Новости Украины и Новороссии 17 февраля 2020

Азаров: Такого даже в Советском Союзе не было

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Клинок героя небесной сотни

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Американские пространства

Госдеп анонсировал новую программу по подготовке украинских пропагандистов. https://russian.rt.com/ussr/news/719014-gosdep-borba-rossiiskaya-dezinformaciya – цинк"Диванная сотня" не справляется, нужны новые кадры!

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Украина, которая медлит с эвакуацией своих, вывезет из Уханя аргентинцев

Пока отчаявшиеся получить помощь от своих властей украинцы записывают видеообращения с призывами не забывать о них, МИД Аргентины выражает признательность Киеву за готовность эвакуировать своих граждан из китайского Уханя. В ведомстве указали, что правительство Украины через посольство страны в Киеве сообщило о готовности предоставить место аргентинским гражданам, находящимся в китайском городе Ухань, на рейсе, который 18 февраля вылетает в Киев. «Министерство иностранных дел выражает благодарность правительству Украины за его щедрость и правительству Китая за сотрудничество», — говорится в сообщении. Как сообщала «Русская Весна», дата эвакуации была объявлена буквально под давлением возмущенной общественности и родственников тех, кто оказался заперт в закрытом на карантин городе. Число аргентинцев, которые займут места в украинском самолете, не уточнили. Как подчеркнула министр здравоохранения «незалежной» Зоряна Скалецкая, на Украину прибудут только те граждане, у которых нет симптомов коронавируса. По приезду в страну их поместят на 14-дневный карантин. Читайте также: Известный военкор рассказал о будущем Суркова

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Украинские президенты обожали «прощаться с Империей», а простились с цивилизацией

Украинские президенты обожали «прощаться с Империей» («Советской империей», «Российской», «Коммунистической») искреннее не понимая, что прощаются с цивилизацией

Современная общественная мысль придаёт слову «империя» отрицательную коннотацию. Дескать, империи подавляют индивидуальность, национальную независимость, мешают динамичному развитию общества. Между тем, история часто свидетельствует: где на месте утраченной империи воцаряются независимые варварские правители, из тех краев надолго исчезают многие технические достижения и навыки, свободное перемещение товаров, власть закона и многое другое, к чему привыкает человек в богатом и безопасном государстве.

История достижений человечества, в значительной степени, это именно история империй — поскольку только государства с солидной экономической и военной основой могли позволить себе системно выделять огромные ресурсы для возведения красивейших сооружений, проведения обширных научных изысканий (включая дорогостоящие географические экспедиции), приобретение в больших объёмах предметов роскоши и произведений искусства.

Поскольку империям было необходимо управлять многочисленными разноплемёнными подданными и удерживать под своей властью пространство не только силой, они породили понятие универсальной государственной законности. Многим — извините за неполиткорректность — отсталым племенам развитые государства несли не только подчинение, но и передовые достижения науки, медицины, прекращение многовековой войны с ближайшими соседями, возможность коммуникации с окружающим миром. Происходило ли угнетение покорённых народов в интересах центральной власти? Безусловно, и часто довольно безжалостное. Но без распространения по миру, развития и конкуренции больших государств, вполне возможно, народы до сих пор бы разделывали друг друга каменными топорами, а некоторых особо нежных хипстеров употребляли бы в пищу.

Одной из главных «фишек» современной украинской мифологии является прощание с «советской империей». Империя, как мы помним, имеет в этих устах отрицательный смысл. Однако при интернационалистской «советской империи» ее окраины жили значительно лучше формальной метрополии. «Имперская» РСФСР десятилетиями дотировала развитие национальных республик Прибалтики и Кавказа. На особом положении находились и отдельные регионы, вроде Западной Украины, в пользу которой перераспределялись ресурсы более развитых в промышленном отношении русскоязычных областей УССР.

Коммунистическая доктрина подразумевала эмансипацию национальных окраин, вплоть до создания тех или иных форм устойчивой национальной государственности — часто первой в истории этих народов. К числу этих народов относится и Украина. Рассказы о том, что древняя Русь тождественна современной Украине такая же, мягко выражаясь, натяжка, как и рассказы каирских погонщиков верблюдов, будто они наследники фараонов.

«Независимость Гетманщины» эпохи Хмельницкого такой же фантом, как и существовавшие считанные месяцы УНР/ЗУНР. И только УССР — причём в составе «советской империи» — за долгие десятилетия своего существования стала устойчивой формой государственности Украины, включая насильственную украинизацию огромных регионов, никогда не входивших в этническую Малороссию.

