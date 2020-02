Официально: США обновили данные по проживающим там уроженцам России

В середине прошлого года публиковал на АШ материал “Численность жителей США родом из России (реальность vs мульки либерды). ” Это были официальные данные США по состоянию на 2017 год о распределении всех проживающих на их территории людей (независимо от гражданства) по тем странам в которых они родились. То есть, грубо говоря, информация об общем числе накопленной миграции в США за вычетом тех кто либо просто помер (люди смертны), либо не прижился и свалил обратно на родину или в третью страну.

Тот материал ожидаемо вызвал дикую боль у адептов секты Массового Бегства из Путинской России. Не мудрено: узнать, что из 327 миллионов жителей США и 44 млн 525 тысяч жителей США рожденных вне США уроженцы России составили 403 тысячи (менее 1 процента от числа тамошних мигрантов!!!) для прозападных троллей было публичным унижением.

И вот, наконец, данные обновлены и мы можем увидеть картину уже на 2018 год. И в том, что касается данных по мигрантам из России картина попросту сенсационна. Относительно 2017 накопленная численность уроженцев России живущих в США… СНИЗИЛАСЬ. Нет, не темп прироста снизился. А само их количество там снизилось. То есть число умерших там старичков и тех кто не впечатлился жизнью в США и съехал превысило число новых приезжих уроженцев России. Это просто бомба. Публикую таблицу в сокращенном виде. Динамику по всем странам можете посмотреть на первоисточнике https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/us-immigration-trends#source

Причём, вы видите, они публикуют и пределы допустимой ошибки. Так вот, если даже для 2018 года чисто теоретически предположить, что весь объем допустимой погрешности надо прибавить- всё равно число в 2018 меньше чем в 2017 (даже если из 2017 ни одного человека не убавлять). Да и в целом — объем накопленного за всю путинскую эпоху изменения числа эмигрантов из России выглядит неприлично (для смердяковых). 43 тысячи человек (383 тыс- 340 тыс) прироста. За 18 лет. Это не мало. Это, извините, нисколько.

Население РФ в населении планеты- 1,9-2,0%. Доля уроженцев России в числе мигрантов в США свалилась до 0,86%.

Предлагаю, исходя из вышеизложенных сухих фактов, новое определение для понятия «россияне», характерное для конца второго десятилетия путинской эпохи:

«Россияне- совокупность лиц, рожденных в России, с удовольствием праздно разглагольствующих в интернете о желании эмигрировать из России и … остервенело упирающихся ногами в дверной косяк, когда им предлагают осуществить это в реальности, параллельно выкрикивающие: »Я чё, больной что ли, чё я там забыл?! Мало ли чё я там в инете зудел. Уж и повсепропалить на досуге не дают! “.

PS Привожу аннотацию к таблице:

The term «immigrants» (or «foreign born») refers to people residing in the United States at the time of the population survey who were not U.S. citizens at birth. The foreign-born population includes naturalized U.S. citizens, lawful permanent immigrants (or green-card holders), refugees and asylees, certain legal nonimmigrants (including those on student, work, or some other temporary visas), and persons residing in the country without authorization.

Термин «иммигранты» (или «родившиеся за рубежом») относится к людям, проживавшим в Соединенных Штатах на момент обследования населения и не являвшимся гражданами США при рождении. К числу лиц иностранного происхождения относятся натурализованные граждане США, законные постоянные иммигранты ( владельцы грин-карт), беженцы и лица, получающие убежище, некоторые легальные неиммиграционные лица (в том числе по студенческим, рабочим или иным временным визам), а также лица, проживающие в стране без разрешения.

PPS Для тех кто решил, что это «данные какого-то института». Это данные государственной статистики опубликованные этим институтом. А НЕ его данные. Migration Policy Institute tabulation of data from the U.S. Census Bureau's 2006 to 2018 American Community Survey (ACS) and 2000 Decennial Census

