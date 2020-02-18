Последователи Рослякова
19:57. 18 февраля 2020 175 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Керчи сотрудники ФСБ задержали двух подростков, которые хотели подорвать свою школу вдохновляясь действия Рослякова. От фантазий они уже перешли к стадии подготовки, но приняли их до того, как они успели перейти к стадии реализации своих суицидальных фантазий.
PS. Стоит также отметить, что помимо этих двух малолетних дебилов, ФСБ задержала члена банды Ленура Ислямова, который находился на территории Крыма.
Персонажа обвиняют в участии в НВФ действующего на территории иностранного государства против интересов РФ.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5647590.html
Хорошо что успели предотвратить, так бы всегда работали, и глядишь меньше было бы Зла в России…
Малолетние идиоты…