Более того, по статусу и сути украинцы стали второй имперской нацией — полноправными совладельцами огромной части планеты. Выходцы из Украины управляли Советским Союзом чуть ли не половину его истории, а УССР являлась едва ли не самой богатой территорией одной из двух сверхдержав мира. Рассказы про «национальное угнетение» пусть оставят для тех, кто никогда не сталкивался с проблемой публикации статьи на русском языке в русскоязычном Харькове, где из четырёх городских газет три были на украинском, на украинском же вещали областные радио и телевидение, да ещё и единственный литературный журнал — и тот печатался на мове («советская империя» могла себе позволить эту погремушку).

Когда «империя» закончилась фольклорные литжурнальчики скончались в страшных конвульсиях, стали не нужными национальные ансамбли при многочисленных домах культуры, куда-то исчезли огромные тиражи книг на украинском языке и многие другие характерные символы «национального угнетения». Новым мифотворцам приходится рассказывать о якобы запрещённых в СССР вышиванках и ссылке в Сибирь за произнесенное на украинском языке слово — но для создания долговременной кормовой базы этого маловато. Потому «освободившиеся от имперского ига» и одичалые от голода рвутся в иную реальность, в другую наднациональную империю, которую со вздохом облегчения только что покинула Британия (отдельная империя в составе другой империи это нонсенс).

Характерно, что «верным другом», «адвокатом» и «помощником» в процессе добровольного надевания ярма у нас называют Польшу — государство, которое истребляло украинцев столетиями. Напомню: в Польше украинский, белорусский, польский хлоп (холоп) был полной собственностью пана, его жизнь и смерть были в руках хозяина без всяких юридических ограничений (в отличие от России). Шляхта правом казни охотно пользовавшись в обычной жизни, а уж во время восстаний украинских «хлопов» уничтожала десятками тысяч. И так продолжалось несколько столетий — до окончательной ликвидации Речи Посполитой просвещённой монархией, которая почти на полтора века внесла на эти земли универсальное имперское законодательство и невиданный в этих краях мир.

После высвобождения Польши из-под власти Российской империи, первое, что начали делать ожившие польские паны — резать отбившихся от рук холопов. Усмирение ЗУНР польским экспедиционным корпусом генерала Юзефа Галлера в 1919 году сопровождалось многочисленными кровавыми эксцессами, а закончилось колонизацией и массовым заселением русской Волыни польским «осадниками». С марта 1920 года в официальное делопроизводство был введен термин «Малопольске Всходне» и запрещено употребление названия Западная Украина. До 1929 года на Гуцульщину и Волынь переселено из Польши 16 000 семей военных и гражданских польских колонистов, которыми передано 600 284 гектара земли. К 1938 году было создано 35 000 хозяйств осадников — так закладывались предпосылки чудовищной «Волынской резни».

Известная киевская публицистка и исследователь украинского национального движения Мирослава Бердник публикует любопытную подборку по реалиям жизни западных украинцев под властью «адвокатов и помощников» нынешнего вхождения Украины в Европу. 9 января 1932 года газета «Дойче Альгемайне Цайтунг»: «Трехлетний экономический кризис в стране и кабальное положение крестьянства привели к разорению и развалу польское земледелие, и без того маломощное и отсталое. Недоимки по сельскому хозяйству дошли уже до 1 миллиарда злотых. Живущее под угрозой банкротства государство безжалостно выколачивает эти недоимки из нищего крестьянства. Особенно свирепые поборы обрушиваются на украинцев и белорусов. Приезд судебного исполнителя повергает деревню в панику. Он появляется в сопровождении стражников и маклаков; описывает все мало-мальски ценное, описанное тут же продается за бесценок». Польская газета «Новый час»: «На Гуцульщине число голодающих хозяйств в 1932 году достигло 88,6%. Собственность польских помещиков в эти годы достигла 37% в Станиславском воеводстве, 49% на Полесье. На помещичьих землях даже в неурожайные годы крестьяне работали за 16-й или 18-й сноп. В марте голодовало полностью около 40 сел Косивского, 12 сел Наддвирнянского и 10 — Коломыйского уездов». Газета отмечает: «Люди повально пухнут с голоду и умирают на ходу. Особенно лютует голод в селах — Перехреснях, Старому Гвиздцы, Островци. Вместе с голодом быстро распространились брюшной тиф и туберкулез».

