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Древняя Русь. Какой она была РЕАЛЬНО! Олег Павлюченко. Часть 2

15:28. 19 февраля 2020 117 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Какой была древняя Русь.

Автор-сказитель – Олег Павлюченко
Часть 1 – https://youtu.be/_D7XyXx0hsg

Исследователи реального прошлого в недавнее время предоставили множество свидетельств о том, что допотопная цивилизация имела очень высокий технический уровень, имела единый мировой стиль античной архитектуры. Климат на планете ещё в средние века, коими и датируется реально эта допотопная античная древность, был намного теплее современного.
Как вся эта информация согласуется с образом древней Руси?
Как реально жили наши предки?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=69d_OJMJ9QE

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