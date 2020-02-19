Дефицит пресной воды полностью изменит мир. Что будет через 30 лет?
22:48. 19 февраля 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Как обстоит ситуация с пресной водой в разных частях света. Каковы связанные с этим прогнозы на ближайшее будущее. Почему очень скоро нам потребуется новый технологический переход.
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