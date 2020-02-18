Мы не позволили Гитлеру уничтожить Краков

Разведчик Ботян — о спасении польского города

Партизан Алеша

Алексей Николаевич Ботян

Герой России

Алексей Николаевич Ботян

Герой России

Спасение Кракова

Алексей Николаевич Ботян

Герой России

Алексей Николаевич Ботян

Герой России

"И не думал, что получу Звезду Героя"

Роман Азанов

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К званию Героя Советского Союза его представляли трижды: в 1945, 1965 и 1974 годах, но по различным причинам представление реализовано не было. Высшую государственную награду ему вручили лишь в мае 2007 года."Красивейший город Европы, древний Краков, был сохранен для Польши и для всей мировой культуры во многом благодаря вашему личному мужеству", — сказал тогда президент РФ Владимир Путин, вручая Золотую Звезду Героя России легендарному советскому разведчику. Накануне юбилея краковских событий ветеран Службы внешней разведки России полковник в отставке Алексей Николаевич Ботян поделился с ТАСС воспоминаниями о той военной операции, в ходе которой в январе 1945 года группа партизан под его командованием смогла уберечь от уничтожения древнюю польскую столицу.Сейчас о вкладе в спасение Кракова поляки умалчивают, хотя доподлинно известно, что город уцелел в том числе благодаря ему, Ботяну. В то время в районе польского города действовало несколько разведгрупп, но у всех задача была одна — дать возможность молниеносному продвижению войск Красной армии к Кракову.Об этих событиях в 1967-м советский литератор Юлиан Семенов написал роман "Майор Вихрь", в том же году экранизированный режиссером Евгением Ташковым. В числе прототипов для собирательного образа майора Красной армии Андрея Бурлакова (Вихря) были Алексей Ботян, будущий Герой Украины Евгений Березняк, а также разведчик и писатель Овидий Горчаков. Но это был художественный фильм, в реальности операция была другой.Вторая мировая война для Алексея Николаевича началась с самого первого ее дня — 1 сентября 1939 года. После окончания школы он был призван в польскую армию, в составе которой участвовал в боях с немцами.В 1941-м окончил разведывательную школу, в составе ОМСБОНа (отдельной мотострелковой бригады особого назначения) участвовал в обороне Москвы. Принимал участие в "рельсовой войне", уничтожении коммуникаций и линий связи противника. В составе крупного партизанского отряда прошел с боями по Украине, Белоруссии, Польше и Чехословакии.Под непосредственным руководством Ботяна была проведена операция по взрыву немецкого комиссариата в городе Овруч Житомирской области в тот момент, когда там собрались представители инспекции и матерые спецы по борьбе с партизанами, прибывшие из Германии (было уничтожено 80 гитлеровских офицеров).В мае 1944 года по заданию центра во главе группы опытных партизан Ботян проникает на территорию Польши с целью разведать расположение частей противника в районе Кракова.Но тем не менее Ботян сумел наладить контакт и с Армией Крайовой, и с Армией Людовой (военная организация Польской рабочей партии, которая действовала в 1944–1945 годах на оккупированных Германией польских территориях — прим. ТАСС). Совместно с подразделениями польской Армии Людовой его группа (партизана Алеши — так командира отряда прозвали поляки) осуществила операцию по захвату города Илжа, в ходе которой из тюрьмы были освобождены подпольщики, захвачено значительное количество оружия и снаряжения. В этом небольшом польском городе на пути к Кракову до сих пор стоит обелиск, на котором выбито имя лейтенанта Алеши.Разведчик признается — ему везло:, — говорит он.Операция по освобождению Кракова зимой 1945-го в биографии партизана Алеши занимает особое место., — рассказывает разведчик.Группе из 28 человек удалось обосноваться в районе Кракова и развернуть широкую разведывательную и диверсионную деятельность. В конце 1944 года ее бойцами был захвачен инженер-картограф, давший ценные сведения."