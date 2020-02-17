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Lego вместо роботов // Письма

18:55. 17 февраля 2020 14 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В 1998 году я поступил на механико-математический факультет на досрочных экзаменах. То был последний год, когда эти досрочные экзамены существовали. Правила были просты – если ты сдаешь очень хорошо профильные экзамены (в моем случае, математику письменную, а если прошел ее – то и устную), то, не сдавая дополнительных экзаменов – сочинения – проходишь по квоте уже весной, даже до получения аттестата.



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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K5fFLmJo0xM

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