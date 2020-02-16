Всё о рынке нефти. Цены, запасы, игроки. Борис Марцинкевич

Почему энергетика становится ключевым фактором будущего. В чем специфика рынка нефти и какова ситуация на нём сейчас. Какой вероятнее всего будет цена на нефть в этом году. Специалист в области энергетики Борис Марцинкевич рассказывает об этом и многом другом, а так же отвечает на вопросы зрителей.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PxacWcwEp7M