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Коронавирус: вирус естественного или искусственного происхождения?

09:23. 17 февраля 2020 173 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Самый главные вопрос, который волнует население всего мира последний месяц — что такое этот коронавирус, а также, является ли он вирусом искусственного происхождения?
Почему эпидемия в Китае? Как там, вообще, в Китае…
На эти и другие вопросы ответил гость моей новой программы на ФАН-ТВ китаевед, писатель, мой коллега по Изборскому клубу Юрий Вадимович Тавровский.

Коронавирус: вирус естественного или искусственного происхождения?
 
 
 

Видео в Одноклассниках

 

Источник: https://nstarikov.ru/koronavirus-virus-estestvennogo-ili-iskusstvennogo-proishozhdenija-113202

Метки: блог, Видео

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