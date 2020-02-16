Владелец «Ведомостей»: Пять государств на месте России меня устроят!

Враги народа, владеющие крупными СМИ, открытым текстом озвучивают свои цели по развалу России:

«Я не считаю, что государственное образование на этой территории (Российская Федерация — прим. ред.) может и должно быть единственно таким. Меня вообще не смутит, если здесь будет пять государств», — сказал Демьян Кудрявцев в интервью RTVI.

Гражданин Израиля Демьян Кудрявцев – российский медиаменеджер и предприниматель, владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Кудрявцев в 2006—2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».

«Ведомости» — старейшая газета России, выпускаемая с 1702 года. Современная ежедневная деловая газета выходит с 1999 года. В газете представлена информация об экономических, финансовых, корпоративных и политических событиях, анализ и прогнозы развития ситуации. Газета выходит 5 раз в неделю по будням на 12–16 полосах. Тираж – 75000 экземляров.

Издательский дом «Коммерсантъ» выпускает одноимённую газету и её тематические приложения, журналы «Деньги», «Власть», «Огонёк», «Автопилот», «Weekend», а также региональные приложения. В холдинг также входят информационная FM-радиостанция «Коммерсантъ FM», веб-портал «Коммерсантъ Картотека».

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