайдеров. Например, патентный суд Швеции недавно постановил, что Bahnhof, Telia, Com Hem и многие другие провайдеры должны блокировать своим пользователям доступ к Sci-Hub точно так же, как это ранее делалось в отношении файлообменника PirateBay.

Однако Александру Элбакян происходящее не беспокоит. Пользователи все равно могут попасть на сайт, если временно изменят свой IP-адрес. А если доступ перекроют полностью, то все материалы все равно уже загружены на другой схожий сервис, откуда их скопировали во многие библиотеки.

«Так что даже если Sci-Hub закроют, чего, я надеюсь, никогда не случится, материалы все равно останутся в свободном доступе», — говорит Александра Элбакян.

Sci-Hub

Sci-Hub — это сайт для обмена файлами, специализирующийся на научных текстах. В том числе с помощью взлома университетских информационных баз Sci-Hub скачивает научные статьи, доклады и материалы всех ресурсов, на которые подписаны библиотеки университетов. После этого тексты выкладываются в свободном доступе на сайте.

Sci-Hub — ресурс с противоречивой репутацией, ведь авторское право на эти тексты принадлежит научным издательствам, которые зарабатывают деньги на подписках. Нью-Йоркский суд в 2017 году обвинил сайт в нарушении авторского права.

Sci-Hub получает поддержку в виде биткойновых добровольных пожертвований. На сегодняшний день ресурс располагает 79 миллионами документов, ознакомиться с которыми бесплатно может любой желающий.

Александра Элбакян

Возраст: 31

Место рождения: Казахстан

Образование: кандидат технических наук в области информационных технологий, магистр лингвистики

Александра Элбакян — единственный основатель Sci-Hub. Сайт появился в 2011 году, и, по ее словам, с тех пор она поддерживает его работу без чьей-либо помощи.

По-живому. Александра Элбакян

https://youtu.be/IO1zZoPPBh8

Источник: https://inosmi.ru/science/20200121/246658766.html