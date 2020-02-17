Бракобесы и проститутки, Поклонская — против, СССР — вне закона // Галопом по Европам #157

В этом выпуске:

- Китайские власти угрожают смертной казнью за сокрытие симптомов коронавируса;

- Эрдоган убежден – военной операцией в Ливии руководят высшие российские чины;

- В американском минэнерго уверены – Вашингтону удалось сорвать строительство северного потока-2;

- Дженерал Моторс объявил грандиозную оптимизацию;

- Учителя, психологи, ученые и журналисты требуют пересмотра приговоров фигурантам дела «Сети»;

- Центробанк предлагает разрешить банкам доступ к налоговым данным россиян;

- Ущерб окружающей среде от действий нефтяников увеличился за год в пять раз – это доклад Минприроды;

- Форбс обнаружил в России нового долларового миллиардера;

- Новые владельцы частной скорой помощи в Екатеринбурге пожаловались в прокуратуру на местные СМИ, которые мешают им работать и роняют деловую репутацию;

- В Москве снова расширили зону платных парковок – список пополнили еще 80 улиц, по большей части в спальных районах;

- Протоиерей Смирнов назвал бесплатными проститутками женщин, которые соглашаются на гражданский брак.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ygstju8DnNE