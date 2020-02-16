Сводки от ополчения Новороссии 16 февраля 2020
- 17:15 Служу Республике. В Донбассе под обстрелами ВСУ продолжают гибнуть мирные граждане.
- 08:00 Военные планы Украины: Донбассу и Крыму приготовиться (ВИДЕО).
- 03:00 Донбасс: Выжженные внутренние органы, развороченные конечности, уничтоженная позиция и угробленная техника ВСУ.
Служу Республике. В Донбассе под обстрелами ВСУ продолжают гибнуть мирные граждане
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Военные планы Украины: Донбассу и Крыму приготовиться (ВИДЕО)
Шестой год украинская колония воюет с Россией и при этом боится, что Россия может-таки прийти на войну. Об этом в эфире «Одесского Общественного Телевидения» рассказал журналист Александр Воскобойников.
По его словам, на Украине точно знают, какая будет эта война и как украинские бандформирования победят Россию. В частности о том, как будут развиваться события вокруг конфликта на Донбассе, говорили на украинском «Радио Свобода».
«За шесть лет украинская колония прошла глубокую деградацию. И поэтому дегенераты и шизофреники там стали экспертами и носителями укрокультуры», — заметил одессит, комментируя очередную порцию бреда от СМИ «незалежной».
Он добавил, что «у шпаны нет задачи взять Москву». Но и мирно решить конфликт они не ищут способа: отдельные «укропатриоты» «требуют использования мин против жителей Крыма и Донбасса».
Как сообщала «Русская Весна», Украина официально отвергла «мирный план» по Донбассу. Речь идёт о неких 12 шагах к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе. Его авторы — эксперты и политики, неравнодушные к вопросам международной безопасности и ситуации на Украине. Однако, как заявили в МИД Украины, «тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции украинского государства».
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Донбасс: Выжженные внутренние органы, развороченные конечности, уничтоженная позиция и угробленная техника ВСУ
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не происходило.
Противник продолжает использовать условия перемирия для размещения военной техники вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей.
По информации наших источников, один бронетранспортер из состава 46-й одшбр ВСУ расположен в жилом квартале н. п. Лесная Поляна.
Две боевые машины пехоты 72-й омбр ВСУ размещены во дворах жилых домов в н. п. Новозвановка.
Кроме того, командир 72-й бригады Богомолов поставил задачу командирам подчиненных подразделений на проведение маскировки запрещенного Минскими соглашениями вооружения и военной техники, размещенной вблизи линии соприкосновения. Для осуществления контроля выполнения поставленной задачи на позиции прибыли офицеры штаба бригады.
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С целью подготовки постановочных видеорепортажей, обвиняющих руководство республик в нарушениях Минских договоренностей, в зону ответственности 59-й омпбр ВСУ в район н. п. Троицкое прибыли группы журналистов информационных агентств «ICTV», «ТСН» и «Украина».
Для подыгрывания украинским пропагандистам командир 59-й бригады Шаповалов отправил на позиции 11-го мотопехотного батальона одну боевую разведывательно-дозорную машину и одну станцию наземной артиллерийской разведки СНАР-10 «Леопард».
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С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной украинскими боевиками территорией.
По информации нашей разведки, 14 февраля мобильные группы из состава 20-го батальона РЭБ, действующие в зоне ответственности 72-й бригады ВСУ в районе н. п. Золотое, осуществляли подавление каналов управления БЛА Миссии ОБСЕ.
Факты нарушений вооруженными формированиями Украины договоренностей по размещению вооружения и применению средств радиоэлектронной борьбы фиксируются наблюдателями Миссии ОБСЕ.
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В соединениях и частях ВСУ в зоне ответственности ОТГ «Север» отмечаются случаи небоевых потерь среди личного состава.
Так, 13 февраля, в связи с отсутствием контроля со стороны командного состава, при проведении работ по обслуживанию техники получили травмы два военнослужащих 93-й бригады.
Во время проверки аккумуляторных батарей рядовой Мазуров умышленно употребил электролит и с ожогами внутренних органов доставлен в госпиталь Северодонецка.
В ходе разбирательства выяснилось, что своими действиями Мазуров решил привлечь к себе внимание командования батальона, которое игнорировало многочисленные просьбы военнослужащего отправить его в отпуск для решения семейных проблем.
Еще один военнослужащий данного соединения доставлен в лечебное учреждение с открытым переломом ноги, полученным в результате нарушений требований безопасности при бортировании колеса к автомобилю «Урал».
Командир бригады Брыжинский до настоящего времени проводит разбирательство, о происшествиях в вышестоящий штаб не доложил.
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Низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих вооруженных формирований Украины, а также отсутствие контроля за подчиненными со стороны командиров подразделений является одной из основных причин инцидентов, связанных с порчей военного имущества.
12 февраля в результате нарушений требований безопасности произошел пожар на взводном опорном пункте 11-го батальона 59-й мотопехотной бригады ВСУ, вследствие чего был уничтожен блиндаж с военным имуществом.
Прибывшая на место происшествия военная служба правопорядка выяснила, что пожар произошел в результате распития алкогольных напитков офицерами батальона совместно с телефонистками узла связи. Вследствие грубого нарушения воинской дисциплины и требований пожарной безопасности, допущено возгорание военного объекта.
Еще один инцидент произошел в 10-ом батальоне 59-й бригады, где в результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами расчетом ПТРК «Корсар» была повреждена непосредственно противотанковая установка.
Вследствие чего, из строя вышел контейнер с ракетой, а также лазерная система наведения.
Командир 59-й бригады Шаповалов приказал отправить данный комплекс для ремонта в 10-й арсенал ВСУ в н. п. Вознесенск. Из-за опасений наказания за вывод из строя дорогостоящего противотанкового ракетного комплекса, командиром бригады доклад в вышестоящий штаб не производился.
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