У меня очень хорошие связи были с польским подпольем. Были надежные помощники, через которых узнавал разную информацию. Гитлер дал команду уничтожить город Краков. Восточнее от города был Ягеллонский замок (город Новы-Сонч, Краковское воеводство), из которого немцы снабжали фронт боеприпасами, сосредоточили огромное количество взрывчатки. И должны были при отступлении взрывать Краков. Это я узнал через связного. Мы решили воспрепятствовать этому", — вспоминает Ботян. Выяснилось, что это склад со взрывчаткой предназначался для минирования культурных памятников Кракова, Рожновской плотины и мостов через реку Дунаец."Произошел сильный взрыв (около сотни тонн тротила). И не только замок взлетел вверх, но и все рядом здания были уничтожены, — вспоминает о тех событиях разведчик. — Немцы обезоружены остались. И уходили после этого не только дорогами, а лесами бежали… И мы их там ловили. Тем самым мы не дали возможность Гитлеру уничтожить Краков". После такого немцы не смогли быстро восстановить запасы взрывчатки, и плотина в городе Новы-Сонч, которую собирались подорвать, осталась цела. Краков избежал участи быть стертым с лица земли.Взрыв произошел 18 января, а уже 19-го советские войска вошли в Краков. "Так что наступление Красной армии было очень эффективным. Гитлер был в бешенстве. Я только помню, что как только немцы узнали о моем действии, Гитлер дал команду меня уничтожить. Давали большие деньги — найти и уничтожить. Это был такой момент, да", — признается Ботян.Сегодня власти Польши пытаются переписать собственную историю, называя оккупантами солдат Красной армии, которые 75 лет назад освободили от фашистских захватчиков такие известные старинные польские города, как Варшава, Краков, Лодзь, Познань и многие другие. Разведчик Алексей Ботян так говорит о попытках некоторых политиков Польши пересмотреть историю войны: "За две недели Польши не стало, когда наступили немцы в 1939 году. У них же кроме конной армии ничего не было… Если бы не Советская армия в 1945-м, которая победила немцев, то Польши вообще бы не было. Я так понимаю. Спасибо надо сказать нашему руководству, что так молниеносно освободили Польшу. Поляки сами хотели освободить страну. Подняли восстание в Варшаве в 1944 году, но не вышло у них".Опубликованные Минобороны России архивные документы свидетельствуют, что потери при освобождении всей Польши составили 600 тыс. человек, также говорится о том, как тепло встречали поляки своих освободителей. Вспоминает об этом и разведчик Ботян. "Очень все ждали этого. С энтузиазмом население встречало советские войска. Понимаете, потому что все-таки партизанить — это одно, а Красная армия — это другое. Народ очень был взволнован, доволен, что война скоро закончится", — говорит Алексей Николаевич.— добавляет он.По окончании Великой Отечественной войны Алексей Ботян еще долгие годы успешно работал в разведке, неоднократно привлекался для выполнения ответственных и сложных заданий за рубежом (Чехословакия, Германия). В 1980-х консультировал сотрудников группы специального назначения внешней разведки КГБ СССР "Вымпел". В звании полковника вышел в отставку.За достигнутые результаты неоднократно награждался боевыми и иными государственными наградами. Отмечен двумя орденами Красного Знамени, орденами Трудового Красного Знамени и Отечественной войны I степени, многими медалями, а также нагрудным знаком "Почетный сотрудник госбезопасности". Почетный гражданин польского города Илжа. "Меня даже представляли к ордену Ленина, но я отказался. Говорю кадровикам: я не партийный работник, а боевой. А боевая награда — это орден Красного Знамени", — рассказывает разведчик.Про Звезду Героя, свою главную награду, Ботян скромничает: "Сам не знаю, кто-то представил (улыбается). Я сам не напрашивался (смеется). Дали — и дали, хорошо. Об этом и не думал, что получу Звезду Героя". Звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда" разведчику было присвоено "за мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению польского города Кракова в годы Великой Отечественной войны, и за предотвращение его уничтожения немецко-фашистскими захватчиками".— в завершении нашей беседы говорит легендарный разведчик Ботян.Спасение польского Кракова Алексей Николаевич до сих пор считает самым важным делом в своей жизни.Сегодня Краков — самый посещаемый туристами город в Польше. Чтобы увидеть один из наиболее сохранившихся древних городов Европы, насладиться средневековой архитектурой, сюда ежегодно приезжают около 8 млн человек со всего мира.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9783714.html