Последователи Рослякова

В Керчи сотрудники ФСБ задержали двух подростков, которые хотели подорвать свою школу вдохновляясь действия Рослякова. От фантазий они уже перешли к стадии подготовки, но приняли их до того, как они успели перейти к стадии реализации своих суицидальных фантазий.PS. Стоит также отметить, что помимо этих двух малолетних дебилов, ФСБ задержала члена банды Ленура Ислямова, который находился на территории Крыма.Персонажа обвиняют в участии в НВФ действующего на территории иностранного государства против интересов РФ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5647590.html