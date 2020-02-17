Самый главные вопрос, который волнует население всего мира последний месяц — что такое этот коронавирус, а также, является ли он вирусом искусственного происхождения?

Почему эпидемия в Китае? Как там, вообще, в Китае…

На эти и другие вопросы ответил гость моей новой программы на ФАН-ТВ китаевед, писатель, мой коллега по Изборскому клубу Юрий Вадимович Тавровский.

Коронавирус: вирус естественного или искусственного происхождения?

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Источник: https://nstarikov.ru/koronavirus-virus-estestvennogo-ili-iskusstvennogo-proishozhdenija-113202