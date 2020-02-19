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НИДЕРЛАНДСКАЯ РАЗВЕДКА С САМОГО НАЧАЛА ЗНАЛА, ЧТО «БУК» В КАТАСТРОФЕ МН-17 НЕ ПРИ ЧЁМ

Что, собственно, немудрено: откуда этой устойчивости взяться, коли мера труда, деньги, с каждым днём изменяют своё значение; коли то, что было объявлено табу несколько десятилетий назад, сегодня – норма, педерастическая; если законы изменяются каждый день, да в такой пропорции, что юристы сами в них теряются, а суды, в лучшем случае, откладывают рассмотрения дел на годы, если вообще будут рассматривать; коли депутаты оппозиционной партии за неделю внесли во французский парламент… 40.000 (сорок тысяч поправок!!!); когда лишь за публично высказанное сомнение в цифрах турецкого геноцида армян или т.н. холокоста в лучшем случае – штраф, иначе – тюрьма (что уж говорить о тюремных сроках в случае отрицания факта холокоста!), хотя в конституциях декларирована свобода слова; если вчера ребёнок мог сказать, что его маму зовут Натали, то сегодня он обязан говорить, что его родителя номер один зовут Натали; когда детям в школе впервые объясняют, что такое неизвестные, обозначенные буквами х,у и т.д., идают задание на нахождение формулы n-го члена арифметической прогрессии, даже не познакомив их предварительно хотя бы с понятием индекса переменной…В общем, что-то меня понесло. Оно и понятно: богатый опыт проживания в разных странах Зап. Европы есть, и вот, накопилось. Примеры, конечно, далеко не исчерпывающие. Да что там говорить, коли даже главная физическая теория у них – относительная…И вот в такой атмосфере переменчивости, скользящих нравственных и всех прочих норм, в отсутствие нормальной методики обучения детей и т.д. – как тут не взяться психологической неустойчивости гражданина Запада??! А откуда при этом возьмётся логическое мышление?Вот и получается, что есть доказательства невиновности России, об этом кое-кто там открыто пишет, причём на самом официальном уровне, но Россия по-прежнему виновата. И не поняв, каков уровень образования на Западе, какая атмосфера относительности, что только можно себе вообразить (ведь уже и до святого понятия „мама” добрались!) – без этого понимания психопатию Запада и соответствующие этому поступки мы никогда понять не сможем.

С самого начала расследования авиакатастрофы Боинга на востоке Украины нидерландская разведка знала, что в окрестностях места крушения не было ни одного зенитно-ракетного комплекса «Бук», пишет ТГ-канал "Медиатехнолог".

Об этом свидетельствует документ, опубликованный журналистом и автором документального фильма об авиакатастрофе голландцем Максом ван дер Верффом.



Документ опубликовали на платформе для независимых журналистов — это отчет службы военной разведки и безопасности Нидерландов, направленный прокуратуре страны. Бумага подтверждает, что рейс МН-17 прошёл вне зоны досягаемости всех установленных Украиной и Россией месторасположений ЗРК — все 11 комплексов находились на расстоянии порядка 70 км от места крушения.

Это письмо было отправлено в сентябре 2016 года, за неделю до пресс-конференции совместной следственной группы JIT. Журналисты независимой платформы делают вывод о том, что у JIT не было подтвержденной информации о пересечении границы каким-либо российским зрк «Бук М1», что не мешало им строить версии о виновности российской стороны.

Интересны и другие документы, например, стенограмма опроса, проведённого полицией Нидерландов с неким свидетелем. Очевидец рассказал о двух украинских истребителях, которые он видел над местом крушения за несколько минут до катастрофы, после чего прогремел громкий взрыв — он увидел столб дыма и падающий самолет.

Отказ нидерландской стороны в предоставлении материалов дела Генпрокуратуре России, а также отказ от привлечения к открытому расследованию российских специалистов, косвенно подтверждают подлинность данного письма. Ведь главной целью расследования с самого начала стало назначить виноватого — и этим виноватым стала Россия.

Выходит, что честное и непредвзятое расследование не только снимет с Москвы все обвинения, но выставит в неприглядном свете Украину, а главное, и западные страны, которые, по сути, стали сообщниками в этом циничном военном преступлении.

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