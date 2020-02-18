Сводки от ополчения Новороссии 18 февраля 2020
- 10:41 “Мне стыдно иметь украинский паспорт”, – экс-боец батальона “Восток”.
- 09:52 Украинские «Грады» выполнили 250-км марш, ВСУ готовятся к наступлению (ФОТО, ВИДЕО).
- 08:21 СРОЧНО: Резкая активизация противника на линии фронта ЛНР (+ВИДЕО).
- 05:15 Пролетел мимо “Буков”.
- 03:00 Уничтожили собственный беспилотник: каратели лишаются дорогостоящей военной техники (ВИДЕО).
- Вчера 21:59 Экстренное заявление Армии ДНР.
“Мне стыдно иметь украинский паспорт”, – экс-боец батальона “Восток”
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Украинские «Грады» выполнили 250-км марш, ВСУ готовятся к наступлению (ФОТО, ВИДЕО)
На одном из полигонов оперативного командования «Восток» ВСУ в Днепропетровской области прошли тактические учения реактивного артиллерийского дивизиона отдельной танковой бригады.
В ходе учений украинские «Грады» выполнили 250-км марш и боевые стрельбы во время «условного наступательного боя», сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
По словам руководителя учений — начальника управления ракетных войск и артиллерии, заместителя командующего войсками ОК «Восток» Сергея Мусиенко, в ходе боевого слаживания бригадной артиллерийской группы, реактивный дивизион «совершил марш из пункта постоянной дислокации, выполнил мероприятия по подготовке к ведению боевых действий и нанес огневое поражение условному противнику с РСЗО “Град” во время наступательного боя танковой бригады».
«Во время учений дивизион выполнил несколько перемещений боевого порядка и командно-наблюдательных пунктов и совершил огневое поражение целей в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы.
Дивизион подготовлен хорошо, показывает высокий уровень знаний и умений», — утверждает Мусиенко.
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СРОЧНО: Резкая активизация противника на линии фронта ЛНР (+ВИДЕО)
Только что стало известно о резкой активизации украинских оккупантов на линии фронта ЛНР. Об этом сообщил подполковник запаса Народной милиции Андрей Марочко. Под обстрелом находится Бахмутская трасса.
Он обратился к жителям Первомайска, Кировска, Голубовского, Донецкого, Фрунзе с призывом принять меры безопасности и спуститься в укрытия.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
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Пролетел мимо “Буков”
В Нидерландах установили, что в районе крушения MH17 не было ни одного комплекса "Бук"
По данным Службы военной разведки и безопасности страны, рейс пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы
Крушение малайзийского Boeing на востоке Украины в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного зенитного ракетного комплекса "Бук". Об этом свидетельствует документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, опубликованный в понедельник платформой для независимых журналистов Bonanza Media.
Как следует из документа, направленного голландской прокуратуре, "рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы "Бук-М1".
"Для меня главный вывод заключается в том, что голландская сторона располагала информацией о расположении комплексов "Бук" во время конфликта", – отметил в беседе с корреспондентом ТАСС голландский журналист Макс ван дер Верфф, который вместе с российской журналисткой Яной Ерлашовой является основателем платформы Bonanza Media. "Эту информацию мы не видели ранее, – обратил внимание он. – И голландская сторона в своих документах приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении ни одного "Бука" поблизости от места крушения MH17".
И еще три документа
В общей сложности журналисты опубликовали четыре документа. Второй из них представляет собой стенограмму беседы немецкого независимого журналиста Билли Сикса с представителями австралийской полиции. В этом документе Сикс, в числе прочего, рассказывает о свидетелях, которые видели в небе украинские истребители в день крушения MH17. Ван дер Верфф заметил, что лично знает Сикса. "Я удостоверился у самого Билли, что эти документы являются настоящими [и что такая беседа действительно проходила в указанное время в указанном месте], – сказал независимый журналист. – И это одна из причин, которые позволяют нам быть уверенными, что эти документы не поддельные". Об источнике, предоставившем документы, он говорить категорически отказался.
Третий документ свидетельствует о том, что почти год спустя после трагедии австралийские специалисты работали с обрезанным неоригинальным изображениями, которые, как выяснилось, был отредактированы. Например, дата изменения файла предшествует дате его создания. "У австралийцев не было оригинальных фотографий для изучения, им приходилось использовать социальные сети, обрезанные фотографии, – обратил внимание Макс ван дер Верфф. – Для меня это было шокирующим".
Последний документ представляет собой стенограмму беседы голландской полиции с неназванным свидетелем, который утверждает, что за несколько минут до крушения "Боинга" в районе находилось два украинских истребителя, имел место громкий взрыв, в небе появился белый горизонтальный столб дыма и был виден падающий самолет.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7782395 – цинк
Аха-ха, а говорили, что версию с Сушкой уже отбросили и не рассматривают.
