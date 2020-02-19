Древняя Русь. Какой она была РЕАЛЬНО! Олег Павлюченко. Часть 2

Какой была древняя Русь.



Автор-сказитель – Олег Павлюченко

Часть 1 – https://youtu.be/_D7XyXx0hsg



Исследователи реального прошлого в недавнее время предоставили множество свидетельств о том, что допотопная цивилизация имела очень высокий технический уровень, имела единый мировой стиль античной архитектуры. Климат на планете ещё в средние века, коими и датируется реально эта допотопная античная древность, был намного теплее современного.

Как вся эта информация согласуется с образом древней Руси?

Как реально жили наши предки?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=69d_OJMJ9QE