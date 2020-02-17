ВШЭ: главное, что случилось в Крыму – это рост цен

В чем сила информационной войны? В том, что работа ведется незаметно, а ее результат сказывается в нужное время. Примеры наша история дает во множестве:

Информационная кампания по дискредитации царской семьи, развязанная во время Первой мировой войны через фигуру Распутина, привела к падению уважения и доверия к монарху и облегчило проведение Февральского переворота;

Информационная кампания по дискредитации СССР, начатая в перестройку, привела к легкости ликвидации Советского Союза в 1991 году.

Иными словами – борьба за умы велась всегда, и недооценивать её важность не приходится.

Отдельной «графой» в информационной войне проходит борьба за умы молодежи. В этой сфере ситуация мне заметна, потому, что ее большая часть проходит не в публичной сфере крупных СМИ и не только в интернете. Большую роль в формировании взглядов тех, кто будет управлять страной, станет бизнесменами, чиновниками, политиками и избирателями играет… высшая школа. Что будут говорить студентам в ВУЗе, во многом именно это и осядет в их головах.

Поскольку знать, что говорит каждый преподаватель в каждой аудитории невозможно, необходимо отладить систему воспитания на уровне каждого Университета и Института.

Вот это никак не получается в нашей стране. Как не получается, отчего-то, написать «Единый учебник истории».

Кадры, которые в силу своих убеждений принесут пользу кому угодно, но только не России, куются в столице. Это никакой не секрет. Об этом писалось сотни раз – но «ВУЗ и ныне там».

Речь идет о пресловутой Высшей школе экономики. В то время, как масса преподавателей из «вышки» обучает студентов полезным и важным навыкам, проводят социологические исследования, одним словом — работают на благо страны, другие занимаются формированием мировоззрения нашей молодежи.

И делают это отнюдь не на благо страны!

Некоторые сотрудники ВШЭ на городских площадках г. Москвы под видом модных ныне бесплатных лекций и семинаров ведут самую настоящую подрывную работу.

Вот лишь один из примеров — лекция «Вхождение Крыма в состав России: адаптация местных жителей».

Читаем.

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» начинает цикл лекций «Жизнь после мега-события. Экспедиционный дневник» в рамках проекта «Университет, открытый городу: лекции молодых ученых Вышки в Культурном центре ЗИЛ». В основу каждой лекции легли материалы студенческих экспедиций 2018 и 2019 гг. 12 февраля состоится первая лекция цикла на тему «Вхождение Крыма в состав России: адаптация местных жителей». С момента вхождения Крыма в состав России весной 2014 года прошло уже более пяти лет, и с тех пор на полуострове наблюдаются серьезные изменения в социально- экономической жизни местного населения. Прежде всего, они связаны с ростом цен на потребительские товары, который не компенсируется увеличением размера заработных плат. Каким образом местные жители адаптируются к текущим условиям? Как меняется их повседневная жизнь? Где они находят новые источники доходов и возможности для сокращения расходов? Практики жителей типичного крымского курортного поселка позволяют дать ответы на поставленные вопросы. Лекторы:

Максим Маркин, старший преподаватель кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ

Елизавета Чефанова, студентка образовательной программы «Культурология» НИУ ВШЭ».

В центре российской столицы на площадке принадлежащей московскому правительству преподаватели ВШЭ рассказывают, что «серьезные изменения в социально-экономической жизни местного населения» после воссоединения Крыма и России – это, прежде всего, рост цен!

Более ничего в Крыму не поменялось, а если и поменялось, то это не так важно, как рост цен.

Посыл, который направлен в умы молодежи: воссоединение Крыма и России бессмысленно и даже вредно. Люди же стали жить хуже — прямо это не говорят, но ведь к этой мысли подводят. Если рост цен не компенсируется «увеличением размера заработных плат» — значит жители Крыма и Севастополя, в результате событий 2014 года стали жить хуже!

Где то в Киеве и Львове сейчас громко аплодируют лекторам из ВШЭ! Молодцы – полностью поддержали бандеровцев, а вот ополченцев Донбасса проведение в Москве (!) подобных «лекций» не только крайне обижает, но и демотивирует. Ведь с точки зрения «вышки» выходит, что борются ребята в окопах на линии соприкосновения, чтобы… жить хуже!?

Высший пилотаж манипуляций – это когда на фоне сотни факторов, вытаскиваешь один, и лишь по нему оцениваешь события. Вот в Донецке тоже зарплаты упали, по сравнению с 2013 годом. И что, из этого следует, что не надо сопротивляться геноциду и фашистам?

Все это очень напоминает мягкую работу с умами молодежи, которую на себе испытало поколение перестройки. В конце 80-х нам тоже рассказали, что СССР неэффективен, а значит надо сокращать армию, откалывать от России окраины. Экономия вышла боком — да не было экономии никакой! Под шумок сладких сказок о невидимой руке рынка, «сказочники» не только разрушили сверхдержаву, не только повалили армию и флот, но и стали воровать целыми отраслями.

Все это мы уже проходили – нам итог понятен. А вот молодых могут обмануть, стараются обмануть, как обманули в свое время нас.

Подведем итог: мы видим, что свое собственное информационное поле, что телевизионное, что новостно-интернетное, что обучающее-вузовское, Россия под контроль так и не взяла.

А это надо сделать обязательно.

Как можно быстрее.

Источник: https://nstarikov.ru/vshje-glavnoe-chto-sluchilos-v-krymu-jeto-rost-cen-113205