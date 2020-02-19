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MH-17. Российские и украинские “Буки” в июне-июле 2014

11:32. 19 февраля 2020 18 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В дополнение к теме про документы Ван дер Верффа https://colonelcassad.livejournal.com/5648561.html
Для наглядности, расположение "Буков" согласно документам голландской разведки на июнь-июль 2014 года.



Разумеется, плавающая датировка в стиле "июнь-июль" оставляет возможность передвинуть любой из таких "Буков" на определенное расстояние, в том числе и в районы, из которых в теории можно было пальнуть по "Боингу".
Касательно сомнений голландцев на счет того, что ВСУ передвигали свои "Буки" в 2014 на Донбассе, то они очень даже светились https://colonelcassad.livejournal.com/2738278.html, например "Бук" №332, который по "счастливому совпадению", имеет тот же номер, который приписывали "российскому Буку".




А вот схема передвижения 3-го зенитно-ракетного дивизиона 156-го зенитно-ракетного полка ВСУ с марта по июль 2014 года.
Странно, что голландцы проигнорировали данные факты. Причем дата 4 июля опять же дает возможность за 2 недели перебросить "Бук" из под Славянска в различные районы Донбасса.

За наводку на заглавную карту спасибо Червонцу. Для наглядности, конечно, можно было упоминаемые голландцами С-300 в Ростовской области добавить + если не изменяет память, ВСУ как минимум 1 комплекс С-300 тащили с Западной Украины на Мариупольское направление.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5648921.html

Метки: 2014, Боинг, бук, карты, пво, Россия, Украина

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