Радио Аврора 18.02.2020

Глупости судьи Арановского

В эфире программы “Судьба патриота”, передача о том, как любить Родину правильно. У микрофона Кирилл Рычков. Помогает Иван Муравьев. И сегодня у нас в гостях политический консультант Анатолий Вассерман. Тема – заявление господина Арановского. Относительно того, что Советский Союз был государством незаконно образованным. И России не стоит считать себя правопреемницей Советского Союза. Как прокомментируете?

Как прокомментирую? Арановский несомненно прав. Россия, как и все сколько-нибудь серьёзные государства возникла незаконно. Знаете, сейчас в моде термин самопровозглашённые республики. Так вот. Несамопровозглашённые только колонии. Ну, ещё Бельгия. Бельгия выкроена из кусков Нидерландов и Франции. С согласия самих Нидерландов и Франции. А так же ещё нескольких государств, прежде всего Англии. Англичане провели обширную спецоперацию, устроив в России восстание поляков, во Франции очередную революцию. И таким образом отвлекли многих ключевых игроков. И выкроили на той части побережья Европейского континента, что удобней всего для десанта в Англию, выкроили буферное государство, которое с тех пор довольно жёстко контролировали. Чтобы затруднить десант. Так вот за исключением колоний и Бельгии все остальные государства самопровозглашённые.

Ну например, Соединённые Государства Америки 4 июля 1776 провозгласили себя независимыми от Британской митрополии. А после этого семь лет вели войну за независимость. Причём большую часть тяжести войны взяла на себя Франция. Пытаясь таким образом отомстить Англии за поражение в Семилетней войне незадолго до того. Так что в этом смысле Россия даже более закона. Поскольку и Русь, как единое государство вдоль янтарного пути и Русь освободившаяся от Восточной империи, а потом подмявшая большую часть Восточной империи под себя. И Российская империя 1721 года. И Россия образца 1917 – 1991 года. И нынешняя Российская Федерация представляющая собой крупнейшую часть России. Они все возникали без прямого внешнего воздействия. И в этом смысле мы по крайней мере значительно законее Соединённых Государств Америки.

Но в принципе любое государство возникает либо на пустом месте. И тогда оно заведомо возникает незаконно. Ибо на пустом месте ещё не было закона. Либо оно возникает на месте какого-то предыдущего государства. И несомненно таким образом возникает незаконно…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-avrora-18-02-2020/