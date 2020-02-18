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Вот кого кинулась защищать общественность …

20:31. 18 февраля 2020 289 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


  • Секретный тренировочный лагерь боевиков под Пензой. Какие планы были у его участников?

  • Где и когда планировали применить свои навыки?

  • Почему преступный след снова тянется на Украину?


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9784377.html

Метки: Видео, пенза, преступления, расследование, Украина

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 9643 4203
    BlackCat 18 февраля 2020 в 21:45

    Я бы на месте Серого и его команды задумался.
    Предупреждал достаточно давно о последствиях.
    Некоторых и из-за бугра при желании достанут.

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    1
    • 6611 5141
      маринаBlackCat 18 февраля 2020 в 22:13

      этих хохлов полно за уралом ,они когда-то за деньгами туда сбегали .А поскольку их хохлухи портят детей с детства заражая их этой злобой ,то ещё могут быть неприятности и большие и эти безмозглые серые это культивируют.

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  • 2954 1950
    чужой 18 февраля 2020 в 22:59

    Жуткие кадры. Когда общественность кунилась защищать, я выключил. Не могу смотреть, когда толпа общественности кидается.

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