Ещё немного из жизни цивилизованной Европы. 1932 год, американская газета украинской диаспоры «Украiнськi щоденнi вiстi», из статьи «Голодная смерть царит в сёлах Гуцульщины»: «Выясняются всё новые и новые подробности о голоде, который охватил десятки сёл горной части Западной Украины — Гуцульщину. По сельским домам лежат целые семьи, которые опухли от голода. От села к селу ходят толпы замёрзших, голодных гуцулов, которые просят хлеба и картофеля. От пятнистого тифа умирает молодёжь и старики…» 20-27 июня 1932 года польские газеты сообщают о массовых антиправительственных выступлениях польских голодных крестьян, разгроме ими помещичьих имений: «После известных крестьянских мятежей в Краковском воеводстве, закончившихся расстрелом многих крестьян, столкновения с полицией продолжались. В Ковельском уезде (на Волыни) отряд польской полиции напал на вооруженный крестьянский отряд. Были жертвы». Ну, и так далее, и тому подобное…

Сегодня о голоде и реалиях жизни под властью Польши пестрящие «голодомором» и «декоммунизацией» украинские учебники и СМИ не сообщают, поскольку мы рвёмся назад, в польское «Междуморье». Нынче мы хотим не в ту Империю, что поощряла развитие отечественной промышленности и культуры, а в другую — которая стимулирует украинскую трудовую миграцию на польские клубничные плантации, португальские стройки, в германские бордели и т.д.

Однако Империя может быть не только великодушной, но и злой, велеречивой. Это лишь в веселых комиксах галлы Астерикс и Обеликс одолевают глуповатого Цезаря, а в настоящей истории галлы Римской империей были растоптаны. Вместо привилегированной и надёжно защищённой части многонационального государства, в котором он играл одну из главных ролей, одуревший Киев выбрал участь поля битвы чужих и своих народов. Перспективы в этом случае весьма печальны, поскольку последствия войны (кроме собственно прямых потерь) всегда приносят на разорённые территории бедность, упадок, болезни. Которые, впрочем, уже лютуют на Украине, и даже имя возбудителя эпидемии хорошо известно, и это не коронавирус.

Историк и автор мирового бестселлера «Краткая история человечества» Юваль Харари остроумно подметил: «Вирус национализма притворяется полезным для человечества, но на самом деле печется лишь о собственном процветании. Как только этим заражается одна страна, соседняя его тут же подхватывает. Людям от этой болячки выгоды как от чумы и холеры — но вирус знай себе размножается».

Эпидемия национализма и ее смертоносные последствия заставляют нас снова и снова зубрить уроки истории. И пока мы их окончательно не вызубрим — никто из карантина нас в цивилизованный мир не выпустит.

Константин Кеворкян

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

На Украине в шоке: Европа обманывает Киев — евроинтеграция зашла в безнадёжный тупик

Говорят, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС надо было пересматривать ещё при Петре Порошенко. Но этого не сделали, поэтому проблему разгребают чиновники Владимира Зеленского. Известно, что они хотят надавить на Брюссель, чтобы те предложили им выгодные условия на европейском рынке. Оказалось, что Незалежную не устраивают положения о Зоне свободной торговли. Страна считает себя суперперспективной и с большим потенциалом в торговле, поэтому их возможности нужно срочно расширять. Украину беспокоит тот факт, что квоты на беспошлинные поставки довольно мизерные. Если обратиться к цифрам, то от 28 млн тонн кукурузы добро дали на 1 млн тонн, из 3 млн тонн курятины только на 36 тыс. тонн и так далее. Расширяли квоты, фактически, по чайной ложке. Жаловались на это еще при Порошенко. Ушлые украинцы даже пытались обойти квоты. Например, отправляли курей с костями, кости отрезали и направляли в продажу филе. Но это быстро обнаружили и прикрыли. Украинские юристы считают, что Европа обманывает Украину. Со своей стороны хочется сказать, что торговля с Россией проходила бы на других, более выгодных условиях. Но за что боролись, на то и напоролись. К тому же, предпосылок к улучшению отношений с нашей страной пока не предвидится, несмотря на то, что Зеленскому удалось немного снизить градус накала. С Китаем сотрудничать сейчас вообще никто не берется из-за коронавируса. Трамп с Украиной также не планирует взаимодействовать, особенно после попытки импичмента за превышение полномочий. Венгрия давно точит зуб на страну за закон об образовании. Польша тоже периодически высказывает претензии. Страна в безнадежном положении касаемо торговли. Это факт. Читайте также: «Каяться и извиняться» — Сивохо запускает «платформу примирения и единства»: реакция украинцев Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Мюнхене публично унизили Зеленского и сняли с повестки Украину