Но впрочем, наличие украинских боевых самолетов в районе гибели "Боинга" и без этих докумнетов не являлось большим секретом.
Точно также как и свидетельство о взрыве в воздухе. Видимо эти документы являются следствием попыток голандцев проверить свидетельства очевидцев, которые видели украинские боевые самолеты.
PS. От себя добавлю, что как уже не раз писал, версии с "Буками" официальные и неофициальные, практически никак не объясняют целый пласт фактуры по украинским боевым самолетам и тому, что видели очевидцы в момент гибели "Боинга" и главное, чего они не видели, а именно следов ракеты "Бука", который трудно было бы не заметить.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Уничтожили собственный беспилотник: каратели лишаются дорогостоящей военной техники (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.
Боевики 93-й бригады по команде преступника Брыжинского из вооружения БМП-2 обстреляли район н. п. Смелое. Всего по территории Республики противник выпустил тридцать боеприпасов.
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Несмотря на принимаемые командованием ВСУ меры по предупреждению случаев причинения материального ущерба оборонному ведомству, в соединениях, дислоцирующихся в зоне «ООС», имеют место случаи выхода из строя дорогостоящего оборудования по вине самих боевиков.
15 февраля по указанию командующего ОТГ «Север» Ромигайло в район дислокации 46-й бригады была направлена мобильная группа РЭБ из состава 20-го батальона.
Задача группы — воспрепятствовать спланированной в этом районе деятельности мониторинговой миссии ОБСЕ путем подавления каналов управления воздушных средств наблюдения.
Не зная о работе мобильной группы РЭБ, командир 46-й бригады Котенко с целью проверки маскировки вооружения и позиций бригады в районе н. п. Счастье поставил задачу расчету БПЛА «Лелека-100» осуществить полет беспилотного аппарата.
Операторы станции помех «Буковель-АД», перепутав воздушные координаты, подавили канал управления своего БПЛА «Лелека-100», который, потеряв управление, упал на позиции 5-го батальона 46-й бригады.
В результате инцидента беспилотный летательный аппарат стоимостью более миллиона гривен восстановлению не подлежит, а в отношении командования бригады и расчета станции помех командованием ОТГ «Север» проводится служебное расследование.
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Наряду с причинением военнослужащими ВСУ материального ущерба государству, военные преступники не оставляют в покое и мирное население, проживающее на оккупированных Украиной территориях.
Согласно данным наших источников, боевики 93 бригады из-за низкого материального обеспечения продолжают грабить мирных жителей.
По имеющимся сведениям, только за текущий месяц в отделение полиции н. п. Нижнее поступило более десяти жалоб на боевиков, которые разбирают частные домовладения.
Последний случай произошел 14 февраля, когда нарядом полиции были задержаны два боевика 93-й бригады — солдат Марупко и старший солдат Кирково, разбиравшие одно из домовладений, выполняя приказ командира роты искать дрова для обогрева.
В настоящее время сотрудниками военной службы правопорядка проводится служебное расследование в отношении задержанных. Причиненный материальный ущерб составил более пятидесяти тысяч гривен.
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Наряду с проблемами морально-психологического состояния военнослужащих оккупационных сил, в соединениях и воинских частях отмечается низкий уровень укомплектованности личным составом, в особенности прибывающих в зону карательной операции.
По информации нашей разведки, в подразделениях 72-й бригады, которая в ближайшее время должна покинуть зону «ООС», работают вербовочные группы из штаба ОТГ «Север».
Группам поставлена задача набрать не менее 200 боевиков, желающих продолжить свою службу в зоне карательной операции.
Примечательно, что из 200 кандидатов 20 должны быть командирами взводов и рот.
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Экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
«По данным представителей ДНР в СЦКК, в течение дня, 17 февраля, вооружённые формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня.
На горловском направлении боевики 58-й бригады по приказу военного преступника Кащенко открыли огонь по н. п. Гольмовский из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На донецком направлении преступники 28-й бригады Марченко и 128-й бригады Гончарука вели обстрелы из вооружения БМП-2, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по районам н. п. Жабичево и Ясное. В результате обстрела н. п. Ясное повреждена линия электропередач, без электроэнергии осталось более 350 жилых домов и котельная, обеспечивающая жителей отоплением.
Несмотря на угрозу продолжения обстрелов со стороны ВСУ данного района, экстренные службы МЧС в оперативном порядке приступили к восстановительным работам.
На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством своего главаря Зубанича открывали огонь из стрелкового оружия по району
н. п. Украинское.
Дополнительная информация о разрушениях и жертвах среди мирного населения уточняется.
Призываем международных наблюдателей СММ ОБСЕ обратить внимание на усиление агрессии вооруженных формирований Украины, которое идет вразрез с заявлениями украинской стороны о стремлении к миру, а также ставит под угрозу срыва мирный процесс на Донбассе».
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