Формирование и проведение в жизнь программ экономического развития Державы. Выпуск 3

Низовое звено экономики в общинах.



Алексей Орлов, Валентин Назаров и Александр Соколов



В передаче обсудим следующие вопросы:



Низовое звено экономики в общинах, родовых поселениях, поселках, малом бизнесе и других формах. Их возможности и пределы.

Слабые стороны малой экономики, оторванные от Державы.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9qiOUJJhd2s