Роспотребнадзор объявил об опасном распространении гриппа и ОРВИ по всей России

На официальном сайте Роспотребнадзора появилось предупреждение о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ. Судя по количеству закрытых на карантин школ и детсадов, медики серьезно обеспокоены.

По информации специалистов, активность вирусных заболеваний превысила недельный эпидемиологический порог в 31 субъекте и 11 крупнейших российских городах. Среди вирусов гриппа доминирует тип В, а в ряде регионов зарегистрированы штаммы опасного А/H1N1/2009. В группу риска внесены лица пожилого возраста и дети от 3 до 14 лет.

Чтобы предотвратить рост эпидемии, на прошлой неделе было объявлено о закрытии на карантин более 5 000 российских школ. На данный момент на вынужденные каникулы отправлено 5% московских учеников. В Нижнем Новгороде на карантине все образовательные учреждения. В Орловской области закрыто десять школ в областном центре, четыре – в районах, особый режим введен в отдельных классах еще в 24 учебных заведениях.

Роспотребнадзор объясняет такие жесткие меры тем, что карантинный режим по гриппу и ОРВИ для школьников позволяет купировать быстрое распространение инфекций и существенно снизить риск развития осложнений у уже заболевших детей. «Основная цель ограничительных мероприятий – разобщение заболевших и здоровых с целью предупреждения распространения инфекции», – подчеркивают эпидемиологи.

Напомним, что карантин на срок не менее семи дней вводится в случае, если в классе заболело более 20% детей. Однако этот период может быть увеличен в зависимости от обстановки и типа заболевания.

Помимо отмены занятий карантин может включать и такие меры, как систематический медицинский осмотр с контролем температуры всех детей, имевших контакт с заболевшими, запрет профилактических прививок, отмена любых массовых мероприятий.

Медики в очередной раз напоминают основные профилактические меры во время эпидемии гриппа и ОРВИ. Они рекомендуют при первых признаках заболевания не выходить из дома и вызвать врача, при кашле и насморке пользоваться только одноразовыми носовыми платками, а при контакте с больными не пренебрегать медицинской маской. Во избежание инфицирования следует регулярно проветривать и проводить влажную уборку помещений, тщательно мыть руки с мылом и по возможности избегать мест массового скопления людей.