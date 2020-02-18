Вот кого кинулась защищать общественность …
20:31. 18 февраля 2020 289 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
- Секретный тренировочный лагерь боевиков под Пензой. Какие планы были у его участников?
- Где и когда планировали применить свои навыки?
- Почему преступный след снова тянется на Украину?
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9784377.html
Я бы на месте Серого и его команды задумался.
Предупреждал достаточно давно о последствиях.
Некоторых и из-за бугра при желании достанут.
этих хохлов полно за уралом ,они когда-то за деньгами туда сбегали .А поскольку их хохлухи портят детей с детства заражая их этой злобой ,то ещё могут быть неприятности и большие и эти безмозглые серые это культивируют.
Жуткие кадры. Когда общественность кунилась защищать, я выключил. Не могу смотреть, когда толпа общественности кидается.