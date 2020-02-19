Формирование и проведение в жизнь программ экономического развития Державы. Выпуск 3
Низовое звено экономики в общинах.
Алексей Орлов, Валентин Назаров и Александр Соколов
В передаче обсудим следующие вопросы:
Низовое звено экономики в общинах, родовых поселениях, поселках, малом бизнесе и других формах. Их возможности и пределы.
Слабые стороны малой экономики, оторванные от Державы.
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