Бракобесы и проститутки, Поклонская — против, СССР — вне закона // Галопом по Европам #157
В этом выпуске:
- Китайские власти угрожают смертной казнью за сокрытие симптомов коронавируса;
- Эрдоган убежден – военной операцией в Ливии руководят высшие российские чины;
- В американском минэнерго уверены – Вашингтону удалось сорвать строительство северного потока-2;
- Дженерал Моторс объявил грандиозную оптимизацию;
- Учителя, психологи, ученые и журналисты требуют пересмотра приговоров фигурантам дела «Сети»;
- Центробанк предлагает разрешить банкам доступ к налоговым данным россиян;
- Ущерб окружающей среде от действий нефтяников увеличился за год в пять раз – это доклад Минприроды;
- Форбс обнаружил в России нового долларового миллиардера;
- Новые владельцы частной скорой помощи в Екатеринбурге пожаловались в прокуратуру на местные СМИ, которые мешают им работать и роняют деловую репутацию;
- В Москве снова расширили зону платных парковок – список пополнили еще 80 улиц, по большей части в спальных районах;
- Протоиерей Смирнов назвал бесплатными проститутками женщин, которые соглашаются на гражданский брак.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
Есть данные, что Поклонская тихо внедрена евреем Колмойским. Её странный побег в Крым, оттуда в Госдуму. В Крыму занималась арестами русских патриотов. Всё это есть в прессе.
вот нисколько не удивлюсь ,но она настолько тупая ,что её по умолчанию используют и другие.А Малофеев не его кадр?.