Главная » Невероятное в мире, Политика

Владелец «Ведомостей»: Пять государств на месте России меня устроят!

09:36. 16 февраля 2020 262 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Враги народа, владеющие крупными СМИ, открытым текстом озвучивают свои цели по развалу России:

«Я не считаю, что государственное образование на этой территории (Российская Федерация — прим. ред.) может и должно быть единственно таким. Меня вообще не смутит, если здесь будет пять государств», — сказал Демьян Кудрявцев в интервью RTVI.

Гражданин Израиля Демьян Кудрявцев – российский медиаменеджер и предприниматель, владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Кудрявцев в 2006—2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».

«Ведомости» — старейшая газета России, выпускаемая с 1702 года. Современная ежедневная деловая газета выходит с 1999 года. В газете представлена информация об экономических, финансовых, корпоративных и политических событиях, анализ и прогнозы развития ситуации. Газета выходит 5 раз в неделю по будням на 12–16 полосах. Тираж – 75000 экземляров.

Издательский дом «Коммерсантъ» выпускает одноимённую газету и её тематические приложения, журналы «Деньги», «Власть», «Огонёк», «Автопилот», «Weekend», а также региональные приложения. В холдинг также входят информационная FM-радиостанция «Коммерсантъ FM», веб-портал «Коммерсантъ Картотека».

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/OWKsYXUK6zI/

Метки: газеты, технологии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Рождение Тартарии
...это Алтай. Бишбалык означает «пять рыб») и питались хлебопашеством....а его предводитель и владелец той земли Султан-Баячет... Они считались основой безопасности государства) Услышав сие, Джанибек-Хан...к найманнам, с сей ведомостью, которые столь возрадовались, ...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...табачных изделий в РФ, владелец — миллиардер Игорь Кесаев)...осуществляющего надзор за работой пяти крупнейших портов страны: ... в интервью газете «Ведомости», ссылаясь на собственные слова...) Российская таможня — государство в государстве. Его построил первый ...
Scofield: Война за Чечню и за Кремль
...-Белковский ― проект «Пятой Империи», идеологами которого .... Как рассказывали источники «Ведомостей», военная контрразведка ФСБ начала...году. Также как и владелец «АФК-Система» В..., позволяющего сохранить целостность государства и стабильность управления. ...
Новости Украины и Новороссии 21 марта 2019
...рассказал в интервью газете «Ведомости», что компания с ... граждане. Кроме того, владелец «карты» может пользоваться ... поработила ее под марионеточным государством коммунизма, также огромны…»... дискуссию, приуроченную к пятой годовщине известных событий. ...
Россия крепостная. История народного рабства
...казнить их смертью". Владелец поместья чувствовал себя полновластным...повелевает ограничить ее двадцатью пятью годами, причем помещики,... В "Санкт-Петербургских ведомостях" от 9 августа 1762... недуга, угрожавшего разрушить государство, которое она мечтала ...
Приватизаторы всея Руси
...естественной монополии, не менее пяти из которых выставить на ..., что он не единственный владелец, но назвать других владельцев ... газета «Ведомости» сообщила, что Виталий Ванцев выкупил у государства 25% акций... Трампа есть небоскреб на Пятой авеню в Нью-Йорке....

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 1644 1174
    Игорь 16 февраля 2020 в 10:32

    Меня тоже устроит если сейчас минимум пятнадцать то пусть будет хотя бы пять. Или это уже РФ не устроит типа каждому эрэфу в клюв меньше попадет.

    Ответить
       
  • 2236 1908
    прохожий 16 февраля 2020 в 11:42

    Ушастый филин длиноносик пропагандонует установки объединённого Запада. С какой стати гражданин иностранного государства владеет медийными ресурсами, могущих оказывать идеологическое давление и пропаганду в нашей стране. Вот к кому относятся слова Лаврова . Именно к тем, которые не чувствуют жжения огня под своей ж….!

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)