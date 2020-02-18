Сводки от ополчения Новороссии 18 февраля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.

Боевики 93-й бригады по команде преступника Брыжинского из вооружения БМП-2 обстреляли район н. п. Смелое. Всего по территории Республики противник выпустил тридцать боеприпасов.

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Несмотря на принимаемые командованием ВСУ меры по предупреждению случаев причинения материального ущерба оборонному ведомству, в соединениях, дислоцирующихся в зоне «ООС», имеют место случаи выхода из строя дорогостоящего оборудования по вине самих боевиков.

15 февраля по указанию командующего ОТГ «Север» Ромигайло в район дислокации 46-й бригады была направлена мобильная группа РЭБ из состава 20-го батальона.

Задача группы — воспрепятствовать спланированной в этом районе деятельности мониторинговой миссии ОБСЕ путем подавления каналов управления воздушных средств наблюдения.

Не зная о работе мобильной группы РЭБ, командир 46-й бригады Котенко с целью проверки маскировки вооружения и позиций бригады в районе н. п. Счастье поставил задачу расчету БПЛА «Лелека-100» осуществить полет беспилотного аппарата.

Операторы станции помех «Буковель-АД», перепутав воздушные координаты, подавили канал управления своего БПЛА «Лелека-100», который, потеряв управление, упал на позиции 5-го батальона 46-й бригады.

В результате инцидента беспилотный летательный аппарат стоимостью более миллиона гривен восстановлению не подлежит, а в отношении командования бригады и расчета станции помех командованием ОТГ «Север» проводится служебное расследование.

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Наряду с причинением военнослужащими ВСУ материального ущерба государству, военные преступники не оставляют в покое и мирное население, проживающее на оккупированных Украиной территориях.

Согласно данным наших источников, боевики 93 бригады из-за низкого материального обеспечения продолжают грабить мирных жителей.

По имеющимся сведениям, только за текущий месяц в отделение полиции н. п. Нижнее поступило более десяти жалоб на боевиков, которые разбирают частные домовладения.

Последний случай произошел 14 февраля, когда нарядом полиции были задержаны два боевика 93-й бригады — солдат Марупко и старший солдат Кирково, разбиравшие одно из домовладений, выполняя приказ командира роты искать дрова для обогрева.

В настоящее время сотрудниками военной службы правопорядка проводится служебное расследование в отношении задержанных. Причиненный материальный ущерб составил более пятидесяти тысяч гривен.

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Наряду с проблемами морально-психологического состояния военнослужащих оккупационных сил, в соединениях и воинских частях отмечается низкий уровень укомплектованности личным составом, в особенности прибывающих в зону карательной операции.

По информации нашей разведки, в подразделениях 72-й бригады, которая в ближайшее время должна покинуть зону «ООС», работают вербовочные группы из штаба ОТГ «Север».

Группам поставлена задача набрать не менее 200 боевиков, желающих продолжить свою службу в зоне карательной операции.

Примечательно, что из 200 кандидатов 20 должны быть командирами взводов и рот.

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