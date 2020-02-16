Шестой год украинская колония воюет с Россией и при этом боится, что Россия может-таки прийти на войну. Об этом в эфире «Одесского Общественного Телевидения» рассказал журналист Александр Воскобойников.

По его словам, на Украине точно знают, какая будет эта война и как украинские бандформирования победят Россию. В частности о том, как будут развиваться события вокруг конфликта на Донбассе, говорили на украинском «Радио Свобода».

«За шесть лет украинская колония прошла глубокую деградацию. И поэтому дегенераты и шизофреники там стали экспертами и носителями укрокультуры», — заметил одессит, комментируя очередную порцию бреда от СМИ «незалежной».

Он добавил, что «у шпаны нет задачи взять Москву». Но и мирно решить конфликт они не ищут способа: отдельные «укропатриоты» «требуют использования мин против жителей Крыма и Донбасса».

Как сообщала «Русская Весна», Украина официально отвергла «мирный план» по Донбассу. Речь идёт о неких 12 шагах к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе. Его авторы — эксперты и политики, неравнодушные к вопросам международной безопасности и ситуации на Украине. Однако, как заявили в МИД Украины, «тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции украинского государства».

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