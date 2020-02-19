Древняя Русь. Какой она была РЕАЛЬНО! Олег Павлюченко. Часть 2
Какой была древняя Русь.
Автор-сказитель – Олег Павлюченко
Часть 1 – https://youtu.be/_D7XyXx0hsg
Исследователи реального прошлого в недавнее время предоставили множество свидетельств о том, что допотопная цивилизация имела очень высокий технический уровень, имела единый мировой стиль античной архитектуры. Климат на планете ещё в средние века, коими и датируется реально эта допотопная античная древность, был намного теплее современного.
Как вся эта информация согласуется с образом древней Руси?
Как реально жили наши предки?
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“…допотопная цивилизация имела очень высокий технический уровень, имела единый мировой стиль античной архитектуры”. Но приползло кровавое иудо-христианство, и всё пошло прахом…
Ага, а потом в христианской Европе зарождается и развивается наука и… понеслось развитие человечества…;))