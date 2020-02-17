«Совершенно неожиданно»: переводчики об ошарашивающих фразах Путина

Многие фразы Владимира Путина расходятся на цитаты. Российский лидер умеет сделать жесткое и хлесткое заявление на любую тему. Правда, некоторые его заявления на международных мероприятиях и во время общения с иностранными политиками ставят переводчиков в тупик.

Советник департамента лингвистического обеспечения МИД Алексей Садыков поделился сложными, по его мнению, фразами президента.

«Мы не будем стоять враскоряку», — сказал однажды президент.

Садыков рассказал, что был тогда начинающим переводчиком и даже порадовался, что не ему надо переводить эти слова.

«Я был начинающим переводчиком, я посмотрел репортаж по телевизору, я тогда подумал: „Слава богу, мне не пришлось это переводить“. Тогда, десять лет назад, мне это казалось очень, очень сложным, да и сейчас сложно», — рассказал он.

Другой сложной для переводчиков фразой стала команда «Вольно!», которую российский президент произнес на Петербургском экономическом форуме три года назад. По словам Садыкова, это было неожиданностью для всех, и он не вспомнил наиболее подходящий перевод, сказал наобум, но, благо, не ошибся.

«Вот это был совершенно неожиданный момент, никто его не мог предвидеть», — делится он.

Третий секретарь департамента Наталья Красавина тоже рассказала свою историю. Она вспомнила историю фразы «Донбасс порожняк не гонит».

Перевести ее было очень непросто.

Получилось «Донбасс ерунды не говорит» — в принципе, смысл тот же, но, конечно, экспрессия не та. Правда, это уже особенности великого русского языка.

В апреле прошлого года прошел забавный случай с другим переводчиком. Это произошло на встрече президента с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Путин тогда сказал о том, что Россия получила от «шведских друзей» инвестиции на 5 млрд рублей.

Переводчик же заменил слово «друзья» на «партнеры». Президент пошутил по этому поводу.

«Я сказал „друзей“, а он — партнеров. Бандит!» — сказал он.

Зачастую сложно верно перевести конкретные слова и фразы. Тут на помощь приходит харизма и чувство юмора. Это работает даже в большой политике.

У российского президента всего этого в избытке, хотя переводчикам зачастую и сложно наиболее точно перевести его слова. Благо, Владимир Путин и сам знает некоторые языки.

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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»