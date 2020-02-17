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ГЛУТАМАТ НАТРИЯ. Почему нам не говорят правду?

18:32. 17 февраля 2020 47 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

"Об этом страшном ингредиенте возможно Вы слышали много, но не всё... Многие СМИ берут на себя ответственность утверждать о том, что он вырабатывается в организме и что он нам не несет никакого вреда. Это ложь, распространяемая ленивыми видеопродюсерами и псевдоучеными. Достомотрите до конца, знайте, что этот ингредиент сейчас скрывают от нас под 27!!! разными названиями, для того, чтобы началось массовое привыкание к еде. От него люди болеют, страдают ожирением и довольно быстро разрушают все функции головного мозга. Берегите себя и своих детей. Спасибо Вам за Ваши лайки и подписки! Будьте здоровы!"

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iLZ5EfpqaVg

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