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Ленин жив. Битва вокруг Мавзолея

10:45. 18 февраля 2020 126 просмотров 8 коммент. Опубликовал:

27 января 1924 года прошли похороны В.И.Ленина - лидер большевиков обосновался на Красной площади. Сегодня вопрос о выносе Ильича из Мавзолея активно педалируются (в первую очередь - разного рода декоммунизаторами), но мало кто знает, что баталии вокруг бальзамирования начались ещё до смерти главы первого советского правительства. Об этом, о том, что значит для общества возможный вынос Ленина из Мавзолея, а также о том, как Ильич ещё может не только идеями, но и плотью послужить делу борьбы - в новом видео Андрея Рудого.

Основные работы Ленина:

1. «Три источника и три составных части марксизма» http://leninism.su/works/61-tom-23/23...

2. «Государство и революция» http://leninism.su/works/72-tom-33/17...

3. «Империализм как высшая стадия капитализма» http://leninism.su/works/66-tom-27/2080-

4. «Что делать?» http://revolucia.ru/chto_del.htm

5. «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» http://leninism.su/works/80-tom-41/1189-

6. «Материализм и эмпириокритицизм» http://www.politpros.com/library/13/37/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UuFV5pwLhbM

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