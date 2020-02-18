Британку оштрафовали за то, что в «Твиттере» назвала «мужчиной» мужчину, сменившего пол

Такого здесь ещё не было — в небольшом городке под Лондоном в суде рассматривается дело об оскорблении трансгендера. Причем эти так называемые непристойности обвиняемая написала у себя в «Твиттере». На их плакате надпись «Мы любим свободу слова». Поддержать подсудимую пришли ее сторонники.

Обвиняемой Кейт Скоттоу 39 лет. Она мать двоих детей. В 2018-м Кейт в интернете переписывалась с трансгендером Стефани Хейден. «Твиттер» уже давно удалил те сообщения, но человек, изменивший пол, посчитал, что его оскорбили, и обратился в полицию. Так дело дошло до суда. После недельного разбирательства Кейт Скоттоу признали виновной.

«Кейт Скоттоу якобы неправильно указала пол этого мужчины в «Твиттере». Она назвала его местоимением «он», а трансгендер счел это оскорблением. На самом деле это не так. Кейт сказала правду, что этот человек, считающий себя женщиной, он и есть мужчина. И это ужасно, что Кейт написала правду, а ее признали виновной», — говорит сторонница Кейт Скоттоу.

В суде снимать запрещено. Когда Кейт Скоттоу услышала вердикт, она не смогла сдержать слез. Наказание — два года условно и штраф в 1000 фунтов. Для обвиняемой это большая сумма. С журналистами Скоттоу общаться отказалась. Зато её сторонники были крайне эмоциональны.

«Женщин похищают и продают в рабство, каждый день насилуют и убивают. А полиция использует все свои ресурсы и судебную систему, чтобы делать подобные вещи», — возмущаются люди.

Примечательно, но в тот же день Верховный суд Англии также рассматривал дело о сообщениях в «Твиттере» про трансгендеров. Правда, в суд обратился сам автор скандальных публикаций. Гарри Миллер писал не про конкретного человека, а в целом про тех, кто сменил пол. Его сообщения также удалены из «Твиттера», но их можно прочитать в британской прессе. После публикаций к Гарри Миллеру пришли полицейские. Его обвинили в разжигании ненависти. Миллер сам работал полицейским, и действия бывших коллег посчитал нарушением своих прав. Он обратился в Верховный суд и выиграл дело.

«Это переломный момент свободы —полиция была не права, когда пришла на мое рабочее место, не права, когда хотела залезть мне в голову», — говорит мужчина.

Решение Верховного суда дает надежду и Кейт Скоттоу. Ее адвокаты верят, что обвинительный приговор будет отменен. Тем не менее сама проблема никуда не делась, считают активисты. Сейчас Гарри Миллер возглавляет общественную организацию «Честный коп». Она помогает тем, чьи интернет-сообщения про трансгендеров стали причиной расследования.

То, что полиция слишком рьяно занимается такими делами, признал даже Борис Джонсон. Правда, говорил он об этом ещё до того, как стал премьер-министром. Вот его статья в газете «Телеграф»: «Почему полиция тратит время, арестовывая трансофобов из «Твиттера», когда она могла бы бороться с уличной преступностью? »

Сейчас в Сети набирает популярность хештег #IStandWithScottow («Я поддерживаю Кейт Скоттоу»). Люди возмущаются приговором. Некоторые пользователи обвиняют власти в двойных стандартах. В 2018-м суд Лондона выписал трансгендеру штраф всего лишь в 150 фунтов не за виртуальные оскорбления, а за физическое нападение. 60-летняя Мария МакЛахан выступала в Гайд-парке. Там есть специально отведенная площадка, на которой любой желающий может говорить все, что думает. Однако трансгендерам речь феминистки не понравилась, и они набросились на нее.

Кажется, ещё немного — и право говорить про трансгендеров останется только у самих трансгендеров. Британка Майя Форстейтер написала в «Твиттере»: «Мужчины не могут превратиться в женщин». За это её уволили с работы. На защиту Форстейтер встала знаменитая писательница Джоан Роулинг. После чего жертвой интернет-травли стала уже сама писательница. Джоан Роулинг обвинили в ненависти к трансгендерам.