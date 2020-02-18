Главная » Мировоззрение, Образование

“Мы нарушили законы ТВОРЦА”. Владимир Базарный

19:26. 18 февраля 2020 185 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Важнейшие аспекты воспитания ребенка

Как раскрыть потенциал человека? Какую роль в воспитании ребенка играет мать и отец? 

Может ли женская педагогика из мальчика сделать мужчину? Почему феминизм губителен для женщин? 

Об этом смотрите в первой части интервью Владимира Базарного.

Интервьюер: Яна Галина.

Рекомендуем:

Мужская и женская природа: наша миссия и наш произвол, Базарный Владимир Филиппович

=======================================================================

Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/my-narushili-zakony-tvortsa-vladimir-bazarnyy

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 16 сентября 2017
...Рекомендуем:Школа БазарногоДитя человеческое, Базарный Владимир ФилипповичПрописи Творца. Развитие психомоторных и умственных...заявляли, что закон об образовании, принятый Радой, нарушает и украинскую конституцию...
Глава 14. ЕГО ШАХ И МАТ СИСТЕМЕ!!! Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... жизни. Николай подружился с Владимиром Козыревым, у которого были ... уровне. Уже на уровне Творца. В этот период важно... пространство 1, чтобы не нарушались законы мироздания. Сформулируем Идеальный Конечный ... у них на родине) базарной бабы. Это не голословное...
Бэкграунд, выпуск-258 за 26 мая 2012
...Регионов сопровождают базарным гулом и...» и «предусмотренное законом». Субтитр, Вячеслав...      После инаугурации Президента Владимира Путина и вступления в должность... Достаточно сравнить творца Питкина – ...меморандума, которые нарушали суверенитет Советской...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)