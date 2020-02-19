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Где старые деревья? Факты из истории и разоблачение.

20:09. 19 февраля 2020 38 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
„Порубили все дубы на гробы…”
Из песни Вл. Высоцкого



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4892107.html

Метки: венгрия, вольнодумец, Гипотеза, лес, Россия, Франция

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