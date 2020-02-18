“Мы нарушили законы ТВОРЦА”. Владимир Базарный
Важнейшие аспекты воспитания ребенка
Как раскрыть потенциал человека? Какую роль в воспитании ребенка играет мать и отец?
Может ли женская педагогика из мальчика сделать мужчину? Почему феминизм губителен для женщин?
Об этом смотрите в первой части интервью Владимира Базарного.
Интервьюер: Яна Галина.
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Мужская и женская природа: наша миссия и наш произвол, Базарный Владимир Филиппович
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/my-narushili-zakony-tvortsa-vladimir-bazarnyy