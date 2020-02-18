“Мы нарушили законы ТВОРЦА”. Владимир Базарный

Концептуал СМИ Важнейшие аспекты воспитания ребенка

Как раскрыть потенциал человека? Какую роль в воспитании ребенка играет мать и отец?

Может ли женская педагогика из мальчика сделать мужчину? Почему феминизм губителен для женщин?

Об этом смотрите в первой части интервью Владимира Базарного.

Интервьюер: Яна Галина.

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Мужская и женская природа: наша миссия и наш произвол, Базарный Владимир Филиппович

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