Ленин жив. Битва вокруг Мавзолея
27 января 1924 года прошли похороны В.И.Ленина - лидер большевиков обосновался на Красной площади. Сегодня вопрос о выносе Ильича из Мавзолея активно педалируются (в первую очередь - разного рода декоммунизаторами), но мало кто знает, что баталии вокруг бальзамирования начались ещё до смерти главы первого советского правительства. Об этом, о том, что значит для общества возможный вынос Ленина из Мавзолея, а также о том, как Ильич ещё может не только идеями, но и плотью послужить делу борьбы - в новом видео Андрея Рудого.
Основные работы Ленина:
1. «Три источника и три составных части марксизма» http://leninism.su/works/61-tom-23/23...
2. «Государство и революция» http://leninism.su/works/72-tom-33/17...
3. «Империализм как высшая стадия капитализма» http://leninism.su/works/66-tom-27/2080-
4. «Что делать?» http://revolucia.ru/chto_del.htm
5. «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» http://leninism.su/works/80-tom-41/1189-
6. «Материализм и эмпириокритицизм» http://www.politpros.com/library/13/37/
Ильич должен покоиться вместе с мамой, он так хотел ещё при жизни.
…Ильич никому ничего не должен.Он исполнил всё, что было в его силах. Никакие претензии не принимает….
Читайте внимательно мой комментарий.
Единственная на планете мумия ЕВРЕЯ ))
Да пусть лежит ))
Хотя можно Израилю отдать если согласятся НАШИМ пенсам платить не меньше чем своим.))
Провокатор усердно работает, чтобы порядочные люди плевались, завидя слово “хохол” и вспоминали поговорку “хохол не уснет, если кого не предаст…”
Да пусть лежит ,кому мешает ,разве ,что церковь помнит ,что он их погонял и обобрал ,да фрики разных направлений будут устраивать пиар для себя ,удобное для них место.Он как Сталин жидов не притеснял,поэтому и активных протестов за его захоронение не будет и дом там или торговый центр не возведешь.История ,какая есть ,никому ведь не мешает.Жиды жида мумифицировали.
АГА
И памятниками ЕМУ вся страна утыкана.
И ничего.
Голуби гадют люди не замечают.
Заняты своими буднями.
Вообще не проблема
Все пытаетесь мебель передвигать? Ну-ну…