Украинские пропагандистские СМИ по-прежнему любят рассказывать о большой «дружбе» с США и Европой. И даже о «фантастической поддержке», по версии Порошенко. Однако масштабные официальные мероприятия раз за разом демонстрируют миру реальное положение дел. Так, на прошедшей в Мюнхене международной конференции по безопасности президента Украины не пустили на главную сцену мероприятия, где выступали в том числе госсекретарь США Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер, президент Франции Эммануэль Макрон и другие. Зеленский был вынужден выступать в рамках отдельной секции. Речь Зеленского, что «война идет не на Украине, а в Европе», традиционный тезис о «территориальной целостности» и т. д., никакого на зацепила. Скорее на лицах присутствующих имела место заметная усталость от однотипных речей украинских делегатов, каждую из которых можно уложить в одно предложение — «вы все должны нам помогать, а мы никому ничего не должны». Европа устала от Украины, потому в рамках мероприятия о проблемах Киева почти на говорили, а лишь изредка упоминали о них. Исключительно в контексте урегулирования конфликта на Донбассе, где украинские каратели до сих пор молотят по территориям Республик, несмотря на бесконечные «режимы прекращения огня». Их также уже никто не воспринимает всерьез. Крайне мало внимания, по мнению украинской делегации, стране уделили и в итоговом отчете Munich Security Report. Зеленский заметно возмутился, заявив, что его и 65 миллионов украинцев на планете «смущает тот факт, что там лишь восемь упоминаний Украины». Однако после второстепенной сцены президент Украины, казалось бы, должен был сделать определенные выводы. Читайте также: Россия выставила три условия для улучшения отношений с Евросоюзом Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Мюнхенская конференция: странное поведение Зеленского

Глава Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции. Традиционно этот форум посвящен различным мировым угрозам. Обсуждаются самые разнообразные проблемы от войн до катастроф и эпидемий. Стоит отметить, что «незалежная» смогла себя «представить» накануне конференции. Скандал разгорелся из-за плана урегулирования конфликта — «12 пунктов» — представленного на сайте. Среди прочих данный документ был подписан и главой конференции. План вызвал широкий резонанс на Украине, ведь предусматривал постепенную деэскалацию напряженности в отношениях с Россией. Поэтапное снятие санкций, решение языкового вопроса и посекторальное разведение войск на Донбассе. В целом «12 пунктов» нацелены на снижение градуса украинизации. Не нужно говорить, что в партии бывшего президента Петра Порошенко, украинского МИДа, а также среди радикальных националистов план вызвал негодование и, как результат, был удален с сайта конференции. Как впоследствии заявили в Киеве, документ был частной инициативой группы политиков. На самой же конференции «гвоздем программы» выступления Зеленского стало посекторальное разведение войск. Грубо говоря, линия противостояния делится на отдельные участки, в каждом из них отводят войска и бронетехнику, затем после проверки ОБСЕ переходят к следующему участку. В общем, предложенная система не сильно отличается от текущей, которая провалилась вследствие того, что уже два месяца как не получается развести всего один регион. В остальном же речь Зеленского изобиловала шутками, старыми «приколами» времен правления Порошенко и пафосом. Так, глава Украины заявил, что «незалежная» располагает сильнейшей армией в Европе, поэтому может диктовать мир на своих условиях. Очевидно, Зеленский забыл, что армия России несколько больше, что переворачивает его шутку о праве сильнейшего с ног на голову. Кроме того, весьма забавно было слышать от главы государства мечты об «Оскаре» и жалобы о неправильной популярности в США. В целом, речь Зеленского была лишена конкретики по урегулированию ситуации внутри Украины и нормализации отношений с Россией — набор заранее заготовленных шуток и популистских заявлений. Забавно также и то, что выступление Зеленского началось с технической заминки: украинскому президенту «забыли» предоставить для выступления микрофон. Читайте также: Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала (ВИДЕО) Ольга Ишмуратова, специально для «Русской Весны»

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Спасибо от Кремля!

К оглавлению | Источник: www.youtube.com