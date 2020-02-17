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Бракобесы и проститутки, Поклонская — против, СССР — вне закона // Галопом по Европам #157

19:24. 17 февраля 2020 120 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

В этом выпуске:
- Китайские власти угрожают смертной казнью за сокрытие симптомов коронавируса;
- Эрдоган убежден – военной операцией в Ливии руководят высшие российские чины;
- В американском минэнерго уверены – Вашингтону удалось сорвать строительство северного потока-2;
- Дженерал Моторс объявил грандиозную оптимизацию;
- Учителя, психологи, ученые и журналисты требуют пересмотра приговоров фигурантам дела «Сети»;
- Центробанк предлагает разрешить банкам доступ к налоговым данным россиян;
- Ущерб окружающей среде от действий нефтяников увеличился за год в пять раз – это доклад Минприроды;
- Форбс обнаружил в России нового долларового миллиардера;
- Новые владельцы частной скорой помощи в Екатеринбурге пожаловались в прокуратуру на местные СМИ, которые мешают им работать и роняют деловую репутацию;
- В Москве снова расширили зону платных парковок – список пополнили еще 80 улиц, по большей части в спальных районах;
- Протоиерей Смирнов назвал бесплатными проститутками женщин, которые соглашаются на гражданский брак.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ygstju8DnNE

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 8390 2943
    nikolay 17 февраля 2020 в 22:01

    Есть данные, что Поклонская тихо внедрена евреем Колмойским. Её странный побег в Крым, оттуда в Госдуму. В Крыму занималась арестами русских патриотов. Всё это есть в прессе.

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