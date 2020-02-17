Шокирующее фото Ройзмана вна Украине
17:42. 17 февраля 2020 25 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
За что Евгений Ройзман мечтал пожать руку Саакашвили?
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9780380.html
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9780380.html
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Если бы подлинная сущность того, перед чем мы трепещем, располагала сама по себе способностью внедряться в наше сознание, то она внедрялась бы в сознание всех равным и тождественным образом, ибо все люди — одной породы ... Однако различие в представлениях об одних и тех же вещах, которое наблюдается между нами, доказывает с очевидностью, что эти представления складываются у нас не иначе, как в соответствии с нашими склонностями;
отработанные пешки,но будут жить неплохо и дети то же.Евгений изменился ?ага,так же, как прилепин начинал с армии ДНР,так и этот родственник Наины с борьбы с наркотиками
Чёрного кобеля не отмоешь добела.