Главная » Невероятное в мире, Политика

«Совершенно неожиданно»: переводчики об ошарашивающих фразах Путина

04:30. 17 февраля 2020 213 просмотров Один комментарий Опубликовал:
«Совершенно неожиданно»: переводчики об ошарашивающих фразах Путина | Русская весна

Многие фразы Владимира Путина расходятся на цитаты. Российский лидер умеет сделать жесткое и хлесткое заявление на любую тему. Правда, некоторые его заявления на международных мероприятиях и во время общения с иностранными политиками ставят переводчиков в тупик.

Советник департамента лингвистического обеспечения МИД Алексей Садыков поделился сложными, по его мнению, фразами президента.

«Мы не будем стоять враскоряку», — сказал однажды президент.

Садыков рассказал, что был тогда начинающим переводчиком и даже порадовался, что не ему надо переводить эти слова.

«Я был начинающим переводчиком, я посмотрел репортаж по телевизору, я тогда подумал: „Слава богу, мне не пришлось это переводить“. Тогда, десять лет назад, мне это казалось очень, очень сложным, да и сейчас сложно», — рассказал он.

Другой сложной для переводчиков фразой стала команда «Вольно!», которую российский президент произнес на Петербургском экономическом форуме три года назад. По словам Садыкова, это было неожиданностью для всех, и он не вспомнил наиболее подходящий перевод, сказал наобум, но, благо, не ошибся.

«Вот это был совершенно неожиданный момент, никто его не мог предвидеть», — делится он.

Третий секретарь департамента Наталья Красавина тоже рассказала свою историю. Она вспомнила историю фразы «Донбасс порожняк не гонит».

Перевести ее было очень непросто.

Получилось «Донбасс ерунды не говорит» — в принципе, смысл тот же, но, конечно, экспрессия не та. Правда, это уже особенности великого русского языка.

В апреле прошлого года прошел забавный случай с другим переводчиком. Это произошло на встрече президента с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Путин тогда сказал о том, что Россия получила от «шведских друзей» инвестиции на 5 млрд рублей.

Переводчик же заменил слово «друзья» на «партнеры». Президент пошутил по этому поводу.

«Я сказал „друзей“, а он — партнеров. Бандит!» — сказал он.

Зачастую сложно верно перевести конкретные слова и фразы. Тут на помощь приходит харизма и чувство юмора. Это работает даже в большой политике.

У российского президента всего этого в избытке, хотя переводчикам зачастую и сложно наиболее точно перевести его слова. Благо, Владимир Путин и сам знает некоторые языки.

Читайте также: Путин высказался об идее, против которой выступали все (ВИДЕО)

Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1581877867

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Книга заклинаний. Книга Велеса
Производство: Тайные знакиСтрана: Россия Год выхода: 2008Режиссер: Дмитрий КомовВремя: 42 мин 16 сек За этой книгой охотятся искатели сокровищ, члены изотерических сект, и тайных мистических обществ. Уже больше тысячи лет её деревянные страницы хранят ...
Затопление Крымска - "Крымский Инцидент"
МВД: число жертв наводнения на Кубани приближается к 90... Число погибших в результате наводнения на Кубани возросло и, согласно последним данным, которые приводят в ГУ МВД по Краснодарскому краю, составило 87 человек. Ранее сообщалось о 78 погибших. По ...
Внимание ! 3 февраля Омский суд отклонил апелляцию: Славяно-арийские веды признаны экстремистскими !
3 февраля Омский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу главу Древнерусской церкви Православных староверов-инглингов (Патера Дия «Коловрата») Александра Хиневича на решение Центрального районного суда г. Омска о признании «Славяно-...
Совершено нападение на дом лидера партии «ВОЛЯ» Светланы Лады-Русь [Экстренное сообщение!]
19 февраля, в 6 часов утра группа ОМОНа в масках и с оружием ворвалась на территорию загородного участка Светланы Лады-Русь. ОМОНовцы приехали на бронированных автомобилях, перекрыли подъездные пути к дому, внутрь не пускают никого — даже журналистов. Как ...
Бог говорил по-русски!
... оказаться потомками древних русичей. Есть совершенно официальные данные (которые, правда,...Помните, что гласные для филологии совершенно не важны.Или ещё – слово...может объяснить традиционная филология, становятся совершенно нормальными частями слова именно в...
Что было сделано в Советском Союзе под руководством И.В. Сталина
... рост уровня жизни населения; 3) совершен экономический рывок в будущее. И...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 577 433
    Леонид 17 февраля 2020 в 13:51

    А что вы хотите? Путин – “дворовый пвцан” , приличным манерам не обучен. Это дипломатам следует выбирать слова, а Президенту иногда охота назвать вещи своими именами…

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)