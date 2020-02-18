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Последователи Рослякова

19:57. 18 февраля 2020 175 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


В Керчи сотрудники ФСБ задержали двух подростков, которые хотели подорвать свою школу вдохновляясь действия Рослякова. От фантазий они уже перешли к стадии подготовки, но приняли их до того, как они успели перейти к стадии реализации своих суицидальных фантазий.







PS. Стоит также отметить, что помимо этих двух малолетних дебилов, ФСБ задержала члена банды Ленура Ислямова, который находился на территории Крыма.



Персонажа обвиняют в участии в НВФ действующего на территории иностранного государства против интересов РФ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5647590.html

Метки: Ислямов, керчь, криминал, росляков, терроризм, фсб

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