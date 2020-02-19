Дефицит пресной воды полностью изменит мир. Что будет через 30 лет?

Как обстоит ситуация с пресной водой в разных частях света. Каковы связанные с этим прогнозы на ближайшее будущее. Почему очень скоро нам потребуется новый технологический переход.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NE28arVgI-A