ГЛУТАМАТ НАТРИЯ. Почему нам не говорят правду?

"Об этом страшном ингредиенте возможно Вы слышали много, но не всё... Многие СМИ берут на себя ответственность утверждать о том, что он вырабатывается в организме и что он нам не несет никакого вреда. Это ложь, распространяемая ленивыми видеопродюсерами и псевдоучеными. Достомотрите до конца, знайте, что этот ингредиент сейчас скрывают от нас под 27!!! разными названиями, для того, чтобы началось массовое привыкание к еде. От него люди болеют, страдают ожирением и довольно быстро разрушают все функции головного мозга. Берегите себя и своих детей. Спасибо Вам за Ваши лайки и подписки! Будьте здоровы!"

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iLZ5EfpqaVg